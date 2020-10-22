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Futbol
Haber GiriÅŸ: 22 Ekim 2020 - 07:51 | 

Son Dakika | Åžampiyonlar Ligi'nde tarihi gece ve 12 gollü büyük ÅŸok! Valbuena, Suarez...

Åžampiyonlar Ligi'nde ilk hafta dÃ¼n gece oynanan karÅŸÄ±laÅŸmalarla sona erdi. Tarihe geÃ§en gecede en bÃ¼yÃ¼k ÅŸoku Barcelona'dan Atletico Madrid'e geÃ§en Luis Suarez yaÅŸadÄ±. FenerbahÃ§e'nin eski yÄ±ldÄ±zÄ± Valbuena ise FransÄ±zlarÄ± Ã§Ä±ldÄ±rttÄ±.

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Devler Ligi'nde ilk hafta maÃ§larÄ± sona erdi. Gecenin son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde ise tarihi anlar yaÅŸandÄ±. Ä°ÅŸte detaylar...

210 POZÄ°TÄ°F VAKADAN YOKSUN KAZANDILAR
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10 POZÄ°TÄ°F VAKADAN YOKSUN KAZANDILAR

Ã‡arÅŸamba akÅŸamÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k sÃ¼rprizlerinden birine Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk imza attÄ±.Â Ukrayna ekibi dev maÃ§ Ã¶ncesi corona virÃ¼s vakalarÄ± nedeniyle kadro erozyonuÂ  yaÅŸadÄ±.Â Andriy Pyatov, Taison, Alan Patrick, Junior Moraes, Mykola Matviyenko ve Taras Stepanenko ile birlikte 10 futbolcu corona virÃ¼s testlerinin pozitif Ã§Ä±kmasÄ± nedeniyle Madrid'e gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmedi ancak konuk ekip Real Madrid'e ÅŸoku ilk yarÄ±daki 3-0'lÄ±k skorla yaÅŸattÄ±.

3MUCÄ°ZE 3 PUAN
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MUCÄ°ZE 3 PUAN

Real Madrid'in ikinci yarÄ±daki baskÄ±sÄ± sadece iki gol getirebilince Ukrayna ekibi bÃ¼yÃ¼k eksiklerle geldiÄŸi Ä°spanya'dan mucize bir Ã¼Ã§ puanla dÃ¶ndÃ¼: 2-3

4CÄ°TY GERÄ°DEN GELDÄ°, Ä°LKAY SAHNEDE
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CÄ°TY GERÄ°DEN GELDÄ°, Ä°LKAY SAHNEDE

Ä°lkay GÃ¼ndoÄŸan'Ä±n formasÄ±nÄ± giydiÄŸi Manchester City ise 1-0 geriye dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ mÃ¼cadelede Porto'yu 3-1'le geÃ§meyi baÅŸardÄ±.

5NEFÄ°S FRÄ°KÄ°K GOLÃœ
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NEFÄ°S FRÄ°KÄ°K GOLÃœ

Ä°lk 11'de maÃ§a baÅŸlayan Ä°lkay GÃ¼ndoÄŸan 65. dakikada harika bir frikik golÃ¼ne imza attÄ±. City'nin diÄŸer golleri Aguero ve Fernan Torres'ten geldi. Porto'nun tek sayÄ±sÄ±nÄ± ise L. Diaz kaydetti.

6KLOPPUN SALAH-MANE KUMARI TUTTU
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KLOPP'UN SALAH-MANE KUMARI TUTTU

Liverpool, Ajax'Ä± deplasmanda 1-0 maÄŸlup ederken Ä°ngiliz ekibinde teknik direktÃ¶r Klopp ilginÃ§ bir kararla hem Salah hem Mane'yi son yarÄ±m saatte oynatmadÄ±. Daha Ã§ok genÃ§ futbolculara gÃ¶revÂ  veren Klopp'un kumarÄ± tuttu ve Ajax kalan bÃ¶lÃ¼mde girdiÄŸi pozisyonlarÄ± deÄŸerlendiremeyince Liverpool sahadan 1-0 Ã¼stÃ¼n ayrÄ±ldÄ±.

7SUAREZ HAYATININ ÅžOKUNU YAÅžADI
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SUAREZ HAYATININ ÅžOKUNU YAÅžADI

2015 yÄ±lÄ±ndan beri Åžampiyonlar Ligiâ€™nde deplasmanlarda gol atamayan Luis Suarez,Â son 2 Åžampiyonlar Ligi maÃ§Ä±nda tam 12 Bayern MÃ¼nih golÃ¼ izledi.

88-2DEN SONRA
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8-2'DEN SONRA

UruguaylÄ± golcÃ¼,Â Barcelona ile Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Åžampiyonlar Ligi finalinde Bayern MÃ¼nih'e karÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼k hezimet yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±. Ä°spanyollar 8-2 ile tarihinin en aÄŸÄ±r sonuÃ§larÄ±ndan birini almÄ±ÅŸtÄ±.

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Sezon baÅŸÄ± Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez aynÄ± kaderi bu takÄ±mla yaÅŸadÄ±. Bayern MÃ¼nih, bu kez Atletico'yu sahadan silerken 4-0'la gecenin flaÅŸ skoruna imza attÄ±. Coman (2), Goretzka, Tolisso'nun golleri Almanlara zaferi getirdi.

10VALBUENA VE BÃœYÃœK Ä°NTÄ°KAM
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VALBUENA VE BÃœYÃœK Ä°NTÄ°KAM!

Olympiakos'un FransÄ±z futbolcusu Mathieu Valbuena, Åžampiyonlar Ligi'nde bugÃ¼n eski takÄ±mÄ± Marsilya'ya karÅŸÄ± mÃ¼cadele etti.

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2015'te Marsilya ile Lyon arasÄ±nda oynanan maÃ§ta bÃ¼yÃ¼k olaylar yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. MaÃ§Ä±n baÅŸÄ±nda Lyon'a transfer olan eski oyuncularÄ± Mathieu Valbuena iÃ§in "Hain" yazan bÃ¼yÃ¼k bir pankart aÃ§an Marsilya taraftarÄ±, kale arkasÄ± tribÃ¼nÃ¼nde de Valbuena'nÄ±n bulunduÄŸu bir maketi tribÃ¼nlerde idam etmiÅŸti.

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Åžampiyonlar Ligi C grubunda Olympiakos ile Marsilya karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelirken Ev sahibi takÄ±m maÃ§Ä± 90+1. dakikada Valbuena'nÄ±n asisti sonrasÄ± Koka'nÄ±n ayaÄŸÄ±ndan bulduÄŸu golle kazandÄ±.Â

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FenerbahÃ§e formasÄ±nÄ± da baÅŸarÄ±yla terleten Valbuena bÃ¶ylece yÄ±llarÄ±n intikamÄ±nÄ± almÄ±ÅŸ oldu. Ã–te yandan Olympiakosâ€™a 1-0 maÄŸlup olan Marsilya, 12 Åžubat 2012 tarihinden bu yana Åžampiyonlar Liginde galibiyet yÃ¼zÃ¼ gÃ¶remiyor.

14DiÄŸer maÃ§larda alÄ±nan sonuÃ§lar ise ÅŸÃ¶yle
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DiÄŸer maÃ§larda alÄ±nan sonuÃ§lar ise ÅŸÃ¶yle

Midtyjlland 0-4 Atalanta
Inter 2-2 B. MÃ¶nchengladbach

Salzburg 2-2 L. Moskova

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