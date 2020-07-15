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GeriFutbol Son Dakika | Onur Recep Kıvrak ilk kez konuştu! "Kolayı sevsek başka takım tutardık"
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 15 Temmuz 2020 - 12:19,

Son Dakika | Onur Recep Kıvrak ilk kez konuştu! "Kolayı sevsek başka takım tutardık"

Trabzonspor'dan ayrılığı olay olan Onur Recep Kıvrak ilk kez sessizliğini bozdu. Kıvrak, bordo mavili ekibin şampiyonluk yarışını, ayrılığın perde arkasını, sonrasında aldığı teklifleri ve hayalini samimi ifadelerle anlattı.

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1İLK KEZ KONUŞTU
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İLK KEZ KONUŞTU

Trabzonspor'un eski kalecilerinden Onur Recep Kıvrak, bordo mavili takımdaki ayrılığı sonrası ilk kez konuştu. Sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmesinin ardından futbolu bırakaan Onur Kıvrak, sessizliğini ilk defa bozarak bordo mavili ekibin gündemini değerlendirdi.

2TRABZONSPORUN ŞAMPİYON OLMASINI İSTERİZ
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"TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYON OLMASINI İSTERİZ"

“Başakşehir’in kaybettiği haftada bizimde kaybetmemiz bizi derinden etkiledi. Karşılıklı anlaşarak futbolu bıraktım ama artık Trabzonspor’un taraftarıyım. Trabzonsporluyuz şampiyon olmasını isteriz."

3TRABZON ZOR BİR ŞEHİR
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"TRABZON ZOR BİR ŞEHİR"

"Taraftarın şu an yaşadığı duyguları da anlıyorum ancak kolayı sevseydik başka takımı tutardık. Önemli olan zoru sevmektir. Oyuncuların performans düşüklüğüyle ilgili konuşan Kıvrak “Ruh kaybı değil de Trabzon zor bir şehir bu şehri anlamak lazım."

4
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"2010-11 DÖNEMİYLE KAFA KAFAYA MÜCADELE EDER"

"Trabzon şehrini de tanıyan insanlar var. Hüseyin ağabey takımın altyapısından gelme ve futbolcuları iyi tanıyor. Yabancılara ruh aşılamak zordur onlar genelde profesyonelce hareket ederler. Bu birlikteliği iyi sağlamak gerekiyor. Trabzonspor’un şu anki kadrosuna bakıldığında çok iyi bir kadro kurulduğunu söylemek gerekiyor. Kalite anlamında 2010-11 dönemiyle kafa kafaya mücadele eder."

5ÜMİDİMİ KESMEK İSTEMİYORUM
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"ÜMİDİMİ KESMEK İSTEMİYORUM"

"Altyapıdan katılımlar büyük önem taşıyor, aslanlar gibi de mücadele ediyorlar. Gel gelelim bu sonlar takım için çok önemlidir, bu atmosferi lanse edecek insanlar illaki vardır. Ümidimi kesmek istemiyorum daha 2 hafta var.“

6TARAFTAR GÜÇLÜDÜR
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"TARAFTAR GÜÇLÜDÜR"

“Baki olan Trabzonspor’dur, herkes gelip geçiyor. 2010-11’de alamadığımız şampiyonluktan sonra bir beklenti içine girdik. Biz de bu kulübün taraftarı olarak beklenti içine girdik. Taraftar güçlüdür, kolayı seçseydiler söylemleri böyle olmazdı. "

7ASLA HAKLARI ÖDENMEZ
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"ASLA HAKLARI ÖDENMEZ"

"Trabzonspor gibi bir kulüp de olmazdı. 2-3 gün bu yankı sürer diye düşünüyorum. Bizim de dışarı çıkamadığımız, utandığımız zamanlar oldu. Siz de görüyor şahit oluyorsunuz. İstanbul’da İzmir’de Konya’da Antep’te nerede olursa olsun taraftar desteğini esirgemiyor asla hakları ödenemez."

