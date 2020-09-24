Son Dakika | Mbwana Samatta sonrasÄ± bir uçak daha! Fenerbahçe ile anlaÅŸtÄ± | Transfer Haberleri
Transfer Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren FenerbahÃ§e, Aston Villa'dan Mbwana Samatta ile anlaÅŸtÄ±. GolcÃ¼ oyuncu, gece yarÄ±sÄ± Ä°stanbul'a ayak bastÄ±. SarÄ± lacivertliler Samatta ile birlikte bir bomba daha patlattÄ±. Ä°ÅŸte FenerbahÃ§e'de yaÅŸanan son dakika transfer geliÅŸmeleri...
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Samatta'nÄ±n babasÄ± Mzee Samatta dÃ¼n sabah Samatta'nÄ±n FenerbahÃ§e'den bir teklif almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve oÄŸlunun kariyerine kesinlikle Aston Villa'da devam edeceÄŸini duyurmuÅŸtu.
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FENERBAHÃ‡E Ä°ÅžÄ° BÄ°TÄ°RDÄ°
Ancak FenerbahÃ§e gizli bir operasyonla Mbwana Samatta ile prensip anlaÅŸmasÄ±na vardÄ±Â
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UÃ‡AK VE Ä°MZA EMOJÄ°LERÄ°
FenerbahÃ§e 'uÃ§ak' emojisiyle akÅŸam saatlerinde taraftarÄ± heyecanlandÄ±rdÄ±. Daha sonraki paylaÅŸÄ±m ise uÃ§aÄŸÄ±n indiÄŸine dair oldu. AynÄ± zamanda imza emojisi de kullandÄ±.
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BUGÃœN SAÄžLIK KONTROLÃœ VE Ä°MZA
GolcÃ¼ oyuncu, 23:00 sularÄ±nda Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±'na iniÅŸ yaptÄ±. Bu sabah saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§ecek TanzanyalÄ± golcÃ¼nÃ¼n transferi resmen aÃ§Ä±klanacak.
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Kariyerine Tanzanya'da African Lyon takÄ±mÄ±nda baÅŸlayan Samatta, 1 sezon iÃ§inde Kongo'dan Mazembe'ye transfer oldu ve burada 40 maÃ§ta 19 gol, 7 asistle oynadÄ±.
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10 .5 MÄ°LYON EUROYA PREMÄ°ER LÄ°G'E
Samatta, daha sonra ise 2016'da 800 bin euro bonservis bedeliyle Genk'e gitti. BelÃ§ika'da 4 yÄ±l boyunca istikrarlÄ± bir performans sergileyen Samatta 191 maÃ§ta 76 gol, 20 asist kaydederek 10,5 milyon euro bonservis bedeliyle Aston villa'ya transfer oldu.
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SATIN ALMA OPSÄ°YONUYLA
Son olarak Premier Lig'de sadece 6 ay oynayan Samatta, 16 maÃ§a Ã§Ä±kÄ±p 2 gol attÄ±. Transfermarkt verilerine gÃ¶re gÃ¼ncel piyasa deÄŸeri 9.5 milyon euro olan golcÃ¼yÃ¼ FenerbahÃ§e'nin satÄ±n alma opsiyonuyla 1 yÄ±l kiraladÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
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GALATASARAY DERBÄ°SÄ°NDE OYNAYACAK MI?
Samatta'nÄ±n lisansÄ± yetiÅŸirse Galatasaray derbisinin kadrosunda da yer almasÄ± bekleniyor.
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VE Ä°KÄ°NCÄ° UÃ‡AK! ANLAÅžMA TAMAM
FenerbahÃ§e, Samatta'nÄ±n ardÄ±ndan flaÅŸ bir transferi daha aÃ§Ä±klamaya hazÄ±rlanÄ±yor.
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SarÄ± lacivertliler, Garry Rodrigues'in transferi iÃ§in Olympiakos ile anlaÅŸÄ±lmasÄ± sonrasÄ± bir de kanat takviyesi yapacak.
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Bu doÄŸrultuda birÃ§ok ismi sarÄ±-lacivertliler, teknik direktÃ¶r Erol Bulut'un kadroda gÃ¶rmek istediÄŸi yÄ±ldÄ±z futbolcuya imza attÄ±rmaya hazÄ±rlanÄ±yor.
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PEROTTÄ° DE BÄ°TTÄ°
FenerbahÃ§e, bir sÃ¼redir ilgilendiÄŸi Roma'nÄ±n Arjantinli kanat oyuncusu Diego Perotti'nin transferinde mutlu sona ulaÅŸtÄ±.
Arjantin basÄ±nÄ± ise 32 yaÅŸÄ±ndaki kanat oyuncusu iÃ§in sarÄ±-lacivertli takÄ±mÄ±n yeniden kendisini gÃ¶sterme fÄ±rsatÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.
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DIEGO PEROTTI KÄ°MDÄ°R?
26 Temmuz 1988 tarihinde Arjantin'in Moreno kentinde dÃ¼nyaya gelen Diego Perotti, futbola Ã¼lkesinin CD Moron altyapÄ±sÄ±nda baÅŸladÄ±. AynÄ± takÄ±mla profesyonel futbol yaÅŸantÄ±sÄ±na adÄ±m atan Arjantinli kanat, 2007 yÄ±lÄ±nda Sevilla'ya transfer oldu. Ä°spanyol ekibinde 4 yÄ±l forma giyen yÄ±ldÄ±z futbolcu, 2013/2014 sezonunda yarÄ±m sezon Boca Juniors'ta kiralÄ±k olarak forma giymesinin ardÄ±ndan 350 bin Euro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Genoa'ya gÃ¶nderildi. Ä°talyan ekibinde baÅŸarÄ±lÄ± bir performans sergileyen Perotti, 2015/2016 sezonunda yarÄ±m sezon Roma'da kiralÄ±k olarak forma giydi. Etkili oyununu Roma'da da sÃ¼rdÃ¼ren 32 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, aynÄ± sezonun sonunda 9 milyon Euro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda baÅŸkent ekibine transfer oldu. Kariyerinde 395 maÃ§ta forma giyen Diego Perotti, 56 gol ve 58 asistlik bir performans sergiledi.
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GÃœNCEL PÄ°YASA DEÄžERÄ° 4 MÄ°LYON EURO
Arjantin Milli TakÄ±mÄ± ile de 5 maÃ§ta gÃ¶rev yapan tecrÃ¼beli yÄ±ldÄ±zÄ±n gÃ¼ncel piyasa deÄŸeri 4 milyon Euro