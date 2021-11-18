Son Dakika: PSG'de Kheira Hamraoui'nin uğradığı korkunç saldırı sonrası Abidal ailesi iddiası!
Paris Saint-Germain’in kadın futbol takımında forma giyen Kheira Hamraoui'nin uğradığı korkunç saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada sansasyonel bir gelişme yaşandı. Öte yandan Kheira Hamraoui'in ifadesine ulaşıldı.
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KORKUNÇ SALDIRIDA YENİ GELİŞME
Spor Arena Dış Haberler - Fransız devi Paris Saint Germain'ın kadın futbol takımında forma yiyen Kheira Hamraoui'nin uğradığı korkunç saldırının yankıları sürüyor.
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AKŞAM YEMEĞİ DÖNÜŞÜ KORKU DOLU ANLAR
Geçtiğimiz günlerde Paris'te Boulogne Ormanı yakınlarında bir mekanda bir araya gelerek akşam yemeği yiyen Paris Saint-Germainli oyuncular, daha sonra evlerine dağılmak üzere restorandan ayrılmıştı.
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KIRMIZI IŞIKTA SALDIRDILAR
Aminata Diallo'nun kullandığı ve içinde Kheira Hamraoui'nin de buluncuğu araç, kırmızı ışıkta durduğu esnada henüz kimliği belirlenemeyen kişilerin hedefi olmuştu.
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MASKELİ ADAMLAR DARP ETTİ
Maskeli iki erkek tarafından araçtan zor kullanılarak indirilen Kheira Hamraoui, demir sopalarla ayaklarından darbedilmişti. Arabadan yalnızca Hamraoui'nin indirilerek darp edilmesi şüpheleri arttırmıştı.
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İLK ŞÜPHELİ DIALLO OLDU AMA...
Harekete geçen polis, araçta bulunan ancak darp edilmeyen Aminata Diallo'yu Paris'teki evinde gözaltına almıştı. Diallo'nun takımda daha fazla süre alabilmek adına bu saldırıyı düzenlediği öne sürülmüştü.
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İFADESİNDE NELER DEDİ?
"Saldırgan demir sopalarla defalarca bacaklarıma vurdu. Ellerimle kendimi korumaya çalıştım. Özellikle bacaklarımı hedef aldığını gördüm. Silah taşıdıklarını görmedim. Kapıyı aç diye bağırdılar ve bir tanesi beni tutarak araçtan dışarı çıkardı. Beni araçtan çıkardıktan sonra kazağı ve pantolonunun içine gizlediği demir sopayı çıkardı. Fiziksel olarak şiddet gördüğüm ilk an araçtan çıkarıldığım an oldu. Beni çekmesiyle yola düştüm. Yaşananlar birkaç dakika sürdü ancak bana uzun geldi. Aminata yaşananların çok kısa sürdüğünü söyledi. Sanırım saldırganlar hemen olay yerinden kaçtı, çünkü caddede bize doğru gelen arabalar vardı. Trafiğin içine doğru kaçtılar. Bu yüzden hemen gözden kayboldular. Muhtemelen arabaları olay yerine yakın bir yerde bekliyordu."
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SORUŞTURMADA SANSASYONEL GELİŞME
Kheira Hamraoui'nin uğradığı söz konusu korkunç saldırının ardından başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
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ERIC ABIDAL İFADE VERECEK
Barcelona'nın eski futbolcusu Eric Abidal, Kheira Hamraoui'ye yapılan saldırıyla ilgili devam eden soruşturmada sorguya girecek ve yetkililer, 42 yaşındaki ismin ifadesine başvuracak.
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SİM KART ABIDAL'İN ÜZERİNE KAYITLI
Polis, olayla ilgili bir telefon sim kartının Abidal üzerine kayıtlı olduğunu tespit etti. Kheira Hamraoui'nin saldırıdan bir gün sonra Eric Abidal'ı bu hat üzerinden aradığı kaydedildi.
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AYNI DÖNEMDE BARCELONA'DAYDILAR
Kheira Hamraoui, Eric Abidal'in 2018-2020 yılları arasında Barcelona'da sportif direktörlük görevini yürüttüğü dönemde Katalan ekibinde forma giyiyordu.
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YASAK AŞK VE AZMETTİRME İDDİASI
Bu bağlantıdan yola çıkan Fransız basını, Eric Abidal ve Kheira Hamraoui arasında yasak aşk olduğunu öne sürdü ve bu ilişki nedeniyle Eric Abidal'in eşi Hayet Abidal'in saldırıyı azmettirdiğini iddia etti.
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ARTIK BAŞ ŞÜPHELİ HAYET ABIDAL
Olayla ilgili sim kartın Eric Abidal üzerine kayıtlı olmasının yanı sıra Hayet Abidal'i baş şüpheli konumuna düşüren bir başka iddia ise saldırganların darp esnasında Kheira Hamraoui'ye söylediği iddia edilen sözler oldu.
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"EVLİ ADAMLA NE İŞİN VAR"
Fransız basınındaki iddialara göre, Kheria Hamroui'ye saldıran şahıslar darp sırasında yıldız futbolcuya, "Evli bir adamla ne işin var?" diye bağırdı. Ancak 31 yaşındaki oyuncunun ifadesinde böyle bir detay yer almıyor.
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AVUKATI KONUŞTU
Müvekkili hakkındaki iddialara ilişkin açıklamalarda bulunan Eric Abidal'in avukatı, "Eric Abidal, ifadesi alınması durumunda kendini net şekilde ifade edecektir. Ancak Abidal, bu saldırıyla doğrudan veya dolaylı olarak nasıl bağlantılı olabileceğine hala anlam veremiyor." dedi.