8BU SENE AYAĞIMIZA BİR FIRSAT GELDİ
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"BU SENE AYAĞIMIZA BİR FIRSAT GELDİ

"Bazı davranışlar şampiyonluk getirir mesela Uğur Demirok’un hocasıyla bir fotoğrafı var. Küme düşme fotoğrafı bunu yakalamak gerekiyor. Bu sene ayağımıza iyi fırsat geldi, İstanbul takımları devre dışı kaldı. Ne olursa olsun koparmamız lazım. Bakıldığında sahadaki kardeşlerim de ellerinden gelenleri yapıyor."

92010-11DEKİ KADRONUN DAĞILMASI BİZİ ÇOK ETKİLEDİ
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"2010-11'DEKİ KADRONUN DAĞILMASI BİZİ ÇOK ETKİLEDİ"

"Geriye dönüp baktığımız da yönetimin dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. 2010-11’deki kadronun dağılması biz çok etkiledi. Yönetim ve taraftar birlikte olup yeniden o ortamı yakalaması gerekiyor."

10FENERBAHÇE, GALATASARAY VE BEŞİKTAŞIN DURUMLARI ORTADA
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"FENERBAHÇE, GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'IN DURUMLARI ORTADA"

"Bakıldığında kadromuz oturmuş bir kadro ve seneye şampiyonluğun rahatça adayı olabilecek bir oyuncu grubundan bahsediyoruz. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi kulüplerin durumları ortada seneye de iyi olmayacaklar. Yıllarca kaptanlık yaptım az çok bu işlerden de anlarım."

11TRABZONSPORUN 4 SENE ŞAMPİYONLUĞA AMBARGO KOYMA POTANSİYELİ VAR
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"TRABZONSPOR'UN 4 SENE ŞAMPİYONLUĞA AMBARGO KOYMA POTANSİYELİ VAR"

"Maddi anlamda güzel yönetilen bir kulübümüz var. Oyuncularla kulüp arasındaki iletişimi sağladığım için sürekli gider gelirdim bu mükemmel bir olay. Eğer bu durum tekrar yaşanmazsa Trabzonspor’un 4 sene şampiyonluğa ambargo koyma potansiyeli var."

12BENİ TRABZONDA KİMSE KOLLAMAMIŞTI
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"BENİ TRABZON'DA KİMSE KOLLAMAMIŞTI"

"Benimle ilgili son zamanlarda “karışıyor” söylemleri olmuştu ama öyle değil, hep genç kardeşlerimi kollamaya çalıştım. İlk geldiğim zamanlarda beni Trabzon’da kimse kollamamıştı."

13İLİKLERİME KADAR HİSSETTİM
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"İLİKLERİME KADAR HİSSETTİM"

"Trabzonlu çocuklar Abdulkadir Parmak olsun Abdurrahim Dursun olsun elimden geldiğince kaptanlık yapmadım, ağabeylik yaptım. 2010-11’i yaşadım ama 96’yı yaşamasak da iliklerime kadar hissettim. Trabzonspor’a başarıyı altyapı kazandıracak. Zamanında “Esteban’ın yerine Uğurcan kalsın, 10 yıl bu takımın kalesini korur” demiştim."

14ALTYAPIYA SIKI SIKI BAĞLANMAK LAZIM
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"ALTYAPIYA SIKI SIKI BAĞLANMAK LAZIM"

"Trabzonspor’u ayakta tutacak olan oyuncular bunlardır, sıkı sıkı bağlanmak lazım. Gerektiği zaman da kendinden ödün verecek. Her dönem altyapı oyuncularına yüklenmeler olmuştur yine de olacaktır ama taraftarın dilinden de yerli ve altyapı oyuncuları anlar. Yabancı ne kadar sosyal medya takip edip taraftarın görüşüne önem verir ki? Bizim dönemlerimizde çok yaşadık bu durumları."

15UĞURCAN İNŞALLAH TRABZONSPORA PARA KAZANDIRIP GİDER
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"UĞURCAN İNŞALLAH TRABZONSPOR'A PARA KAZANDIRIP GİDER"

“Uğurcan Çakır çok yetenekli ama ondan da önemlisi çok karakterli bir kardeşimiz. İnşallah Trabzonspor’a para kazandırıp gider tam yaşı geldi. Ben de onun yaşlarındayken transfer teklifleri almıştım ancak biliyorsunuz çaprazlarım kopmuştu."

