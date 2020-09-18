Son Dakika | Spor yazarları, Neftçi Bakü 1-3 Galatasaray maçının ardından neler dedi?
Hürriyet Gazetesi yazarı Uğur Meleke başta olmak üzere spor yazarları, Galatasaray'ın Netfçi Bakü'yü deplasmanda 3-1 yenerek elediği ve Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Hajduk Split ile eşleştiği geceyi değerlendirdi.
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1
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Galatasaray'da herkes takımdan gönderilmesini bekliyordu ancak 'takımda kalmalı' dedi. Bileti kesilmişken yeni joker oldu. İşte o sözler...
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UĞUR MELEKE
Galatasaray, 23 günde 7 maçlık bir periyodun içinde. Üstelik bu yoğunluk Eylül’e özgü değil, gruplara kalırlarsa bir benzerini 18 Ekim-8 Kasım arasında da yaşayacaklar. O dönemde yine 3 haftada 7 maçlık bir periyodu olacak, Avrupa kupalarında grup görecek tüm temsilcilerimizin.
3
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Dolayısıyla Galatasaray’ın dünkü rotasyonlu 11’ini yadırgamamak lazım. Hatta bunu “rotasyonlu” olarak da algılamamak gerek. Yeni yıla kadar hemen hemen her perşembe-pazar maç oynamaya hazırlanan bir takımsanız, artık tüm oyuncularınıza kendilerini “as” olarak hissettirebilmeniz gerek. Fatih Terim’in de çabası bu yönde şu anda.
4
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Antep karşısında oynayan ileri beşlinin üçü (Feghouli-Falcao-Arda) dün kenarda oturdular, onların yerini alan Babel-Diagne ve Ömer de hiç fena değillerdi doğrusu. Galatasaray 35’le 47 arasındaki bir şok bölüm dışında sahanın mutlak hakimiydi.
5
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Ön grup yine bolca yer değiştirerek oynadılar: İkinci resmi maçında ikinci skor katkısını yapan Emre Kılınç bu kez sağ açık başladı, Belhanda çıkınca merkeze geldi.
6
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Arda/Emre değişikliğiyle orta sahayı üçleyen isim bu kez Feghouli’ydi. Yani İstanbul ve Bakü’deki 180 dakikadan anlaşılan şu: Terim hem 11’lerini, hem de saha içi görevlendirmeleri bolca değiştirmek istiyor.
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Emre Kılınç’tan, Arda’dan, Feghouli’den hem çizgide, hem de merkezde faydalanmayı düşünüyor. Bunun da Galatasaray’a ön tarafta daha geniş bir hareket kabiliyeti katacağı kesin.
8
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Diagne'nin iki golle, Emre’nin harika bir asistle isimlerini tabelaya yazdırdıkları dünün kahramanının bir savunmacı olmasıysa enteresan. Galatasaray’ın 24 yaşındaki Brezilyalı stoperi Marcao, her geçen gün gelişiyor, her geçen gün büyüyor.
9
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Dün de Galatasaray ofansının aslında en kritik adamı Marcao’ydu, zira hücuma çıkarken topu öyle iyi kullanıyor ki, kalan tüm arkadaşlarını 10’ar metre öne itiyor Brezilyalı. Kendisi de bir libero olan Terim’in Vedat İnceefe, Fatih Akyel, Ozan Kabak gibilerinin gelişiminde önemli katkısı vardı. Marcao’daki gelişimde de izlerini hissedebiliyorsunuz hocasının.
10
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LEVENT TÜZEMEN
Galatasaraylı oyuncuların ilk yarım saatte önde basan, sahanın her yerinde baskı uygulayan ve Bakü'ye hücum etme fırsatını vermeyen oyunu göz kamaştırıcıydı. Ömer Bayram-Saracchi- Babel üçlüsü solda oluşturdukları pas üçgenleriyle hücum zenginliği yarattı.
