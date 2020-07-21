Son Dakika | Sercan Yıldırım bombayı patlattı! Acun Ilıcalı ve Fortuna Sittard...

Survivor 2020'nin ardından kariyerine nasıl devam edeceği merak edilen Sercan Yıldırım yol haritasını belirmek üzere. İşte detaylar...Survivor 2020'de sergilediği performansla adından söz ettiren Sercan Yıldırım, Instagram canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.Sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarıyla sohbet gerçekleştiren Sercan Yıldırım, futbola geri dönüş sinyali verdi ve o tarihi işaret etti. Ünlü televizyoncu ve Survivor'ın yapımcısı Acun Ilıcalı'nın Hollanda ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'ı satın almasının ardından Sercan Yıldırım'ı kadrosuna katacağı iddia edilmişti.Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ın transferi konusunda, Sercan futbolcu olarak en verimli yaşında ve şovunu yapacak yaşta. demişti. Ilıcalı ayrıca, Mesela Fortuna Sittard'a iyi bir Sercan Yıldırım düşünsene... Topu alıp gidiyor. Hollanda seyircisi tribünde. Olur olmaz ayrı bir şey ifadelerini kullanmıştı.Acun Ilıcalı'nın bu sözlerinin ardından gözler Sercan Yıldırım'a çevrilmiş ve futbola geri dönüp dönmeyeceği konusu merak edilmeye başlanmıştı.Soru işaretlerinin hedefindeki isim olan Sercan Yıldırım, bu söylentilere ilk kez cevap verdi.Sercan Yıldırım, Instagram canlı yayınında bir takipçisinin 'Futbola geri dönecek misin?' sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu. Futbolla ilgili şu an bir durum yok biraz tatil kafasındayım. Kardeşimin düğünü var onun da telaşı içindeyim.Bursaspor'un Adana Demirspor ile oynayacağı play-off maçı var. Bu maça gideceğim, statta olacağım.Acun ağabey ile de konuştuk bu mevzuları. Haftaya sonuçlanır diye düşünüyorum.