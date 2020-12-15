Son Dakika | Mehmet Ekici bombası! İdmana çıktı ve açıklama geldi...

39 yaşındaki genç teknik adam, "Mehmet'i tanıyorum, kendisini fit tutmak istiyor. Çok geniş bir kadromuz olmadığı için durumu böyle çözdük. İdmanımızda bizim seviyemizi yukarıya çekebilecek bir misafirimizin olması güzel. Her iki taraf için de kazan-kazan durumu var" ifadelerini kullandı..