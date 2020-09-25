MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Marcao çılgınlığı! Galatasaray 25 milyon euro... | Transfer Haberleri
GeriFutbol Son Dakika | Marcao çılgınlığı! Galatasaray 25 milyon euro... | Transfer Haberleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 25 Eylül 2020 - 11:17 | 

Son Dakika | Marcao çılgınlığı! Galatasaray 25 milyon euro... | Transfer Haberleri

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, Hajduk Split maçındaki performansıyla bir kez daha göz doldurdu, Marcao'nun transferi bir kez daha olay oldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Serie A ekiplerinden Roma, Marcao için Galatasaray'a 13 milyon euroluk resmi teklif sunmuş ve bu transferde ısrarlı olduğunu aktarmıştı.

2
Abone Olgoogle-news

Sarı-kırmızılı yönetim ise Brezilyalı futbolcu için başlangıçta en az 15 milyon euro talep ettiği bilgisini vermişti.

3
Abone Olgoogle-news

Özel uçak kiralayarak İstanbul'a gelen İtalyan kulübü temsilcileri, Galatasaray'ın 4 milyon euro bedelle transfer ettiği Marcao için adeta gemileri yaktı.

4
Abone Olgoogle-news

Marcao'nun UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme maçları ve Süper Lig'deki performansı sonrası işler daha da karıştı.

5
Abone Olgoogle-news

Fatih Terim de Hajduk Split maçı sonrası yaptığı değerlendirmede, "Marcao müthiş sol ayağı olan bir futbolcumuz. Onun için o rakamlar az. Gitmeler gelmeler olabilir, bunları artık doğal karşılamalıyız. Marcao gibi genç futbolcuları kadromuza katacağız." şeklinde konuştu.

6
Abone Olgoogle-news

Galatasaraylı taraftarlar ise sosyal medyayı Marcao paylaşımlarıyla donattı.

7
Abone Olgoogle-news

İşte o paylaşımlar

8
Abone Olgoogle-news
9
Abone Olgoogle-news
10
Abone Olgoogle-news
11
Abone Olgoogle-news
12
Abone Olgoogle-news
13
Abone Olgoogle-news
14
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi