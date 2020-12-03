Son Dakika | Maradona'nın ölümünde skandal ihmal! 'Hala yaşıyor olabilirdi...'

'ANTİDEPRESAN VE UYUŞTURUCULAR...' Castro, ''Maradona'nın kanında çok fazla antidepresan ve antipsikotik karışımı vardı. Kullandığı maddeler ve ilaçların birçok etkisi bulunuyor. Bunlardan biri de kalp atış hızını arttırmak.'' demiş, ayrıca ''Eğer bu ikisini birlikte içtiyse kalp atışı çok hızlanmış demektir. Bu da zaten yorgun olan kalbini durdurmuş olabilir.'' şeklinde konuşmuştu.