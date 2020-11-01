Son Dakika | Michael Schumacher'in son durumuyla ilgili en yakın isimden açıklama!
Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher, 2013 yılında Alp Dağları'nda geçirdiği kayak kazası sonrası 7 yıldır sağlığına kavuşamadı. Efsane pilotun son durumuyla ilgili en yakınından açıklama geldi.
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Spor Arena Dış Haberler
Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher, 2013 yılında Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazası sonrası 7 yıllık bir koma, yoğun bakım ve hassas tedavi süreci içerisinde bulunuyor.
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Michael Schumacher'in yarıştığı dönem Ferrari'nin patronu olan, şu anda FIA başkanlığı görevini yürüten Jean Todt, Alman efsanenin son durumuyla ilgili Hollanda basınına açıklamalar yaptı.
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De Telegraaf'a konuşan Jean Todt, Schumacher ile ilgili şunları söyledi:
"Michael ailesi ve doktorlarıyla birlikte savaşmaya devam ediyor. Onu evinde sık sık ziyaret ediyorum. Birlikte televizyon izliyoruz. Bazen yarış günlerine denk gelirsek birlikte yarış izliyoruz."
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"Schumacher ile ilgili çıkan kötü, umutsuz haberlerin farkındayım. Durumuyla ilgili çok fazla detay veremem. Ailesi gizliliğe çok önem veriyor. Savaşmaya devam ettiğini söyleyebilirim."
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"Mick Schumacher'in potansiyeli var ama..."
Formula 1'de koltuk alması gündemde olan Michael Schumacher'in oğlu Mick ile ilgili de konuşan Todt; "Genç ve yetenekli bir sürücü. İsminden doğan bir çekiciliği de var ama zaman lazım. Babası gibi olup olmayacağını söyleyemem. Hamilton veya Verstappen ile mücadele edip etmeyeceğini görmek lazım. Şu anda bunu bilemeyiz." sözlerini kullandı.
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FORMULA 1 UZMANINDAN ÜZÜCÜ İFADELER GELMİŞTİ
Formula 1 uzmanı Kai Ebel, Alman Bild gazetesine yaptığı açıklamalarda Michael Schumacher hakkında acı itiraflarda bulunmuştu.
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"EĞER İYİ OLSAYDI..."
Ebel, efsane pilotun son durumu hakkında şu sözleri kullanmıştı; "Gerçeği söylemek gerekirse durumu hiç iyi değil. Eğer bir gelişme olsaydı, küçücük bir gelişme olsa bile bunu duyardık."
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"AÇIKLAMA GELMİYORSA DURUMU KÖTÜ DEMEKTİR"
"Ancak maalesef böyle bir durum yok. Maalesef yok... Şu an için yapabileceğimiz tek şey sadece ümit edebilmek. Ama bir açıklama gelmemesi durumun kötü olduğunu gösteriyor."
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BELGESELİ YAYINLANMIŞTI
Fransa'nın RMC kanalı, 29 Aralık 2013'te Fransız Alplerinde kayak yaparken geçirdiği talihsiz kaza sonrası 7 yıldır bitkisel hayat, yoğun bakım ve hassas tedavi süreci içerisinde bulunan Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'in tedavi süreciyle ilgili bir belgesel hazırladı.
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Yayınlanan belgeselde Schumacher'in geçirdiği kaza sonrası Grenoble'da hastaneye kaldırılışından ilk ameliyatına, Fransa'dan İsviçre'ye nakledilişine kadar çeşitli olaylar detaylarıyla anlatılmıştı.
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BİYOGRAFİ YAZARINDAN KAHREDEN 'ÖLÜM' SÖZLERİ
2002 yılında Schumacher'in "Bir Dahinin Yükselişi" isimli biyografisini kaleme alan yazar Luc Domenjoz da belgeselde; "Vücudunun çok zayıf olmasından dolayı hayatının yakında bir gün sona ereceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.