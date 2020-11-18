Son Dakika | THY Euroleague'de Covid-19 sahtekarlığı! 2 günde iyileştiler

‘SEYAHAT iZNi’ BAHANESi Panathinaikos da 29 Ekim de Rusya’da Zenit ile oynayacağı maçı, bir oyuncusunun testi pozitif çıktığı için “Hükümet seyahat etmemize izin vermiyor” diye erteletti. Eğer tek bir vaka için maç ertelenirse, değil Euroleague, hiçbir spor branşında müsabakalar yapılamaz.