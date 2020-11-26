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GeriFutbol Son Dakika | Maradona'nın son fotoğrafının sızması olay oldu! Ailesi öfkelendi, doktoru bizzat özür diledi...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 26 Kasım 2020 - 12:55 | 

Son Dakika | Maradona'nın son fotoğrafının sızması olay oldu! Ailesi öfkelendi, doktoru bizzat özür diledi...

Diego Armando Maradona'nın hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor. Arjantinli efsanesinin son fotoğrafının sızdırılmış olması büyük olay çıkmasına sebep oldu.

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1SPOR ARENA DIŞ HABERLER
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SPOR ARENA DIŞ HABERLER

Diego Armando Maradona'nın aramızdan ayrılmasının ardından ilk kriz patlak verdi. Ailesi, son fotoğrafının sızdırılmış olmasından dolayı çok sinirlendi ve ilk açıklama geldi. İşte detaylar...

2DETAYLAR ARKA ARKAYA
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DETAYLAR ARKA ARKAYA

Arjantinli efsane Diego Armando Maradona'nın futbol dünyasını yasağa boğan ölümünün yankıları sürüyor. 60 yaşında hayata gözlerini yuman Maradona'nın vefatı sonrasında önemli detaylar ortaya çıkmaya başladı.

33 GÜNLÜK YAS KARARI
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3 GÜNLÜK YAS KARARI

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen Diego Armando Maradona için Arjantin'de 3 günlük yas ilan edilmiş ve UEFA organizasyonlarında bu hafta oynanacak tüm maçlarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasına karar verilmişti.

4SON ANLARINDA NELER YAŞANDI
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SON ANLARINDA NELER YAŞANDI?

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Diego Armando Maradona'nın hayatını kaybettiği anlara dair kritik detaylara ulaşılmıştı. İngiliz basını, Kasım ayının başında geçirdiği beyin ameliyatının ardından evde tedavi gören Maradona'nın Buenos Aires'in kuzeyindeki San Andres'teki evinde vefat günü yaşananları yayınlamıştı.

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BAKICISINDAN SON İSTEĞİ

Söz konusu haberde; Arjantinli efsanenin, bakıcısına kendisini iyi hissetmediğini ve öğle yemeğini erken yemek istediğini söylediği belirtilmişti. Bunun üzerine de bakıcısının tedbir amaçlı olarak yemeğin ardından uykuya geçen Maradona için ambulans çağırdığını kaydedilmişti.

69 AMBULANS GELDİ AMA...
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9 AMBULANS GELDİ AMA...

Yerel saate göre 15.00'te tam 9 ambulansın Maradona'nın evine gittiği ancak efsane ismin hayatını daha öncesinde kaybettiği bilgisi paylaşılmıştı. Sağlık görevlilerin tüm çabalarına rağmen Maradona'nın hayata döndürülemediği vurgulanmıştı.

7SON SÖZLERİ: KENDİMİ İYİ HİSSETMİYORUM
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SON SÖZLERİ: KENDİMİ İYİ HİSSETMİYORUM

İngiliz basını, Diego Armando Maradona'nın "son" sözlerinin, "Kendimi iyi hissetmiyorum" olduğunu bu şekilde yayınlarken, Arjantinli efsanenin "son" günlerine dair yine dramatik bir "son" fotoğraf detayı gün yüzüne çıktı.

8BU FOTOĞRAF KRİZ ÇIKARDI
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BU FOTOĞRAF KRİZ ÇIKARDI

Diego Armando Maradona'nın Kasım ayının başında geçirdiği beyin ameliyatını gerçekleştiren doktor Leopoldo Luque, operasyonun güzel geçmesinin ardından Arjantinli efsane ile bu hatıra fotoğrafını çektirmişti.

9DOKTORUNA TEPKİ YAĞIYOR
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DOKTORUNA TEPKİ YAĞIYOR

12 Kasım tarihinde taburcu olan Diego Armando Maradona'nın sağlık durumuna ilişkin o dönem açıklama yapan Leopoldo Luque, hastasına subdural kanama teşhisi konulduğunu duyurmuş ve sürecin devamında medyanın ilgi odağı haline gelmişti.

10BASINA SIZMIŞTI
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BASINA SIZMIŞTI

Leopoldo Luque bu süre zarfında Diego Armando Maradona ile ameliyattan sonra çekilen fotoğrafı yakın çevresiyle paylaşmış ve o görüntü basına sızmıştı. O günden bu güne Maradona'nın yeni bir fotoğrafının sızmamış olması yeni bir tartışma konusu yarattı.

11AİLESİ ÇOK ÖFKELİ
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AİLESİ ÇOK ÖFKELİ

Arjantinli efsanesinin ailesi, Diego Armando Maradona'nın söz konusu fotoğrafını izinsiz paylaştığı gerekçesiyle doktor Leopoldo Luque'e tepki gösterdi. Aile, Marado'nın bilinen son fotoğrafının bir ameliyat pozu olmasından dolayı öfkelenerek doktora çıkıştı.

12DOKTORDAN AÇIKLAMA GELDİ
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DOKTORDAN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan son fotoğraf krizinin ardından ölüm haberini dünyaya ilk duyuran Clarin Gazetesi'ne konuşan doktor Leopoldo Luque, fotoğrafı çektirirken ve sonrasında paylaşırken Diego Armando Maradona'dan izin aldığını ifade etti.

13ÖZÜR DİLEDİ
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ÖZÜR DİLEDİ

"Bu fotoğrafın herkes tarafından iyi karşılanacağını düşünmüştüm ancak böyle olmadı. Bu fotoğrafı paylaşmamın yersiz ve uygunsuz olduğunu düşünerek yaşananlardan zarar gören ve üzülen herkesten özür diliyorum"

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"İzin konusunu gelince, Diego'nun fotoğraf çekildiğinden haberi vardı. Bu kendi başıma aldığım ve uyguladığım bir karar değildi. Fotoğrafın yaratacağı maneni etkiyi tahmin edemedim. Son olarak altını çizmek istiyorum ki, bu davranışımdan dolayı üzülen herkesten büyük özür dilerim."

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"Diego ile birçok fotoğrafımız var. Benim onunla çekilmek istediğimden çok o benimle çekilmek istiyor neredeyse. Tabii ki bunu biz jest, bir kibarlık olarak yapıyor. Ne zaman bir muaneye ya da profesyonel etkinliğimiz olsa 'gel de bir fotoğraf çekilelim' derdi."

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