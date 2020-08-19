MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Neymar'dan kariyerinin hatası! Forma değişimi yaktı, finalde...
GeriFutbol Son Dakika | Neymar'dan kariyerinin hatası! Forma değişimi yaktı, finalde...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 19 Ağustos 2020 - 09:57,

Son Dakika | Neymar'dan kariyerinin hatası! Forma değişimi yaktı, finalde...

Paris Saint Germain'in yıldızı Neymar'dan amatörce hata...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkacak ilk takım belli oldu. Portekiz'de oynanan karşılaşmada PSG, Leipzig'i 3-0 mağlup etti ve tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi.

2
Abone Olgoogle-news

PSG'ye finali getiren golleri 13. dakikada Marquinhos, 42. dakikada Di Maria ve 56'da Bernat kaydetti.

3
Abone Olgoogle-news

Paris'in finaldeki rakibi bu akşam Bayern Münih - Lyon eşleşmesinin galibiyle ortaya çıkacak.

4
Abone Olgoogle-news

Dün gece oynanan maçta PSG, finale yükselirken takımın Brezilyalı yıldızı Neymar, herkesi şoke eden bir hataya imza attı.

5
Abone Olgoogle-news

Leipzig futbolcuları maç sonunda PSG'li oyuncuları tebrik ederken Neymar, Halstenberg'in isteği üzerine forma değişimi yaptı.

6
Abone Olgoogle-news

Bu belki de Brezilyalı yıldızın kariyerinin en büyük hatası oldu.

7
Abone Olgoogle-news

Bilindiği üzere UEFA'nın KOVİD-19 sebebiyle değiştirdiği sağlık kuralları çerçevesinde oyuncuların maçı içi ve sonrasında forma değiştirmeleri yasak.

8
Abone Olgoogle-news

Bu kuralı ihlal eden futbolculara ise 1 maç ceza verilebiliyor ve 12 gün karantina uygulaması yapılabiliyor. Böylece Neymar  Lizbon'daki olası Bayern Münih finalini kaçırabilir!

9
Abone Olgoogle-news

Gözler UEFA'nın kararında...

10
Abone Olgoogle-news

NEYMAR'DAN TÜRKİYE'YE ÖZEL VİDEO

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi