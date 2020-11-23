Son Dakika | Merih Demiral'ı resmen açıkladılar! 'O artık...'

'BİZİM İÇİN OPSİYON DEĞİL' Milli yıldızı öven açıklamalarda bulunan Paratici, ''Fiziksel olarak çok iyi durumda ve her geçen gün daha da iyi olacak. Planlarımızı Merih üzerine yaptık ve transfer süreci ne şimdi ne de gelecekte bizim için bir opsiyon değil.'' sözlerini kullandı.