11
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Ömer'in rakip arkasına yaptığı koşular tehlikeli atağa dönüştü. Linnes sağdan yaptığı birdirmelerle etkili oldu. 30 dakikalık süreçte Galatasaray bir topu direkten dönen Diagne ile golü buldu. Gol öncesi Linnes'in hızlı atağa çıkışı ve ölçülü ortası mükemmeldi.
12
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İyi oyununun yanında Bakü'nün etkisiz kalması başta Belhanda olmak üzere tüm takımı "Biz bu maçı rahat kazanırız" rahatlığına itti. Galatasaraylı oyuncuların rehaveti Bakülü oyuncuları cesaretlendirdi ve pozisyon üretmelerini sağladı. İkinci yarının başında gelen Neftçi golüne eğer Galatasaray Luyindama ile çabuk cevap vermeseydi ciddi sıkıntı yaşayabilirdi.
13
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Terim'in 4-1-4-1 düzeninde orta sahanın kontrolünü Galatasaraylı oyuncular tamamen Taylan'a bırakmışlar ve yardıma bile gelmiyorlar. Taylan koşacak, top kazanacak, rakiple boğuşacak, pas dağıtacak... Taylan'a destek şart.
14
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Galatasaray'da golcüler yeni sezona 2'şer golle başladı. Falcao'dan sonra Diagne de iki gol attı, Luyindama'nın golü öncesi tehlikeyi başlattı. Diagne'nin fırsat türü ikinci golünde Bakü kalecisi Mammadov'un hatası vardı ama Emre Kılınç'ın takipçiliği, çabukluğu ve egoist davranmaması çok önemliydi.
15
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Terim nihayet elini güçlendirecek ve rekabet yaratacak geniş kadroyu yakaladı. Belhanda hata yapınca Feghouli girdi, Emre yorulunca Arda görevi aldı. Önerim; joker oyuncu Martin Linnes takımda kalmalı.
16
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Başlangıcın en önemli iki maçını da, "hazırlık" kıvamına getiren hırs ve isteğe sahipti Galatasaray. Gaziantep karşısında da kazanacaklarını bilerek, hissettirerek başladılar maça, dün Neftçi karşısında da bundan vazgeçmediler.
17
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Önde baskının, birbiri ardına girişimlerin, sağlı-sollu bindirmelerin yarattığı tedirginlikten yararlandılar. Diagne, golü atmadan önce bir de direkten dönen şutun sahibiydi. Azeri takımı ancak mücadele etmenin peşine düşmüştü ki, şakası olmayan bir takıma karşı oynadığını anladı.
18
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Beraberlik golünün sevincini bile yaşamalarına izin vermedi Galatasaray takımı. Bir anda Galatasaray'ı seyredenlerin keyifleri de yerine geldi, yeni bir "dertleri" de oldu.
19
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Ligden iki gol bir asist ile gelen Falcao ile, Azerbaycan'dan iki gol ile dönen Diagne... Ön tarafın kendi içindeki rekabetinden maksimum fayda takıma olacak elbette. Burada "kim oynasın?" tartışması yapılacak. Fatih Hoca'ya da sorular gelecektir. Tecrübe; takımın kimi seçtiğini bekleyip, görmeyi gerektirir.
20
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"Ne demek?" demeyin. Galatasaray kadrosu en rahat olduğu, en iyi anlaştığı, takımı sırtlanacak santrforu seçecektir. Bunu nasıl yaptıklarını da hep birlikte göreceğiz. Diagne'nin gol sevinçleri ile Falcao'nunkileri karşılaştırıp da, anlayabilirsiniz seçimi. Küçük bir tüyo size...
21
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11 günde oynayacağı dört maçın ilkini bitirdi Galatasaray. Fatih Hoca net, direkt ve yardımlaşan bir takımla oynuyor, rotasyonu da ciddi kullanıyor. Gerçek gösterisine pazar günü başlayacak, ön sunumu bitirdi artık.