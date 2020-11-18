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Basketbol
Haber Giriş: 18 Kasım 2020 - 11:07 | 

Son Dakika | THY Euroleague'de Covid-19 sahtekarlığı! 2 günde iyileştiler

THY Euroleague'de pandemi koşulları suistimal edildi, resmi açıklama geldi.

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1Ali Naci Küçük / Spor Arena
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Ali Naci Küçük / Spor Arena

Covid-19 testlerinin suistimale açık bir konu olduğu, bazı kulüplerin etik olmayan yollara başvurabileceği uzun süredir konuşulan bir konuydu.

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Nitekim bunun örnekleri görülmeye başlandı. Basketbol THY Euroleague’de bu sezon bazı maçların keyfi olarak ertetildiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

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İddiayı ortaya atan isim, Anadolu Efes’in başantrenörü Ergin Ataman oldu. Ataman, şu sözlerle bu konuya dikkat çekti:

42 GÜNDE iYiLEŞTiLER
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2 GÜNDE iYiLEŞTiLER!

“Bazı takımlar Euroleague karşılaşmalarını erteletip 2 gün sonra yerel liglerinde maç oynuyorlar. Bazıları da bir tane oyuncusu Covid-19 olduğu zaman kendi ülkeleri seyahat izni vermiyor diye maç erteletiyor.”

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Ergin Ataman’ın kastettiği kulüpler Armani Jeans Milano ve Panathinaikos.

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Milano, 11 Kasım’da Zenit ve 13 Kasım’da Khimki ile Rusya’da oynayacağı maçları, takımda bazı oyuncular Covid-19’lu çıktığı gerekçesiyle erteletti. Ancak aynı Milano, 15 Kasım’da yani ertelettiği Khimki karşılaşmasından sadece 2 gün sonra İtalya Ligi’nde Cantu karşısına çıktı ve 89-71 kazandı.

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Ataman, aynı gün keyfi ertelemeye dikkat çekince, hemen ertesi gün Euroleague yönetimi, Milano’nun test sonuçlarının yanlış olduğunu duyurdu!

8‘SEYAHAT iZNi’ BAHANESi
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‘SEYAHAT iZNi’ BAHANESi

Panathinaikos da 29 Ekim de Rusya’da Zenit ile oynayacağı maçı, bir oyuncusunun testi pozitif çıktığı için “Hükümet seyahat etmemize izin vermiyor” diye erteletti. Eğer tek bir vaka için maç ertelenirse, değil Euroleague, hiçbir spor branşında müsabakalar yapılamaz.

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