KLOPP'UN SALAH-MANE KUMARI TUTTU Liverpool, Ajax'Ä± deplasmanda 1-0 maÄŸlup ederken Ä°ngiliz ekibinde teknik direktÃ¶r Klopp ilginÃ§ bir kararla hem Salah hem Mane'yi son yarÄ±m saatte oynatmadÄ±. Daha Ã§ok genÃ§ futbolculara gÃ¶revÂ veren Klopp'un kumarÄ± tuttu ve Ajax kalan bÃ¶lÃ¼mde girdiÄŸi pozisyonlarÄ± deÄŸerlendiremeyince Liverpool sahadan 1-0 Ã¼stÃ¼n ayrÄ±ldÄ±.