Son Dakika | Mehmet Ekici bombası! İdmana çıktı ve açıklama geldi...
Son olarak Fenerbahçe'de forma giyen Mehmet Ekici, yakın zamanda transferde Galatasaray ile anılmıştı ancak ters köşe karar geldi. İşte o açıklama...
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Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra herhangi bir takımla anlaşamayan Mehmet Ekici'nin son durumuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
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2017-2018 sezonunun Temmuz ayında Fenerbahçe'ye transfer olan Mehmet Ekici, sarı-lacivertli formayla geride bıraktığı 2 sezonda büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.
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Özellikle sakatlıklarla boğuşan 30 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'de düzenli forma giyemedi. Başarısız sonuçlanan 2018-2019 sezonunun ikini yarısında formunu artıran tecrübeli futbolcu yeniden sakatlandı ve dönüşü uzun sürdü.
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Fenerbahçe'nin sözleşmesini yenilemediği Mehmet Ekici, 2 yıllık sarı lacivertli ekip macerasını geçtiğimiz sezonun sonunda sona erdirdi.
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Sarı lacivertli ekip ile sözleşmesi sona erdikten sonra herhangi bir takımla anlaşamayan Mehmet Ekici, hala herhangi bir takımla resmi sözleşme imzalamış değil.
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Yaz transfer döneminde Süper Lig ekiplerinin de gündemine gelen Mehmet Ekici, Ankaragücü'nden gelen teklifi Galatasaray'ı beklediğini ifade ederek reddetmişti.
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O günden bu yana boşta olan Mehmet Ekici'nin yeni adresi belli oldu. Tecrübeli oyuncu, Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96 ile anlaştığı öne sürüldü.
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Mehmet Ekici, bir süredir Hannover 96 ile birlikte idmanlara çıkıyor. Hannover teknik direktörü Kenan Koçak da Mehmet Ekici ile ilgili konuştu.
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39 yaşındaki genç teknik adam, "Mehmet'i tanıyorum, kendisini fit tutmak istiyor. Çok geniş bir kadromuz olmadığı için durumu böyle çözdük. İdmanımızda bizim seviyemizi yukarıya çekebilecek bir misafirimizin olması güzel. Her iki taraf için de kazan-kazan durumu var" ifadelerini kullandı..
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Almanya'da 3. lige kadar yükselen Türkgücü München'in, Mehmet Ekici'yi kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti.
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Ülkenin önde gelen gazetelerinden BILD'in haberine göre; Türkgücü Münhen, 30 yaşındaki orta saha oyuncusunu transfer etmek istedi.
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Mehmet Ekici'nin ismi Rus takımlarıyla da anılmıştı. Tecrübeli yıldızın menajerinin, geçtiğimiz aylarda 2-3 Rus kulübü ile görüşme yaptığı kaydedilmişti.
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Ancak Rusya'da transfer döneminin 17 Ekim tarihinde sona ermesinden ve pazarlıkların kısa süre içinde sonuçlanamamasından dolayı imzalar atılamamıştı.
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Mehmet Ekici, daha önce Almanya'da Bayern Münih, Nürnberg ve Werder Bremen formalarını terletmişti.