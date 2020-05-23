Son Dakika | Sergen Yalçın'dan Gökhan Gönül ve Caner Erkin açıklaması!

Ben futbolcunun sahada ne yaptığına bakarım Herkesin de bildiği üzere ben, futbolculuk yaşamımda büyük başarılar kazandım; Beşiktaş Teknik Direktörü olarak da bunları yaşamak istiyorum. Göreve geldiğim günden bu yana sadece Beşiktaş’a odaklandım. Hiçbir sosyal yaşantım yok, günümün neredeyse tamamı evde veya kulüp tesislerinde çalışmakla geçiyor.