Son Dakika | Marcao çılgınlığı! Galatasaray 25 milyon euro... | Transfer Haberleri

Fatih Terim de Hajduk Split maçı sonrası yaptığı değerlendirmede, "Marcao müthiş sol ayağı olan bir futbolcumuz. Onun için o rakamlar az. Gitmeler gelmeler olabilir, bunları artık doğal karşılamalıyız. Marcao gibi genç futbolcuları kadromuza katacağız." şeklinde konuştu.