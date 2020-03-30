Son Dakika | Sergen Yalçın'dan Anderson Talisca için transfer açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Instagram hesabının canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Talisca'nın transfer ihtimalini değerlendirdi.Cüneyt Çakır çok üst düzey bir hakem ancak Türkiye'de yönettiği maçlar ile Şampiyonlar Ligi'nde yönettiği maçlar arasında bariz farklar varSüper Lig mevcut haliyle tescil olursa, kimse bundan memnun olmaz. Nasıl tescil edeceksin yani? Çok sağlıklı değil. Nisan ayı çok zor; belki Mayıs 15 ya da Haziran 15 olurMessi ve Ronaldo kıyas yapılacak oyuncular değil. Biri fiziğiyle, biri yeteneğiyle fark yaratıyor. Ancak bir Maradona değiller.Ekonomik açıdan sadece biz değil herkes sarsılacak. Yönetim, mutlaka oyunculardan talepte bulunacaktır. Sabah bir kalkıyoruz; Barcelona, %70 kesinti yapmışTalisca'yı kim istemez! Ben de isterim ancak şartlar pek uygun değil, keşke Beşiktaş'a gelse.Biz Talisca'yı normal şartlarda alamayız. Talisca'nın Çin'de kazandığı rakamları Türkiye'de ödeyebilecek takım az bulunur. İstemekle almak arasında fark var.