Son Dakika | Sercan Yıldırım bombayı patlattı! Acun Ilıcalı ve Fortuna Sittard...

SERCAN YILDIRIM'A ÖVGÜLER Ilıcalı ayrıca, "Mesela Fortuna Sittard'a iyi bir Sercan Yıldırım düşünsene... Topu alıp gidiyor. Hollanda seyircisi tribünde. Olur olmaz ayrı bir şey" ifadelerini kullanmıştı.