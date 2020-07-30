Son Dakika | Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'nun kupa coşkusu
Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyon olan Trabzonspor'da maç sonu büyük sevinç vardı.
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Süper Lig'i ikinci sırada bitiren Trabzonspor ile beşinci sırada bitiren Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaştı.
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İstanbul Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Trabzonspor, genç yıldızı Abdülkadir Ömür'ün 25. dakikada, golcü oyuncusu Sörloth'un ise 90+10'da kaydettiği golle mücadeleyi kazanmasını bildi ve kupayı müzesine götürdü.
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Trabzonspor, bu sonuçla 2009-2010 Sezonu'ndan sonra ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasını bildi. Alanyaspor ise Türkiye Kupası'nı ilk kez kazanma şansını kullanamadı.
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Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor, 1.5 milyon dolar (yaklaşık 10.5 milyon TL) kazandı. Kaybeden Alanyaspor ise 900 bin dolar'ı kasasına koydu.
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kupanın kazanılması sonrası büyük sevinç yaşadı.
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Ağaoğlu sahaya inerek tek tek oyuncuları kutladı.
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Futbolcular, başkan Ağaoğlu'nu omuzlarda taşıdı.
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MAÇ SONU NELER DEDİ
Kupayı kazanmanın güzel bir duygu olduğunu vurgulayan Ağaoğlu'nun sözleri şöyle oldu:
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En son Türkiye Kupası'nı kaldırdığımız zaman Serkan'ın yaşı 9'du. Bu başarı tamamen onların başarısı. Yönetim olarak çok bir şey yapmadık. Trabzonspor'un adına yakışan bir mücadele verebilmeleri için onların önünü açtık. Büyük bit mutluluk ve bunun daha fazlasını da hak ettiler. Bu gecenin sevincini tüm camiamız doya doya yaşadılar. Sezon içinde sıkıntılar yaşadık.
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Bizim takımımızdan beklenen sonuç bu değildi ancak sonuna kadar mücadele ettik. Bu mücadelenin tesellisi de kupa oldu. Tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum. 10 günlük bir tatil var ve sonrasında yeniden beraber olacağız.
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Başkan ve yönetim olarak bizim görevimiz bu. Çok kötü bir tablo aldık ve bunu herkes biliyor. Sürdürülebilir bir başarı ve şampiyonluk kelimesinin telaffuzu için 4-5 seneye ihtiyacımız vardı. 2. senenin ortasında kendimizi bu yarışta bulduk ve sanıyorum biraz erken oldu.
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Haksızlıklar, adaletsizlikler ve emeğe saygısızlığın hakim olduğu bir ortamdayız. Geçen sene 2 milyon TL ceza yedik. Ben 350 bin TL kişisel olarak ceza yedim ve bakalım yarın ne ceza alacağım
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"Böyle olmaya devam edeceğiz"
"Bize hep haksızlık yapıldı. Biz söke söke başarıyı yakaladık. Maalesef bu ligin ve böyle bir sistemin sıra dışı takımıyız. Eminim biraz can sıkıyoruz ve sempatik gelmiyoruz. Böyle olmaya devam edeceğiz. Hüseyin Cimşir'e de ayrıca teşekkür ediyorum çünkü kupa maçları onunla başladı.
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Hüseyin Hoca başladı ancak Eddie Hoca bitirdi. Herkese teşekkür ediyorum. Burada aslan payı teknik heyetin ve oyuncuların. Bizi buraya onlar getirdiler ve kupayı kaldırdılar"
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Trabzon soyunma odasında Abdülkadir Ömür şov!
Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor'da maç sonrası soyunmasında büyük sevinç yaşanırken Abdülkadir Ömür'ün zafer coşkusu ise dikkat çekti.