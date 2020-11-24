Son Dakika | Muğdat Çelik'ten Galatasaray - Kayserispor maçı sonrası şok sözler: 'Ha maç satmışsın ha...'

Samet Aybaba da maç sonunda Muğdat için, "Sonuçta oyunun içinde futbolcu bunları yapabiliyor. Muğdat da bizim bir sürü şey beklediğimiz bir oyuncu. Hataları olabilir, onları düzeltmek için çalışacağız. O bizim oyuncumuz. Biz oyuncuyu kaybetmek için değil, kazanmak için her şeyi yapanlardanız." mesajını verdi.