Son Dakika | Onyekuru'nun menajeri bombayı patlattı! Galatasaray konuşulurken İstanbul'dan başka bir takım..

Oyuncusunun Galatasaray'daki istatistiklerine dikkat çeken menajer, "Bu rakamlara ulaşıp, ne kadar etkili bir oyuncu olduğunu göstermek istiyor. Tekrar eski günlerine dönecek. Maalesef Monaco onun için iyi bir deneyim olmadı. Aslında sezona iyi başlamıştı. Ancak oradaki antrenörün farklı planları vardı" şeklinde konuştu.