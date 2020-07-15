Son Dakika | Onur Recep Kıvrak ilk kez konuştu! "Kolayı sevsek başka takım tutardık"

"ALTYAPIYA SIKI SIKI BAĞLANMAK LAZIM" "Trabzonspor’u ayakta tutacak olan oyuncular bunlardır, sıkı sıkı bağlanmak lazım. Gerektiği zaman da kendinden ödün verecek. Her dönem altyapı oyuncularına yüklenmeler olmuştur yine de olacaktır ama taraftarın dilinden de yerli ve altyapı oyuncuları anlar. Yabancı ne kadar sosyal medya takip edip taraftarın görüşüne önem verir ki? Bizim dönemlerimizde çok yaşadık bu durumları."