16ERCE KARDEŞLER GELECEK VADEDİYOR
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"ERCE KARDEŞLER GELECEK VADEDİYOR"

"Her şeyde bir hayrı vardır. Uğurcan ile maçtan önce de konuştum. Gitmesini isterim, Trabzonspor’a para kazandırmasını izlerim. Bakıldığında da alttan gelenler de çok iyi. Erce Kardeşleri birkaç kez izleme fırsatı buldum gelecek vaat ediyor."

17ŞAMPİYONLAR LİGİ HEP İÇİMDE KALMIŞTIR
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"ŞAMPİYONLAR LİGİ HEP İÇİMDE KALMIŞTIR"

"Yeni alınan kaleci Muhammet Taha Tepe’yi de biliyorum geleceği var. Arda’nın pişmesi gerekiyor. Tony Sylva’dan beri Trabzonspor’da yerli kaleci furyası çok güzel biçimde işliyor. Trabzonspor Şampiyonlar Ligi’ne gitseydi Uğurcan da değerini ikiye katlardı. Şampiyonlar Ligi benim hep içimde kalmıştır ama Tolga ağabeye nasip oldu o da inanılmazdı. Artık söz yönetimde geleceği çok parlak kardeşimizin."

18ABDÜLKADİR ÖMÜRE KEFİLİM
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"ABDÜLKADİR ÖMÜR'E KEFİLİM"

"Abdülkadir Ömür çok iyi çocuk, futbolculuğu ve karakteri Trabzonspor’u başarıya taşıyacak. Trabzonspor ile yatıp kalkıyor onunla da konuşuyorum. Abdülkadir candır ya ona hep sahip çıksınlar. Çok kefilim ona. Trabzonspor’u yarı yolda bırakmayan menfaatse Trabzonspor menfaatini düşünür. Kime git derse oraya gider. Öyle bir çocuk, şeker gibi.. Sakatlık belası yaşadı ama gelişimini iyi sürdürüyor."

19KİMSEYE KIRGINLIĞIM OLAMAZ
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"KİMSEYE KIRGINLIĞIM OLAMAZ"

"Benim kimseye kırgınlığım olmaz. Trabzonsporluyum bir misyon üstlenmiştim daha iyi sonuçlanabilirdi. Son gün boşa düşüyordum. Aradılar “ödemeyeceğiz” dediler. Değişik karakterde olsaydım o zaman paralarımı alırdım. Trabzonspor’a bıraktığım para 4 milyon Euro civarında bir paraydı."

20İÇERİDEKİ PARAMI ALMADIM
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"İÇERİDEKİ PARAMI ALMADIM"

"O akşam imzayı attım, Usta’da imza attı. İçerideki paramı almadım. Esktradan para talep etmedim. Ne kazandıysam Trabzonspor’dan kazandım. Canları sağolsun. Bazıları bir sürü şeyler yazdı ama en son bırakacak kişi bendim. Öyle yaptı böyle yaptı."

21KONU TRABZONSPOR İSE KİMSEYİ TANIMAM
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"KONU TRABZONSPOR İSE KİMSEYİ TANIMAM"

"Trabzonspor’u herkesten öne koydum. Burak Yılmaz benim ağabeyimdir ama konu Trabzonspor ise kimseyi tanımam. Hepsine hakkım helaldir. Burada öyle yaptı böyle yaptı demeye gerek yok kenetlenmemiz gereken bir noktadayız. Şampiyonluk kaçtı mı noktayı da koymak istemiyorum. Ufak da olsa şansımız var. Taraftar olarak destek olmaya çalışıyorum."

221-2 KULÜPTEN TEKLİF ALDIM
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"1-2 KULÜPTEN TEKLİF ALDIM"

"Trabzon’dan İzmir’e evime geldim. 1-2 kulüpten teklif aldım, daha sonra da aldım. Menajerime söyledim düşünmek istemiyorum dedim. Allah bana böyle bir şey nasip etti. Teknik adamlık düşünmüyorum. Trabzonspor’da bunu yapmak çok zor. İnşallah ileride farklı düşüncelerim var. Hocalıktan ziyade yöneticilik olur inşallah. Öyle bir şey olursa seve seve yaparım. Kısa dönemde olmaz ama uzun dönemde olur diye düşünüyorum, kısmet bu işler." (61 Saat)

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