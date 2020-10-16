Son Dakika | Milli arada ters köşe transfer! Herkes bunu konuşuyor...

FENERBAHÇE BİR OYUNCU DAHA İSTEDİ Fenerbahçe'nin Ozan Tufan'a karşılık yalnızca Dorukhan Toköz'ü kabul etmediği ve takasta bir futbolcu daha istediği belirtilmiş ancak bu teklifi de Beşiktaş'ın reddetiği ifade edilmişti.