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GeriFutbol Son Dakika | Sercan Yıldırım bombayı patlattı! Acun Ilıcalı ve Fortuna Sittard...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 21 Temmuz 2020 - 11:17,

Son Dakika | Sercan Yıldırım bombayı patlattı! Acun Ilıcalı ve Fortuna Sittard...

Survivor 2020'ye damga vuran Sercan Yıldırım futbola geri mi dönüyor? Canlı yayında açıkladı...

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Survivor 2020'nin ardından kariyerine nasıl devam edeceği merak edilen Sercan Yıldırım yol haritasını belirmek üzere. İşte detaylar...

2ÇARPICI AÇIKLAMALAR
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ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Survivor 2020'de sergilediği performansla adından söz ettiren Sercan Yıldırım, Instagram canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

3FUTBOLA DÖNECEK Mİ
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FUTBOLA DÖNECEK Mİ?

Sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarıyla sohbet gerçekleştiren Sercan Yıldırım, futbola geri dönüş sinyali verdi ve o tarihi işaret etti.

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5ACUN ILICALI TAKIM SATIN ALMIŞTI
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ACUN ILICALI TAKIM SATIN ALMIŞTI

Ünlü televizyoncu ve Survivor'ın yapımcısı Acun Ilıcalı'nın Hollanda ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'ı satın almasının ardından Sercan Yıldırım'ı kadrosuna katacağı iddia edilmişti.

6TRANSFER SİNYALİ VERMİŞTİ
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TRANSFER SİNYALİ VERMİŞTİ

Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ın transferi konusunda, "Sercan futbolcu olarak en verimli yaşında ve şovunu yapacak yaşta." demişti.

7SERCAN YILDIRIMA ÖVGÜLER
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SERCAN YILDIRIM'A ÖVGÜLER

Ilıcalı ayrıca, "Mesela Fortuna Sittard'a iyi bir Sercan Yıldırım düşünsene... Topu alıp gidiyor. Hollanda seyircisi tribünde. Olur olmaz ayrı bir şey" ifadelerini kullanmıştı.

8GÖZLER SERCAN YILDIRIMDAYDI
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GÖZLER SERCAN YILDIRIM'DAYDI

Acun Ilıcalı'nın bu sözlerinin ardından gözler Sercan Yıldırım'a çevrilmiş ve futbola geri dönüp dönmeyeceği konusu merak edilmeye başlanmıştı.

9İLK KEZ CEVAP VERDİ
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İLK KEZ CEVAP VERDİ

Soru işaretlerinin hedefindeki isim olan Sercan Yıldırım, bu söylentilere ilk kez cevap verdi.

10YANITI GÜNDEM OLDU
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YANITI GÜNDEM OLDU

Sercan Yıldırım, Instagram canlı yayınında bir takipçisinin 'Futbola geri dönecek misin?' sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.

11DÜŞÜN TELAŞI İÇİNDEYİM
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"DÜŞÜN TELAŞI İÇİNDEYİM"

"Futbolla ilgili şu an bir durum yok biraz tatil kafasındayım. Kardeşimin düğünü var onun da telaşı içindeyim."

12STATTA OLACAĞIM
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"STATTA OLACAĞIM"

"Bursaspor'un Adana Demirspor ile oynayacağı play-off maçı var. Bu maça gideceğim, statta olacağım."

13HAFTAYA SONUÇLANIR
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"HAFTAYA SONUÇLANIR"

"Acun ağabey ile de konuştuk bu mevzuları. Haftaya sonuçlanır diye düşünüyorum."

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