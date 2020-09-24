DIEGO PEROTTI KÄ°MDÄ°R? 26 Temmuz 1988 tarihinde Arjantin'in Moreno kentinde dÃ¼nyaya gelen Diego Perotti, futbola Ã¼lkesinin CD Moron altyapÄ±sÄ±nda baÅŸladÄ±. AynÄ± takÄ±mla profesyonel futbol yaÅŸantÄ±sÄ±na adÄ±m atan Arjantinli kanat, 2007 yÄ±lÄ±nda Sevilla'ya transfer oldu. Ä°spanyol ekibinde 4 yÄ±l forma giyen yÄ±ldÄ±z futbolcu, 2013/2014 sezonunda yarÄ±m sezon Boca Juniors'ta kiralÄ±k olarak forma giymesinin ardÄ±ndan 350 bin Euro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Genoa'ya gÃ¶nderildi. Ä°talyan ekibinde baÅŸarÄ±lÄ± bir performans sergileyen Perotti, 2015/2016 sezonunda yarÄ±m sezon Roma'da kiralÄ±k olarak forma giydi. Etkili oyununu Roma'da da sÃ¼rdÃ¼ren 32 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, aynÄ± sezonun sonunda 9 milyon Euro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda baÅŸkent ekibine transfer oldu. Kariyerinde 395 maÃ§ta forma giyen Diego Perotti, 56 gol ve 58 asistlik bir performans sergiledi.