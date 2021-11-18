Son Dakika: PSG'de Kheira Hamraoui'nin uğradığı korkunç saldırı sonrası Abidal ailesi iddiası!

İFADESİNDE NELER DEDİ? "Saldırgan demir sopalarla defalarca bacaklarıma vurdu. Ellerimle kendimi korumaya çalıştım. Özellikle bacaklarımı hedef aldığını gördüm. Silah taşıdıklarını görmedim. Kapıyı aç diye bağırdılar ve bir tanesi beni tutarak araçtan dışarı çıkardı. Beni araçtan çıkardıktan sonra kazağı ve pantolonunun içine gizlediği demir sopayı çıkardı. Fiziksel olarak şiddet gördüğüm ilk an araçtan çıkarıldığım an oldu. Beni çekmesiyle yola düştüm. Yaşananlar birkaç dakika sürdü ancak bana uzun geldi. Aminata yaşananların çok kısa sürdüğünü söyledi. Sanırım saldırganlar hemen olay yerinden kaçtı, çünkü caddede bize doğru gelen arabalar vardı. Trafiğin içine doğru kaçtılar. Bu yüzden hemen gözden kayboldular. Muhtemelen arabaları olay yerine yakın bir yerde bekliyordu."