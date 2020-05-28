Son Dakika | Riva zirvesinde Obi Mikel-Fernando Muslera tartışması! Gerçek ortaya çıktı

Hatırlarsanız; yine o yazımızda Süper Lig’in beIN Sports’la kalan 2 yıllık sözleşmesinin tehlikede olduğu notunu da düşmüştük. Her ne kadar, o günkü zirveden sonra, hem TFF hem de Kulüpler Birliği cephesi, şu küme düşme hadisesini ‘ana gündem maddesiymiş gibi’ milletin önüne koysa da; aslında o günün 1 numaralı gündemi aslında Digitürk’le yaşanan krizdi. Hem de ne kriz! Belki de bu ‘küme düşme kaldırılsın’ muhabbetiyle, yayıncı ile yaşanan boş o krizin üstü örtülmek istenmiş olabilir. Onu bilemem. Ama bil diğim bir şey var ki, o da yayıncı - kuruluştan gelen ‘şok teklifle’ adeta çılgına dönen 18 kulübün ayaklanmasını Sayın Nihat Öz demir - ’in güç bela bastırması