Son Dakika | Maradona'nın son fotoğrafının sızması olay oldu! Ailesi öfkelendi, doktoru bizzat özür diledi...

"Diego ile birçok fotoğrafımız var. Benim onunla çekilmek istediğimden çok o benimle çekilmek istiyor neredeyse. Tabii ki bunu biz jest, bir kibarlık olarak yapıyor. Ne zaman bir muaneye ya da profesyonel etkinliğimiz olsa 'gel de bir fotoğraf çekilelim' derdi."