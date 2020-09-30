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GeriFutbol Son Dakika | Tottenham - Chelsea maçında görülmemiş olay! Maçın ortasında tuvalete gitti, Mourinho kovaladı...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 30 Eylül 2020 - 07:43 | 

Son Dakika | Tottenham - Chelsea maçında görülmemiş olay! Maçın ortasında tuvalete gitti, Mourinho kovaladı...

İngiltere Lig Kupası'nda Tottenham, Chelsea'yi penaltı atışları neticesinde eleyerek son 16 turuna yükseldi ancak geceye damga vuran olay, maçın ortasında yaşanan tuvalet krizi oldu...

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1Spor Arena Dış Haberler
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Spor Arena Dış Haberler

Tottenham ile Chelsea arasında oynanan mücadelede yeşil sahalardan ender rastlanacak bir olay yaşandı.

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Önce yıldız oyuncu maçın ortasında tuvalete koştu, ardından Mourinho kovaladı... İşte detaylar...

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İngiltere Lig Kupası son 16 turu maçında Tottenham ile Chelsea karşı karşıya geldi.

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Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın normal süresi 1-1 eşitlikle sona erdi.

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Penaltılara giden müsabakada rakibini 6-5 mağlup eden Tottenham, adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

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Chelsea'nin tek golünü 19. dakikada yeni transfer Timo Werner kaydederken, Tottenham'ın maçı penaltılara götüren sayısı ise 83. dakikada Erik Lamela'dan geldi.

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Ev sahibi ekip penaltı atışlarında 5'te 5 yaptı ancak Chelsea'de 5. penaltı için topun başına gelen Mason Mount ağları sarsamadı ve çeyrek final bileti Tottenham'ın oldu.

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Bu sonuçla birlikte Jose Mourinho, kariyerinde 3 kez bileğini bükemediği eski öğrencisi Frank Lampard'ı ilk kez mağlup etmiş oldu.

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Öte yandan mücadelenin 76. dakikasında yeşil sahalarda ender görülecek bir olay yaşandı.

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Tottenham forması giyen Eric Dier, maçın 76. dakikasında oyun devam ederken koşa koşa soyunma odasında gitti.

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26 yaşındaki futbolcunun sahaya geri dönmesi için yaklaşık 1.5 dakika bekleyen teknik direktör Jose Mourinho, öğrencisinden haber alamayınca soyunma odasının yolunu tuttu.

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Portekizli teknik adamın öğrencisini kontrole gitmesiyle birlikte deneyimli oyuncunun tuvalet ihtiyacını karşılamak için sahadan ayrıldığı ortaya çıktı.

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Maçın ardından oyun devam ederken tuvalete gitmesiyle ilişkili açıklamalarda bulunan Eric Dier, yoğun fikstürü eleştirdi ve bu esnada gol yemedikleri için şanslı olduklarını ifade etti.

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"Tuvalete gittikten sonra Jose Mourinho arkamdan kovaladı ancak yapabileceğim bir şey yoktu."

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"Belki de 48 saat içinde ikinci maçıma çıktığım için tuvalet ihtiyacım geldi. Sahadan ayrıldığım esnada gol yemediğimiz için şanslıyız"

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Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında öğrencisinin maçın ortasında tuvalete gitmesine dair değerlendirmelerde bulunan Portekizli çalıştırıcı, federasyonu hedef aldı.

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48 saat içinde iki maçlarını oynadıkların ifade eden Jose Mourinho, Eric Dier'in dehidrasyon geçirmiş olabileceğinin altını çizdi.

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"48 saat içinde ikinci maçımıza çıktık. Her şeyi düşünen yöneticiler bu konuya da dikkat etmeli. Bir futbolcunun 48 saat içinde iki maça çıkması yasaklanmalı."

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"Eric Dier maçın ortasında tuvalete gitmek zorunda kaldı. Çünkü bunu yapmak zorundaydı. Belki de susuz kaldığı için normal bir iey bu. Ancak ben de arkasından gidip baskı yapmak zorundayım..."

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Maç sonrasında kişisel sosyal medyadan tuvaletten bir fotoğraf paylaşan Dier, "maçın adamı" notunu düştü.

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