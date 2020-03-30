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Futbol
Haber Giriş: 30 Mart 2020 - 18:37, /

Son Dakika | Sergen Yalçın'dan Anderson Talisca için transfer açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sosyal medya hesabından çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Instagram hesabının canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Talisca'nın transfer ihtimalini değerlendirdi.

2ÜST DÜZEY HAKEM AMA...

ÜST DÜZEY HAKEM AMA...

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NASIL TESCİL EDECEKSİN?

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Messi ve Ronaldo kıyas yapılacak oyuncular değil. Biri fiziğiyle, biri yeteneğiyle fark yaratıyor. Ancak bir Maradona değiller.

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Ekonomik açıdan sadece biz değil herkes sarsılacak. Yönetim, mutlaka oyunculardan talepte bulunacaktır. Sabah bir kalkıyoruz; Barcelona, %70 kesinti yapmış

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NORMAL ŞARTLARDA ALAMAYIZ

Biz Talisca'yı normal şartlarda alamayız. Talisca'nın Çin'de kazandığı rakamları Türkiye'de ödeyebilecek takım az bulunur. İstemekle almak arasında fark var.

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