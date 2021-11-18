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Futbol
Haber Giriş: 18 Kasım 2021 - 12:13 | 

Son Dakika: PSG'de Kheira Hamraoui'nin uğradığı korkunç saldırı sonrası Abidal ailesi iddiası!

Paris Saint-Germain’in kadın futbol takımında forma giyen Kheira Hamraoui'nin uğradığı korkunç saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada sansasyonel bir gelişme yaşandı. Öte yandan Kheira Hamraoui'in ifadesine ulaşıldı.

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1KORKUNÇ SALDIRIDA YENİ GELİŞME

KORKUNÇ SALDIRIDA YENİ GELİŞME

Spor Arena Dış Haberler - Fransız devi Paris Saint Germain'ın kadın futbol takımında forma yiyen Kheira Hamraoui'nin uğradığı korkunç saldırının yankıları sürüyor.

2AKŞAM YEMEĞİ DÖNÜŞÜ KORKU DOLU ANLAR

AKŞAM YEMEĞİ DÖNÜŞÜ KORKU DOLU ANLAR

Geçtiğimiz günlerde Paris'te Boulogne Ormanı yakınlarında bir mekanda bir araya gelerek akşam yemeği yiyen Paris Saint-Germainli oyuncular, daha sonra evlerine dağılmak üzere restorandan ayrılmıştı.

3KIRMIZI IŞIKTA SALDIRDILAR

KIRMIZI IŞIKTA SALDIRDILAR

Aminata Diallo'nun kullandığı ve içinde Kheira Hamraoui'nin de buluncuğu araç, kırmızı ışıkta durduğu esnada henüz kimliği belirlenemeyen kişilerin hedefi olmuştu.

4MASKELİ ADAMLAR DARP ETTİ

MASKELİ ADAMLAR DARP ETTİ

Maskeli iki erkek tarafından araçtan zor kullanılarak indirilen Kheira Hamraoui, demir sopalarla ayaklarından darbedilmişti. Arabadan yalnızca Hamraoui'nin indirilerek darp edilmesi şüpheleri arttırmıştı.

5İLK ŞÜPHELİ DIALLO OLDU AMA...

İLK ŞÜPHELİ DIALLO OLDU AMA...

Harekete geçen polis, araçta bulunan ancak darp edilmeyen Aminata Diallo'yu Paris'teki evinde gözaltına almıştı. Diallo'nun takımda daha fazla süre alabilmek adına bu saldırıyı düzenlediği öne sürülmüştü.

6İFADESİNDE NELER DEDİ

İFADESİNDE NELER DEDİ?

"Saldırgan demir sopalarla defalarca bacaklarıma vurdu. Ellerimle kendimi korumaya çalıştım. Özellikle bacaklarımı hedef aldığını gördüm. Silah taşıdıklarını görmedim. Kapıyı aç diye bağırdılar ve bir tanesi beni tutarak araçtan dışarı çıkardı. Beni araçtan çıkardıktan sonra kazağı ve pantolonunun içine gizlediği demir sopayı çıkardı. Fiziksel olarak şiddet gördüğüm ilk an araçtan çıkarıldığım an oldu. Beni çekmesiyle yola düştüm. Yaşananlar birkaç dakika sürdü ancak bana uzun geldi. Aminata yaşananların çok kısa sürdüğünü söyledi. Sanırım saldırganlar hemen olay yerinden kaçtı, çünkü caddede bize doğru gelen arabalar vardı. Trafiğin içine doğru kaçtılar. Bu yüzden hemen gözden kayboldular. Muhtemelen arabaları olay yerine yakın bir yerde bekliyordu."

7SORUŞTURMADA SANSASYONEL GELİŞME

SORUŞTURMADA SANSASYONEL GELİŞME

Kheira Hamraoui'nin uğradığı söz konusu korkunç saldırının ardından başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

8ERIC ABIDAL İFADE VERECEK

ERIC ABIDAL İFADE VERECEK

Barcelona'nın eski futbolcusu Eric Abidal, Kheira Hamraoui'ye yapılan saldırıyla ilgili devam eden soruşturmada sorguya girecek ve yetkililer, 42 yaşındaki ismin ifadesine başvuracak.

9SİM KART ABIDALİN ÜZERİNE KAYITLI

SİM KART ABIDAL'İN ÜZERİNE KAYITLI

Polis, olayla ilgili bir telefon sim kartının Abidal üzerine kayıtlı olduğunu tespit etti. Kheira Hamraoui'nin saldırıdan bir gün sonra Eric Abidal'ı bu hat üzerinden aradığı kaydedildi.

10AYNI DÖNEMDE BARCELONADAYDILAR

AYNI DÖNEMDE BARCELONA'DAYDILAR

Kheira Hamraoui, Eric Abidal'in 2018-2020 yılları arasında Barcelona'da sportif direktörlük görevini yürüttüğü dönemde Katalan ekibinde forma giyiyordu.

11YASAK AŞK VE AZMETTİRME İDDİASI

YASAK AŞK VE AZMETTİRME İDDİASI

Bu bağlantıdan yola çıkan Fransız basını, Eric Abidal ve Kheira Hamraoui arasında yasak aşk olduğunu öne sürdü ve bu ilişki nedeniyle Eric Abidal'in eşi Hayet Abidal'in saldırıyı azmettirdiğini iddia etti.

12ARTIK BAŞ ŞÜPHELİ HAYET ABIDAL

ARTIK BAŞ ŞÜPHELİ HAYET ABIDAL

Olayla ilgili sim kartın Eric Abidal üzerine kayıtlı olmasının yanı sıra Hayet Abidal'i baş şüpheli konumuna düşüren bir başka iddia ise saldırganların darp esnasında Kheira Hamraoui'ye söylediği iddia edilen sözler oldu.

13EVLİ ADAMLA NE İŞİN VAR

"EVLİ ADAMLA NE İŞİN VAR"

Fransız basınındaki iddialara göre, Kheria Hamroui'ye saldıran şahıslar darp sırasında yıldız futbolcuya, "Evli bir adamla ne işin var?" diye bağırdı. Ancak 31 yaşındaki oyuncunun ifadesinde böyle bir detay yer almıyor.

14AVUKATI KONUŞTU

AVUKATI KONUŞTU

Müvekkili hakkındaki iddialara ilişkin açıklamalarda bulunan Eric Abidal'in avukatı, "Eric Abidal, ifadesi alınması durumunda kendini net şekilde ifade edecektir. Ancak Abidal, bu saldırıyla doğrudan veya dolaylı olarak nasıl bağlantılı olabileceğine hala anlam veremiyor." dedi.

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