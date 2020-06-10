Michael Schumacher'in son durumuyla ilgili açıklama!

Bir diğer uzman hekim Jean-Francois Payen ise efsanevi pilot için hayranlarından sabırlı olmalarını istemiş ve "Hayat arkadaşı Corinna, sürecin zorluğunu ve önlerinde çok uzun bir yol olduğunun farkında. Sıradışı bir irade örneği sergiliyor. Kocasının iyileşmesi için elinden ne geliyorsa yapıyor" ifadelerini kullanmıştı.