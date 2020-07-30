Son Dakika | Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'nun kupa coşkusu

En son Türkiye Kupası'nı kaldırdığımız zaman Serkan'ın yaşı 9'du. Bu başarı tamamen onların başarısı. Yönetim olarak çok bir şey yapmadık. Trabzonspor'un adına yakışan bir mücadele verebilmeleri için onların önünü açtık. Büyük bit mutluluk ve bunun daha fazlasını da hak ettiler. Bu gecenin sevincini tüm camiamız doya doya yaşadılar. Sezon içinde sıkıntılar yaşadık.