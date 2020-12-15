Son Dakika | Taylor Swift çılgınlığı! Böyle tesadüf görülmedi...

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Taylor Swift yeni albümünü çıkarttı, taraftarlar çılgına döndü...Peki Swift'in albüm çıkarmasının futbolla ne alakası var? Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians'a göre bunun bir anlamı var...Brezilya Ligi'nde tarihinin en zor yıllarından birini geçiren Corinthians, 25 hafta sonunda 33 puan toplayarak 9. sırada bulunuyor. Brezilya'nın en köklü takımları arasındaki kulüp, küme düşme hattının sadece 8 puan önünde yer alıyor. Zor günler yaşayan Corinthians kulübünde taraftarların şu an en güvendiği isim ise ABD'li şarkıcı Taylor Swift...Brezilyalı bir taraftar yaptığı araştırmalar sonucunda Taylor Swift'in albüm çıkarmasından hemen önce veya sonra Corinthians'ın oynadığı hiçbir maçı kaybetmediğini ortaya çıkarttı.Swift'in 8 albümünde de aynı sonuç çıktı ve ünlü şarkıcının yeni albüm yapmasıyla Corinthians kaybetmedi.Corinthians, Swift'in yeni albümü sonrası çıktığı ilk maçta ise lider Sao Paulo'yu ağırladı ve ezeli rakiplerini 1-0 yendiler.Taraftarlar, Sao Paulo galibiyetinin ardından büyük bir kutlama yaparken Taylor Swift'e de teşekkür etmeyi ihmal etmediler.Sosyal medyada ünlü şarkıcıya mesajlar yağdıran Corinthians taraftarları, derbi galibiyetini Swift ile kutladı.İlginç tesadüf ilk olarak 2006 yılında çıkarken bu durum 2020'ye kadar taşındı. Corinthians taraftarının ortaya çıkarttığı bu gerçeğin ardından işler biraz daha büyüdü.Corinthians taraftarları, şimdi ise Taylor Swift'in bir sonraki çıkartacağı albümü bekliyor...