Son Dakika | Michael Schumacher'in son durumuyla ilgili en yakın isimden açıklama!

"Mick Schumacher'in potansiyeli var ama..." Formula 1'de koltuk alması gündemde olan Michael Schumacher'in oğlu Mick ile ilgili de konuşan Todt; "Genç ve yetenekli bir sürücü. İsminden doğan bir çekiciliği de var ama zaman lazım. Babası gibi olup olmayacağını söyleyemem. Hamilton veya Verstappen ile mücadele edip etmeyeceğini görmek lazım. Şu anda bunu bilemeyiz." sözlerini kullandı.