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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 23 Kasım 2020 - 12:27 | 

Son Dakika | Merih Demiral'ı resmen açıkladılar! 'O artık...'

Juventus'ta forma giyen Milli futbolcumuz Merih Demiral, hem performansı hem de transfer haberleriyle bir kez daha İtalya'da manşetleri süsledi.

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Juventus'ta ilk 11'e girdiğinden beri formasını kaptırmayan ve gösterdiği performansla değerine değer katan Milli futbolcu Merih Demiral, İtalya'nın gündeminde.

2YİNE TAM NOT ALDI
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YİNE TAM NOT ALDI

Serie A'da Juventus'un Cagliari'yi 2-0 yendiği maçta Cristiano Ronaldo'nun attığı golün asistini yapan Merih, maç sonu yine tam not aldı.

3RONALDOYA ASİST
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RONALDO'YA ASİST

Ligde üst üste 5. maçında 90 dakikanın tamamında forma giyen Merih, savunmadaki performansıyla takımının gol yememesinde önemli pay sahibi olurken bununla da kalmayıp asist yaptı.

4İTALYANLAR GÖKLERE ÇIKARTTI
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İTALYANLAR GÖKLERE ÇIKARTTI

Savunmada Matthijs de Ligt ile birlikte iyi bir uyum yakalayan Merih Demiral, İtalyan basını tarafından da göklere çıkartıldı.

5TARİHİ YENİDEN YAZIYOR
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'TARİHİ YENİDEN YAZIYOR!'

Calciomercato sitesi, ''Merih Demiral ve de Ligt Juventus tarihini yeniden yazmaya hazırlar. Bonucci, Chiellini dönemi kapandı. Artık Merih - de Ligt dönemi başladı!'' sözlerini kullandı.

6JUVENTUSUN GELECEĞİ...
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'JUVENTUS'UN GELECEĞİ...'

Ilbianconero sitesinde ise ''Chiellini ve Bonucci'nin yokluğunda endişe etmeye gerek yok. Juventus'ta geleceğin stoper ikilisi Merih-De Ligt olacak.'' denildi.

7JUVENTUSTAN AÇIKLAMA
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JUVENTUS'TAN AÇIKLAMA

Merih Demiral'ın ismi sezon başında transfer iddiaları ile anılmış, Milli futbolcunun satılacağı haberleri İtalya basınında bolca çıkmıştı. Cagliari maçından sonra ise İtalyan ekibi cephesinde konuyla ilgili açıklamalar geldi.

8YÖNETİMİN İSTEĞİ BU...
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'YÖNETİMİN İSTEĞİ BU...'

Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo, maç sonu yaptığı açıklamada ''Merih Demiral kesinlikle satılık değil. Uzun yıllar boyunca onu kullanmak istiyoruz. Yönetimin de isteği bu şekilde zaten.'' dedi.

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Juventus sportif direktörü Fabio Paratici ise talipleri olduğu iddia edilen milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında konuştu.

10O TAM DA ARADIĞIMIZ GİBİ
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'O TAM DA ARADIĞIMIZ GİBİ'

Paratici, ''Merih Demiral için sezon başında da büyük teklifler aldık ancak bu süreçteki tavrımız net. Merih bizim gelecek planlarımız arasında yer alıyor ve Juventus'a verdiği enerji tam da bizim aradığımız gibi.'' ifadelerinde bulundu.

11BİZİM İÇİN OPSİYON DEĞİL
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'BİZİM İÇİN OPSİYON DEĞİL'

Milli yıldızı öven açıklamalarda bulunan Paratici, ''Fiziksel olarak çok iyi durumda ve her geçen gün daha da iyi olacak. Planlarımızı Merih üzerine yaptık ve transfer süreci ne şimdi ne de gelecekte bizim için bir opsiyon değil.'' sözlerini kullandı.

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Türk futbolcunun adı, yaz transfer döneminde Manchester United, Leicester City ve Napoli gibi takımlarla anılmıştı.

13RONALDO YORUMU
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RONALDO YORUMU

Öte yandan Merih Demiral, maç sonu yaptığı açıklamalarda takım arkadaşı Cristiano Ronaldo hakkında konuştu

14O EN İYİSİ
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'O EN İYİSİ!'

Merih, ''Cristiano Ronaldo en iyisi! Cristiano'yı her gün antrenmanlarda ve maçlarda izliyorum; inanılmaz performanslarından bile asla tatmin olmuyor.'' şeklinde konuştu.

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