Son Dakika | Muğdat Çelik'ten Galatasaray - Kayserispor maçı sonrası şok sözler: 'Ha maç satmışsın ha...'
Eski Galatasaraylı Muğdat Çelik'in Kayserispor maçında yaptırdığı penaltı ve gördüğü kırmızı kart sosyal medyada tartışmalara neden olurken Muğdat, karşılaşmanın ardından çarpıcı itiraflarda bulundu.
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Kayserispor'da Muğdat Çelik'in Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçta yaptırdığı penaltı ve gördüğü kırmızı kart sosyal medyayı salladı.
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THE SUN DE PAYLAŞTI
İngiliz The Sun, sosyal medya hesabından Muğdat Çelik'in elle oynadığı anın görüntülerini servis ederken 'Eski takımına karşı hentbol' ifadelerini kullandı.
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Atılan tweette ayrıca Muğdat'ın bir penaltı yaptırıp, ikinci yarıda da oyundan ihraç edildiği bilgisine yer verildi.
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VE MUĞDAT KONUŞTU
Pozisyonu anlatan 30 yaşındaki futbolcunun Beyaz TV'ye yaptığı açıklamalar şöyle;
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LİNNES'İ GÖRMEDİ BİLE
"Ben ayağına basmadım, Linnes'i görmedim bile. Bir anda önüme çıktı. Ayağı geride kalınca, benim ayağımın ucu değdi. Kasti bir şey olur mu?
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KALECİ İLE KARŞI KARŞIYA KALACAKTI
"Diğer pozisyonda elle aldım çünkü orada düştüm ve kaleci ile karşı karşıya kalacaklardı. Arkadaşlarım tabii ki bana destek oldu."
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BERABERLİĞE EN ÇOK SEVİNEN KİŞİYİM
"Berabere kaldık en çok sevinen kişi benim. Nerede ekmek yiyorsam ben oralıyım"
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JAİLSON'U KOVALADIĞIMIZ İÇİN OLUYOR
Bunlar Fenerbahçe derbisinde Fenerbahçe ile münakaşa yaşadığımız için çıkıyor. Olaylı derbide spontane olaylar gelişmişti. Jailson'u kovaladığımız için bunlar oluyor.
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NEREDE EKMEK YERSEK ORALIYIM
"Kafamı yastığa rahat koyacağım. Berabere kaldık ve en çok ben sevindim. Nerede ekmek yersem, ben oralıyım."
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'Ha maç satmış ha karısını satmış' şeklinde bir ifade kullanan Muğdat Çelik, maçtan sonra Samet Aybaba ile konuştuğunu belirterek "Samet Hoca da 'Olur böyle şeyler' dedi" şeklinde konuştu.
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Samet Aybaba da maç sonunda Muğdat için, "Sonuçta oyunun içinde futbolcu bunları yapabiliyor. Muğdat da bizim bir sürü şey beklediğimiz bir oyuncu. Hataları olabilir, onları düzeltmek için çalışacağız. O bizim oyuncumuz. Biz oyuncuyu kaybetmek için değil, kazanmak için her şeyi yapanlardanız." mesajını verdi.
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FATİH TERİM'İN MAÇ SONU SÖZLERİ
"Bugün 5 dakika uzatma verildi. Kaldım sahada, gitmedim. Biz oynamak istiyoruz. Hakem muhteşem, harika, tebrikler. Kardeşim 10 oyuncu değişti. Herkes yatıyor. 5 dakika mıdır? Bu kadar kolay mı 8, 9, 10 dakika vermemek?"