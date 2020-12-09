Son Dakika | PSG Başakşehir maçında Rumen hakem Coltescu'nun ırkçılık skandalına Romanya basınından çarpıcı manşet!
Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanan PSG - Başakşehir maçında Rumen dördüncü hakemin temsilcimizin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya karşı ırkçı sözleri sonucu maçın durması ve bugüne ertelenmesi, Avrupa basınında geniş yankı buldu.
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Rumen hakem Sebastian Coltescu'nun PSG - Başakşehir maçında temsilcimizin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya karşı kullandığı ırkçı sözler dış basında geniş yer buldu.
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Paris Saint-Germain ile Başakşehir’in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6’ncı ve son maçında 4’üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu, Başakşehir’in yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya ırkçı söylemlerde bulundu.
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WEBO'YA KIRMIZI KART ÇIKTI
Karşılaşmanın 14’üncü dakikasında maçın hakemi Hategan’ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, yardımcı antrenör Webo’ya kırmızı kart çıktı.
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WEBO IRKÇI SÖYLEMLERE MARUZ KALDI VE OYUN DURDU
Bu sırada İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, 4’üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlere maruz kaldı. Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçı, dördüncü hakeminin, yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle durdu.
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DEMBA BA'NIN SÖZLERİ ÇOK KONUŞULDU
4’üncü hakem Sebastian Coltescu'nun üzerine yürüyen Demba Ba, hakeme, "Hiç bir zaman 'bu beyaz adam' diye belirtmiyorsun, 'bu adam' diye hitap ediyorsun. O zaman niye Webo’dan 'bu siyah adam' diye bahsediyorsun?" sözleriyle tepki gösterdi. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk da 4. hakeme, "Sen ırkçı mısın" sözüyle tepki gösterdi.
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ÖNCE BAŞAKŞEHİR ARDINDAN PSG SAHAYIU TERK ETTİ
Uzun süren tartışmanın ardından UEFA delegesi sahaya inerken, iki takım da sahadan ayrıldı ve soyunma odasına gitti. Mbappe, Başakşehirli futbolcuların sahayı terk etmesine destek oldu ve takım arkadaşlarını da sahayı terk etmeleri için teşvik etti. PSG'li Mbappe'nin, Webo'ya ırkçı saldırıda bulunan 4. hakem için "Biz bu adamla oynayamayız" dediği belirtildi.
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UZUN BEKLEYİŞ VE ERTELEME KARARI
Takımlar içeri gittikten sonra uzun süren bir bekleyiş ve görüşme trafiği oldu. Başakşehirli futbolcular, Sebastian Coltescu'nun gönderilmesini aksi takdirde maça çıkmayacaklarını iletti. Uzun bekleyiş sonrası maçın yeni hakemlerle bugün TSİ 20:%5'Te kaldığı yerden devam etmesi kararlaşltırıldı.
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DÜNYA BASININDA BÜYÜK YANKI BULDU
Paris Saint-Germain-Başakşehir mücadelesinin dördüncü hakemi Sebastian Coltescu’nun Webo’ya yaptığı ırkçılık, Avrupa basının gündemine oturdu.
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Corriere dello Sport: İnanılmaz
İtalya'nın en önemli spor gazetelerinden Corriere dello Sport, “İnanılmaz Paris Saint Germain-Başakşehir maçı, dördüncü hakemin ırkçı söylemi sonrasında durdu. Başakşehir sahadan çekildi” manşetini atarken, bir başka İtalyan gazetesi Corriere della Sera ise, “4. hakemin ırkçılığı nedeniyle oyun durduruldu. Yardımcı antrenör Webo'ya yapılan söylemin ardından Başakşehir takımı sahadan çekildi ve ardından kulüp, ‘Irkçılığa hayır' tweti attı” ifadelerini kullandı.
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L'EQUIPE: ARTIK BIKTIK
Almanya'nın önde gelen gazetesi Bild, olayı manşetine taşırken, Fransız gazetesi L'equipe de “Dördüncü hakemin ırkçı sözleri sonrasında Paris Saint-Germain ile Başakşehir arasında oynanan karşılaşma yarıda kaldı” diyerek olayı okuyucularına aktardı. L'Equipe'in gazete manşeti ise 'Artık bıktık' oldu.
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İspanyol spor gazetesi Marca da, “Başakşehir, dördüncü hakemin Webo'ya ırkçılık yapması sonrasında sahayı terk etti” manşetini atarak olayların yaşandığı videoları paylaştı.
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AS: IRKÇILIĞI DURDURUN
İspanya'nın AS gazetesi de, Real Madrid'in kritik maçının olduğu bir günde manşetini Pierre Webo'ya ayırdı. 'Irkçılığı durdurun'
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ROMANYA GAZETESİ: IRKÇILIK SUÇLAMASI
Sporturilor, skandalı 'Irkçılık suçlaması' diyerek verdi: "Büyük skandal, Paris-Başakşehir maçı ırkçılık nedeniyle ertelendi. 4. hakem Coltescu'nun 'siyah adam' dediği duyuldu. Bunu Webo'yu işaret etmek için söyledi."
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THE GUARDIAN: IRKÇILIK SKANDALIİngiliz gazetesi The Guardian, skandalı sürmanşetten, 'Irkçılık skandalı' sözleriyle verdi: "PSG ve Başakşehir oyuncuları, 4. hakemin iğrenç sözleri sonrası sahayı terk etti!"
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MUNDO DEPORTIVO: "SKANDAL VE DEVRİM!"
Katalan spor gazetesi Mundo Deportivo, sürmanşetten: "Paris'te skandal ve devrim! 4. hakemin ırkçılığına karşı Başakşehir sessiz kalmadı ve sahayı terk etti!"
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METRO: "BÜYÜK ÖFKE"
İngiliz gazetesi Metro'nun ana sayfasında yaşanan ırkçılık skandalı yer aldı: "Irkçılığa karşı büyük öfke! Paris ve Başakşehir maçında sıradışı sahneler yaşandı. Her iki takım da 4. hakem Sebastian Coltescu'nun ırkçı sözleri sonrası sahayı terk etti"
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THE SUN: "DIŞARI!"
İngiliz gazetesi The Sun, skandal olayı bu satırlarla sürmanşetine taşıdı: "Demba Ba, ırkçılıkla mücadelede ön saflarda. Irkçı hakemin sözleri sonrası Başakşehir ve Paris oynamayı reddetti."