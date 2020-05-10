Son dakika | Meksika'da mahsur kalan Milli sporcu Fatma Uruk'tan mesaj...

Koşullar daha zor olsa da burada kalarak dayanma gücümü artırdım. İlk 2 hafta benim için karanlık geçti. Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu’nun telefonuyla, buradaki sürecim bir anda olumlu bir hale evrildi. Böyle bir destek ve morale ihtiyacım vardı. Kendisi çok yüreklendirici, cesaretlendirici bir konuşma yaptı ve çabamı takdir ettiğini söyledi. Bunun anlamı benim için çok büyük. Meksika Büyükelçimiz Tahsin Timur Söylemez de bizzat desteklerini iletti. Bu destek de benim için çok anlamlı. Bu destekler sayesinde kendimi burada çok daha iyi hissediyorum. İlk baştaki panik havasını atlattım.