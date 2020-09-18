Son Dakika | Spor yazarları, Neftçi Bakü 1-3 Galatasaray maçının ardından neler dedi?

Dolayısıyla Galatasaray’ın dünkü rotasyonlu 11’ini yadırgamamak lazım. Hatta bunu “rotasyonlu” olarak da algılamamak gerek. Yeni yıla kadar hemen hemen her perşembe-pazar maç oynamaya hazırlanan bir takımsanız, artık tüm oyuncularınıza kendilerini “as” olarak hissettirebilmeniz gerek. Fatih Terim’in de çabası bu yönde şu anda.