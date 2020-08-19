Son Dakika | Neymar'dan kariyerinin hatası! Forma değişimi yaktı, finalde...

Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkacak ilk takım belli oldu. Portekiz'de oynanan karşılaşmada PSG, Leipzig'i 3-0 mağlup etti ve tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi.PSG'ye finali getiren golleri 13. dakikada Marquinhos, 42. dakikada Di Maria ve 56'da Bernat kaydetti.Paris'in finaldeki rakibi bu akşam Bayern Münih - Lyon eşleşmesinin galibiyle ortaya çıkacak.Dün gece oynanan maçta PSG, finale yükselirken takımın Brezilyalı yıldızı Neymar, herkesi şoke eden bir hataya imza attı.Leipzig futbolcuları maç sonunda PSG'li oyuncuları tebrik ederken Neymar, Halstenberg'in isteği üzerine forma değişimi yaptı.Bu belki de Brezilyalı yıldızın kariyerinin en büyük hatası oldu.Bilindiği üzere UEFA'nın KOVİD-19 sebebiyle değiştirdiği sağlık kuralları çerçevesinde oyuncuların maçı içi ve sonrasında forma değiştirmeleri yasak.Bu kuralı ihlal eden futbolculara ise 1 maç ceza verilebiliyor ve 12 gün karantina uygulaması yapılabiliyor. Böylece Neymar Lizbon'daki olası Bayern Münih finalini kaçırabilir!Gözler UEFA'nın kararında...