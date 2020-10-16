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GeriFutbol Son Dakika | Milli arada ters köşe transfer! Herkes bunu konuşuyor...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 16 Ekim 2020 - 07:46 | 

Son Dakika | Milli arada ters köşe transfer! Herkes bunu konuşuyor...

Milli maçlar sebebiyle lige verilen arada bomba transfer ortaya çıktı. Transfer dönemi kapanmasına rağmen olay olan iddia...

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1BOMBA TRANSFER
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BOMBA TRANSFER

Transfer dönemi 5 Ekim'de kapanmış olmasına rağmen kulislerle hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Milli aranın ardından gündeme bomba gibi düşecek transfer operasyonu ortaya çıktı. İşte detaylar...

2GÖZLER TRANSFERDE
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GÖZLER TRANSFERDE

Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Ligdeki son iki maçından yalnızca 1 puan çıkarabilen sarı-kırmızılılarda gözler şimdiden transfere çevrildi.

3TARAFTAR MEMNUN EDİLEMEDİ
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TARAFTAR MEMNUN EDİLEMEDİ

2020/2021 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Cimbom, yaptığı takviyelerle taraftarlarını memnun edememişti. Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde Oghenekaro Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Arda Turan, Omar Elabdellaoui, Fatih Öztürk, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan hamleleriyle kadrosunu güçlendirmişti.

423 FUTBOLCU İLE YOLLAR AYRILDI
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23 FUTBOLCU İLE YOLLAR AYRILDI

Gelen isimlerin yanında birçok isimle de yollarını ayıran Galatasaray'da kiralık oyuncular dahil 23 futbolcu takımdan gönderilmişti.

5GELECEK YILIN ÇALIŞMALARI BAŞLADI
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GELECEK YILIN ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Kadrosunu büyük ölçüde yenileyerek 2020/2021 sezonuna giriş yapan sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminin bitmesinin ardından zaman kaybetmeden ara transfer dönemi ve gelecek yıl için çalışmalarına başladı.

6BEŞİKTAŞLI YILDIZA KANCA
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BEŞİKTAŞLI YILDIZA KANCA

Önümüzdeki transfer döneminde de önceliğini orta saha bölgesine vermesi beklenen Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'ın yıldız ismine talip oldu. İşte detaylar...

7YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR
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YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Beşiktaş, verdiği zam oranını beğenmeyen Dorukhan Toköz sözleşme yenilemeyi reddetti. Fotomaç Gazetesi'nin haberine göre, genç oyuncunun durumu Galatasaray cephesi tarafından da yakından takip ediliyor.

8ABDURRAHİM ALBAYRAK DEVREDE
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ABDURRAHİM ALBAYRAK DEVREDE

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Dorukhan Toköz'ün Beşiktaş'tan ayrılma durumu ortaya çıkması durumunda oyuncunun sarı-kırmızılı formayı giymesi için tüm önlemleri almaya çalışıyor.

9OZAN İLE TAKASI GÜNDEMDEYDİ
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OZAN İLE TAKASI GÜNDEMDEYDİ

Transfer döneminin ilk günlerinen Beşiktaş'ın Ozan Tufan'ı kadrosuna katabilmek adına Fenerbahçe'ye Dorukhan Toköz'ü önerdiği öne sürülmüştü. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın eski öğrencisini ısrarla takımda görmek istediği iddia edilmişti.

10FENERBAHÇE BİR OYUNCU DAHA İSTEDİ
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FENERBAHÇE BİR OYUNCU DAHA İSTEDİ

Fenerbahçe'nin Ozan Tufan'a karşılık yalnızca Dorukhan Toköz'ü kabul etmediği ve takasta bir futbolcu daha istediği belirtilmiş ancak bu teklifi de Beşiktaş'ın reddetiği ifade edilmişti.

11SERGEN YALÇIN İLE ÖZEL BAĞI VAR
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SERGEN YALÇIN İLE ÖZEL BAĞI VAR

Ozan Tufan'ın Fenerbahçe kariyeri bitmek üzereyken Sergen Yalçın, tecrübeli futbolcuyu Alanyaspor'a aldırmış ve yarım sezonda 24 yaşındaki orta sahayı futbola döndürmüştü. Bu sebeple ikili arasında bir bağ oluşmuştu.

12DORUKHAN SICAK BAKIYORDU
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DORUKHAN SICAK BAKIYORDU

Beşiktaş'ta cephesinde Dorukhan Toköz, eski başkan Fikret Orman'ın kendisine verdiği zamlı sözleşme sözü sebebiyle kriz yaşamıştı. Bu nedenle mutsuz olan Dorukhan Toköz'ün olası bir Fenerbahçe takasına ise sıcak baktığı belirtilmişti.

13SEZON SONUNDA SERBEST
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SEZON SONUNDA SERBEST

Yönetimin önümüzdeki günlerde milli futbolcu için girişimlerini hızlandırması bekleniyor. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Dorukhan Toköz'ün kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

14MİLLİ TAKIMA KADAR YÜKSELDİ
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MİLLİ TAKIMA KADAR YÜKSELDİ

21 Mayıs 1996 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen Dorukhan Toköz, futbola Eskişehirspor altyapısında başladı. 2018 yılında 150 bin Euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer olan Dorukhan, kısa süre içerisinde gösterdiği başarılı performansla milli takıma kadar yükseldi.

157 MAÇTA 1 GOL
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7 MAÇTA 1 GOL

Bu sezon siyah-beyazlı formayla 6 maçta görev alan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1 asist kaydetti. A Milli Futbol Takım'ımızın formasını da 7 kez terleten başarılı futbolcunun 1 golü bulunuyor.

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