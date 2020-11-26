Son Dakika | Maradona'nın son fotoğrafının sızması olay oldu! Ailesi öfkelendi, doktoru bizzat özür diledi...
Diego Armando Maradona'nın hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor. Arjantinli efsanesinin son fotoğrafının sızdırılmış olması büyük olay çıkmasına sebep oldu.
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Diego Armando Maradona'nın aramızdan ayrılmasının ardından ilk kriz patlak verdi. Ailesi, son fotoğrafının sızdırılmış olmasından dolayı çok sinirlendi ve ilk açıklama geldi. İşte detaylar...
3 GÜNLÜK YAS KARARI
Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen Diego Armando Maradona için Arjantin'de 3 günlük yas ilan edilmiş ve UEFA organizasyonlarında bu hafta oynanacak tüm maçlarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasına karar verilmişti.
SON ANLARINDA NELER YAŞANDI?
Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Diego Armando Maradona'nın hayatını kaybettiği anlara dair kritik detaylara ulaşılmıştı. İngiliz basını, Kasım ayının başında geçirdiği beyin ameliyatının ardından evde tedavi gören Maradona'nın Buenos Aires'in kuzeyindeki San Andres'teki evinde vefat günü yaşananları yayınlamıştı.
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