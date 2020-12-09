Son Dakika | Son maçında büyük skandal! PSG - Başakşehir maçının hakemi Sebastian Coltescu meğer...
PSG - Başakşehir maçında ırkçılık skandalına imza atan hakem Sebastian Coltescu ülkesini de ayağa kaldırdı. Rumen Gazeteci Emanuel Roşu, Paris Saint Germain - Başakşehir maçının hakemiyle ilgili şoke eden iddialarda bulundu.
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Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilerek, soyunma odasına gitti.
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Maçın 17. dakikasında Webo'nun bir pozisyon sonrası hakeme itirazda bulunmasının ardından dördüncü hakem tarafından ırkçı söyleme maruz kaldı.
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SOYUNMA ODASINA GİTTİLER
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk bunun üzerine dördüncü hakeme tepki gösterdi. Medipol Başakşehir, bu olayın ardından sahadan çekilerek, soyunma odasına gitti.
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UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı, Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun Webo'ya ırkçı söylemde bulunması ve Medipol Başakşehir'in maçtan çekilmesini değerlendirdi.
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Yardımcı, yaptığı açıklamada, "Dördüncü hakemin Webo'yu 'Negro' diye çağırması kabul edilir bir durum değil. Başakşehir, tepki göstermekte haklı. Hiç onaylamadığımız gelişmeler. Irkçılık, UEFA'nın da üzerinde durduğu bir durum. Maalesef yaşanmaması gerekiyordu ama yaşandı. Ancak maç birazdan başlayacak. Önemli olan maçın başlaması." diye konuştu.
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Coltescu'nun hakemlik hayatının biteceğini aktaran Servet Yardımcı, "Kesinlikle kabul edilemez bir gelişme. Bunun bir mazereti olamaz. Dördüncü hakemin yaptığı halt etmek. Dolayısıyla o hakemlik hayatını bitirdi. UEFA'nın da onaylamadığı, kabul edilemez bir gelişme oldu. Hakemler gerekli cezayı alacaklar. Bizler de takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.
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ROMANYA ÇALKALANDI!
Paris Saint Germain - Medipol Başakşehir maçında dördüncü hakem Sebastian Colţescu'nun, Pierre Webo'ya ırkçı söyleminin ardından flaş bir iddia ortaya atıldı.
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Rumen Gazeteci Emanuel Roşu, Sebastian Coltescu'nun kısa bir süre önce FIFA listesinden çıkarıldığını ve Rumen hakemin, Avrupa'da son maçına çıktığını öne sürdü.
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SON MAÇIYMIŞ
Konuyla ilgili paylaşım yapan gazeteci Emanuel Roşu "PSG - Başakşehir maçının hakemi Sebastian Coltescu, iki hafta önce FIFA listesinden çıkarıldı. PSG-Başakşehir maçı, Coltescu'nun Avrupa organizasyonlarında aldığı son görev olacaktı" ifadelerini kullandı.
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FEDERASYONDAN AÇIKLAMA
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG-Başakşehir maçında Pierre Webo'ya yapılan ırkçılık sonrası Romanya Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi.
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Romanya Futbol Federasyonu, Rumen hakem Sebastian Coltescu'nun ırkçılık söyleminde bulunmasıyla ilgili "Her türlü ırkçı ve yabancı düşmanlığı gözeten hareketin karşısındayız. UEFA'dan detaylı bir rapor bekliyoruz ve sonrasında gerekli aksiyonları alacağız" şeklinde konuştu.
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Pierre Webo için maçın ardından yüzbinlerce 'yanındayız' mesajı paylaşıldı.
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Neymar ve Mbappe de sahada olup biteni gördükten sonra hakeme tepkilerini dile getirip Başakşehirli futbolcuların yanlarında yer aldılar.