Son Dakika | Milli arada ters köşe transfer! Herkes bunu konuşuyor...
Milli maçlar sebebiyle lige verilen arada bomba transfer ortaya çıktı. Transfer dönemi kapanmasına rağmen olay olan iddia...
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BOMBA TRANSFER
Transfer dönemi 5 Ekim'de kapanmış olmasına rağmen kulislerle hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Milli aranın ardından gündeme bomba gibi düşecek transfer operasyonu ortaya çıktı. İşte detaylar...
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GÖZLER TRANSFERDE
Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Ligdeki son iki maçından yalnızca 1 puan çıkarabilen sarı-kırmızılılarda gözler şimdiden transfere çevrildi.
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TARAFTAR MEMNUN EDİLEMEDİ
2020/2021 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Cimbom, yaptığı takviyelerle taraftarlarını memnun edememişti. Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde Oghenekaro Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Arda Turan, Omar Elabdellaoui, Fatih Öztürk, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan hamleleriyle kadrosunu güçlendirmişti.
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23 FUTBOLCU İLE YOLLAR AYRILDI
Gelen isimlerin yanında birçok isimle de yollarını ayıran Galatasaray'da kiralık oyuncular dahil 23 futbolcu takımdan gönderilmişti.
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GELECEK YILIN ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Kadrosunu büyük ölçüde yenileyerek 2020/2021 sezonuna giriş yapan sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminin bitmesinin ardından zaman kaybetmeden ara transfer dönemi ve gelecek yıl için çalışmalarına başladı.
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BEŞİKTAŞLI YILDIZA KANCA
Önümüzdeki transfer döneminde de önceliğini orta saha bölgesine vermesi beklenen Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'ın yıldız ismine talip oldu. İşte detaylar...
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YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR
Beşiktaş, verdiği zam oranını beğenmeyen Dorukhan Toköz sözleşme yenilemeyi reddetti. Fotomaç Gazetesi'nin haberine göre, genç oyuncunun durumu Galatasaray cephesi tarafından da yakından takip ediliyor.
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ABDURRAHİM ALBAYRAK DEVREDE
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Dorukhan Toköz'ün Beşiktaş'tan ayrılma durumu ortaya çıkması durumunda oyuncunun sarı-kırmızılı formayı giymesi için tüm önlemleri almaya çalışıyor.
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OZAN İLE TAKASI GÜNDEMDEYDİ
Transfer döneminin ilk günlerinen Beşiktaş'ın Ozan Tufan'ı kadrosuna katabilmek adına Fenerbahçe'ye Dorukhan Toköz'ü önerdiği öne sürülmüştü. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın eski öğrencisini ısrarla takımda görmek istediği iddia edilmişti.
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FENERBAHÇE BİR OYUNCU DAHA İSTEDİ
Fenerbahçe'nin Ozan Tufan'a karşılık yalnızca Dorukhan Toköz'ü kabul etmediği ve takasta bir futbolcu daha istediği belirtilmiş ancak bu teklifi de Beşiktaş'ın reddetiği ifade edilmişti.
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SERGEN YALÇIN İLE ÖZEL BAĞI VAR
Ozan Tufan'ın Fenerbahçe kariyeri bitmek üzereyken Sergen Yalçın, tecrübeli futbolcuyu Alanyaspor'a aldırmış ve yarım sezonda 24 yaşındaki orta sahayı futbola döndürmüştü. Bu sebeple ikili arasında bir bağ oluşmuştu.
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DORUKHAN SICAK BAKIYORDU
Beşiktaş'ta cephesinde Dorukhan Toköz, eski başkan Fikret Orman'ın kendisine verdiği zamlı sözleşme sözü sebebiyle kriz yaşamıştı. Bu nedenle mutsuz olan Dorukhan Toköz'ün olası bir Fenerbahçe takasına ise sıcak baktığı belirtilmişti.
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SEZON SONUNDA SERBEST
Yönetimin önümüzdeki günlerde milli futbolcu için girişimlerini hızlandırması bekleniyor. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Dorukhan Toköz'ün kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
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MİLLİ TAKIMA KADAR YÜKSELDİ
21 Mayıs 1996 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen Dorukhan Toköz, futbola Eskişehirspor altyapısında başladı. 2018 yılında 150 bin Euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer olan Dorukhan, kısa süre içerisinde gösterdiği başarılı performansla milli takıma kadar yükseldi.
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7 MAÇTA 1 GOL
Bu sezon siyah-beyazlı formayla 6 maçta görev alan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1 asist kaydetti. A Milli Futbol Takım'ımızın formasını da 7 kez terleten başarılı futbolcunun 1 golü bulunuyor.