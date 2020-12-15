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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 15 Aralık 2020 - 10:55 | 

Son Dakika | Taylor Swift çılgınlığı! Böyle tesadüf görülmedi...

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, futbol takımının taraftarları arasında gündem oldu...

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Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Taylor Swift yeni albümünü çıkarttı, taraftarlar çılgına döndü...

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Peki Swift'in albüm çıkarmasının futbolla ne alakası var? Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians'a göre bunun bir anlamı var...

3EN ZOR GÜNLERDE...
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EN ZOR GÜNLERDE...

Brezilya Ligi'nde tarihinin en zor yıllarından birini geçiren Corinthians, 25 hafta sonunda 33 puan toplayarak 9. sırada bulunuyor.

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Brezilya'nın en köklü takımları arasındaki kulüp, küme düşme hattının sadece 8 puan önünde yer alıyor.

5EN GÜVENDİKLERİ İSİM
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EN GÜVENDİKLERİ İSİM!

Zor günler yaşayan Corinthians kulübünde taraftarların şu an en güvendiği isim ise ABD'li şarkıcı Taylor Swift...

6İNANILMAZ TESADÜF
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İNANILMAZ TESADÜF

Brezilyalı bir taraftar yaptığı araştırmalar sonucunda Taylor Swift'in albüm çıkarmasından hemen önce veya sonra Corinthians'ın oynadığı hiçbir maçı kaybetmediğini ortaya çıkarttı.

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Swift'in 8 albümünde de aynı sonuç çıktı ve ünlü şarkıcının yeni albüm yapmasıyla Corinthians kaybetmedi.

8ALBÜM SONRASI DERBİYİ KAZANDI
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ALBÜM SONRASI DERBİYİ KAZANDI!

Corinthians, Swift'in yeni albümü sonrası çıktığı ilk maçta ise lider Sao Paulo'yu ağırladı ve ezeli rakiplerini 1-0 yendiler.

9TARAFTARLARDAN TEŞEKKÜR MESAJI
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TARAFTARLARDAN TEŞEKKÜR MESAJI

Taraftarlar, Sao Paulo galibiyetinin ardından büyük bir kutlama yaparken Taylor Swift'e de teşekkür etmeyi ihmal etmediler.

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Sosyal medyada ünlü şarkıcıya mesajlar yağdıran Corinthians taraftarları, derbi galibiyetini Swift ile kutladı.

1114 YILDIR AYNI SENARYO
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14 YILDIR AYNI SENARYO

İlginç tesadüf ilk olarak 2006 yılında çıkarken bu durum 2020'ye kadar taşındı. Corinthians taraftarının ortaya çıkarttığı bu gerçeğin ardından işler biraz daha büyüdü.

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Corinthians taraftarları, şimdi ise Taylor Swift'in bir sonraki çıkartacağı albümü bekliyor...

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