Son Dakika | Merih Demiral'ı resmen açıkladılar! 'O artık...'
Juventus'ta forma giyen Milli futbolcumuz Merih Demiral, hem performansı hem de transfer haberleriyle bir kez daha İtalya'da manşetleri süsledi.
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Juventus'ta ilk 11'e girdiğinden beri formasını kaptırmayan ve gösterdiği performansla değerine değer katan Milli futbolcu Merih Demiral, İtalya'nın gündeminde.
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YİNE TAM NOT ALDI
Serie A'da Juventus'un Cagliari'yi 2-0 yendiği maçta Cristiano Ronaldo'nun attığı golün asistini yapan Merih, maç sonu yine tam not aldı.
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RONALDO'YA ASİST
Ligde üst üste 5. maçında 90 dakikanın tamamında forma giyen Merih, savunmadaki performansıyla takımının gol yememesinde önemli pay sahibi olurken bununla da kalmayıp asist yaptı.
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İTALYANLAR GÖKLERE ÇIKARTTI
Savunmada Matthijs de Ligt ile birlikte iyi bir uyum yakalayan Merih Demiral, İtalyan basını tarafından da göklere çıkartıldı.
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'TARİHİ YENİDEN YAZIYOR!'
Calciomercato sitesi, ''Merih Demiral ve de Ligt Juventus tarihini yeniden yazmaya hazırlar. Bonucci, Chiellini dönemi kapandı. Artık Merih - de Ligt dönemi başladı!'' sözlerini kullandı.
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'JUVENTUS'UN GELECEĞİ...'
Ilbianconero sitesinde ise ''Chiellini ve Bonucci'nin yokluğunda endişe etmeye gerek yok. Juventus'ta geleceğin stoper ikilisi Merih-De Ligt olacak.'' denildi.
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JUVENTUS'TAN AÇIKLAMA
Merih Demiral'ın ismi sezon başında transfer iddiaları ile anılmış, Milli futbolcunun satılacağı haberleri İtalya basınında bolca çıkmıştı. Cagliari maçından sonra ise İtalyan ekibi cephesinde konuyla ilgili açıklamalar geldi.
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'YÖNETİMİN İSTEĞİ BU...'
Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo, maç sonu yaptığı açıklamada ''Merih Demiral kesinlikle satılık değil. Uzun yıllar boyunca onu kullanmak istiyoruz. Yönetimin de isteği bu şekilde zaten.'' dedi.
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Juventus sportif direktörü Fabio Paratici ise talipleri olduğu iddia edilen milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında konuştu.
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'O TAM DA ARADIĞIMIZ GİBİ'
Paratici, ''Merih Demiral için sezon başında da büyük teklifler aldık ancak bu süreçteki tavrımız net. Merih bizim gelecek planlarımız arasında yer alıyor ve Juventus'a verdiği enerji tam da bizim aradığımız gibi.'' ifadelerinde bulundu.
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'BİZİM İÇİN OPSİYON DEĞİL'
Milli yıldızı öven açıklamalarda bulunan Paratici, ''Fiziksel olarak çok iyi durumda ve her geçen gün daha da iyi olacak. Planlarımızı Merih üzerine yaptık ve transfer süreci ne şimdi ne de gelecekte bizim için bir opsiyon değil.'' sözlerini kullandı.
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Türk futbolcunun adı, yaz transfer döneminde Manchester United, Leicester City ve Napoli gibi takımlarla anılmıştı.
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RONALDO YORUMU
Öte yandan Merih Demiral, maç sonu yaptığı açıklamalarda takım arkadaşı Cristiano Ronaldo hakkında konuştu
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'O EN İYİSİ!'
Merih, ''Cristiano Ronaldo en iyisi! Cristiano'yı her gün antrenmanlarda ve maçlarda izliyorum; inanılmaz performanslarından bile asla tatmin olmuyor.'' şeklinde konuştu.