Son Dakika | Onyekuru'nun menajeri bombayı patlattı! Galatasaray konuşulurken İstanbul'dan başka bir takım..
Galatasaray'da forma giydiği iki dönemde de Süper Lig'de dengeleri değiştiren Henry Onyekuru ile ilgili son dakika gelişmesi... Oyuncunun takımdan ayrılacağı resmen açıklandı. İstanbul'da Galatasaray'la anlaşması beklenen Onyekuru ile ilgili flaş gelişmeyi oyuncunun menajeri açıkladı.
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Transferde şaşırtan bir detay da Emre Kılınç'la ilgili...
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AS Monaco, pandemi döneminde Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'yu sarı kırmızılılardan koparmış oyuncu Fransa'nın yolunu tutumuştu.
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Nijeryalı futbolcu, bu karar sonrası büyük bir yıkım yaşarken Florya'da görüntüler günlerce konuşulmuştu.
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Sarı-kırmızılı ekibin, Florya'da gerçekleştirdiği idmana giderek teknik direktör Fatih Terim, takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaşan Onyekuru için Galatasaray sosyal medya hesabı ''Kiralık sözleşmesi biten Henry Onyekuru, teknik heyetimiz ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Yolun açık olsun'' ifadelerini kullanmıştı.
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Galatasaray'da 17 gol, 7 asistlik performanslarla oynayan Onyekuru, Kadıköy'de yıllar sonra gelen galibiyetin de mimarlarından oldu
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Ve Henry Onyekuru'nun Ocak ayındaki ara transfer döneminde Fransız ekibi Monaco'dan ayrılacağı resmen açıklandı. Oyuncunun yeni adresi belli oldu. Fakat Galatasaray'a gitmesine kesin gözüyle bakılan Onyekuru'nun durumunda bir farklılık daha var.
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Nijeryalı oyuncunun temsilcisi William D'avila İstanbul'a geldi, bir dizi görüşme yaptı. D'avila bugün İstanbul'dan ayrılıyor.
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Galatasaray'da Ryan Donk'un imzaladığı yeni sözleşmede menajerinin aldığı komisyon ortaya çıkan Galatasaray'da bir kriz de Emre Kılınç transferinde yaşandı. Menajer William D'avila'nın Emre Kılınç transferinde Galatasaray'dan 1 milyon 50 bin euro komisyon aldığı iddia edilmişti. Yazarımız Tahir Kum, Demir Grup Sivasspor'dan Galatasaray'a bedelsiz olarak transfer olan Emre Kılınç'ın menajeri William D'Avila'nın bu transfer karşılığında 1 milyon 50 bin euro (9.2 milyon TL) komisyon aldığını belirtmişti.
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Anlaşılan o ki William D'Avila ara transferin de en fazla konuşulan ismi olacak. Radyospor'a konuşan D'avila, "Henry, kesin olarak, Ocak'ta Monaco'dan ayrılacak. Kulüple de konuştuk, bu yüzde yüz teyit edilmiş bir bilgi. Galatasaray elbette ki seçeneklerin başında geliyor." dedi.
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Onyekuru'nun menajeri D'avila konuşmasının devamında ise bombayı patlattı.
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Oyuncusunun Galatasaray'daki istatistiklerine dikkat çeken menajer, "Bu rakamlara ulaşıp, ne kadar etkili bir oyuncu olduğunu göstermek istiyor. Tekrar eski günlerine dönecek. Maalesef Monaco onun için iyi bir deneyim olmadı. Aslında sezona iyi başlamıştı. Ancak oradaki antrenörün farklı planları vardı" şeklinde konuştu.
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Nijeryalı yıldızın menajeri İstanbul'dan Onyekuru ile ilgilenen 2 takım olduğunu ifade etti.
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D'avila, "İstanbul'da bir iki kulüp de onunla ilgileniyor. Şu anda nereye gideceğini kesin olarak söyleyemem. Maalesef Monaco onun için iyi bir deneyim olmadı." şeklinde konuşarak sözlerini tamamladı.
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Bilindiği gibi yaz transfer döneminde Onyekuru'nun adı Fenerbahçe ile de anılmıştı.