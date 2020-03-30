Son Dakika | Sergen Yalçın'dan Anderson Talisca için transfer açıklaması!

NASIL TESCİL EDECEKSİN? Süper Lig mevcut haliyle tescil olursa, kimse bundan memnun olmaz. Nasıl tescil edeceksin yani? Çok sağlıklı değil. Nisan ayı çok zor; belki Mayıs 15 ya da Haziran 15 olur"