Son Dakika | Onur Recep Kıvrak ilk kez konuştu! "Kolayı sevsek başka takım tutardık"
Trabzonspor'dan ayrılığı olay olan Onur Recep Kıvrak ilk kez sessizliğini bozdu. Kıvrak, bordo mavili ekibin şampiyonluk yarışını, ayrılığın perde arkasını, sonrasında aldığı teklifleri ve hayalini samimi ifadelerle anlattı.
İLK KEZ KONUŞTU
Trabzonspor'un eski kalecilerinden Onur Recep Kıvrak, bordo mavili takımdaki ayrılığı sonrası ilk kez konuştu. Sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmesinin ardından futbolu bırakaan Onur Kıvrak, sessizliğini ilk defa bozarak bordo mavili ekibin gündemini değerlendirdi.
"TRABZON ZOR BİR ŞEHİR"
"Taraftarın şu an yaşadığı duyguları da anlıyorum ancak kolayı sevseydik başka takımı tutardık. Önemli olan zoru sevmektir. Oyuncuların performans düşüklüğüyle ilgili konuşan Kıvrak “Ruh kaybı değil de Trabzon zor bir şehir bu şehri anlamak lazım."
4