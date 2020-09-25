Son Dakika | Marcao çılgınlığı! Galatasaray 25 milyon euro... | Transfer Haberleri
Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, Hajduk Split maçındaki performansıyla bir kez daha göz doldurdu, Marcao'nun transferi bir kez daha olay oldu.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Serie A ekiplerinden Roma, Marcao için Galatasaray'a 13 milyon euroluk resmi teklif sunmuş ve bu transferde ısrarlı olduğunu aktarmıştı.
2
Abone Ol
Sarı-kırmızılı yönetim ise Brezilyalı futbolcu için başlangıçta en az 15 milyon euro talep ettiği bilgisini vermişti.
3
Abone Ol
Özel uçak kiralayarak İstanbul'a gelen İtalyan kulübü temsilcileri, Galatasaray'ın 4 milyon euro bedelle transfer ettiği Marcao için adeta gemileri yaktı.
4
Abone Ol
Marcao'nun UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme maçları ve Süper Lig'deki performansı sonrası işler daha da karıştı.
5
Abone Ol
Fatih Terim de Hajduk Split maçı sonrası yaptığı değerlendirmede, "Marcao müthiş sol ayağı olan bir futbolcumuz. Onun için o rakamlar az. Gitmeler gelmeler olabilir, bunları artık doğal karşılamalıyız. Marcao gibi genç futbolcuları kadromuza katacağız." şeklinde konuştu.
6
Abone Ol
Galatasaraylı taraftarlar ise sosyal medyayı Marcao paylaşımlarıyla donattı.