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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 03 Aralık 2020 - 13:35 | 

Son Dakika | Maradona'nın ölümünde skandal ihmal! 'Hala yaşıyor olabilirdi...'

Diego Maradona'nın 60 yaşında kalp krizi geçirip hayatını kaybetmesinin ardından yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Son iddia ise skandal ihmali gözler önüne serdi...

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Maradona'nın vefatının ardından skandalların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak acı bir itiraf geldi ve olay ihmal ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın ölümü sonrası flaş gerçekler bir bir gün yüzüne çıkmaya devam ediyor...

3DOKTORUNA BASKIN DÜZENLENMİŞTİ
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DOKTORUNA BASKIN DÜZENLENMİŞTİ

Maradona'nın hayatını kaybetmesinin ardından "tıbbi ihmal" ve "kasten adam öldürme" suçlarından soruşturma açılmıştı. Polisler, Maradona'nın doktoru Leopoldo Luque'nin kliniğine baskın düzenleyerek her yeri didik didik aramıştı.

4HEMŞİRENİN AÇIKLAMALARI KAFA KARIŞTIRDI
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HEMŞİRENİN AÇIKLAMALARI KAFA KARIŞTIRDI

Maradona'nın avukatı Matias Morla ise Maradona'nın ölümüne acil müdahale konusunda olası bir ihmal ihtimali sebebiyle üst düzey bir soruşturma talep etmesi gösterilmişti. Morla, efsane futbolcuya ölmeden önce 12 saat boyunca herhangi bir tıbbi kontrol yapılmadığını öne sürmüştü. Bu suçlamaların ardından tüm gözler Maradona'ya bakan hemşireye çevrilmişti.

5TARİHİ İTİRAF
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TARİHİ İTİRAF

Maradona'nın evinde kalan hemşire Dahiana Gisela Madrid'in yalan beyan verdiği ortaya çıkmış, ardından hemşire "Öldüğü Çarşamba gününün olduğu hafta başında yere düştü ve kafasını vurdu. Ancak MR için ya da başka bir tedavi için kimse onu hastaneye götürmedi." diyerek tarihi bir itirafta bulunmuştu.

6SON 12 SAAT KONTROL YAPILMADI
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SON 12 SAAT KONTROL YAPILMADI

Dahiana Gisela Madrid, ifadesinde 'sabah 6.30'da onu kontrol ettiğini ve yatağında normal bir şekilde uyuduğu'na dair yazdığı raporun yalan olduğunu itiraf etmişti. Dahiana'nın itirafı sonrası Maradona'ya son 12 saat tıbbi bir kontrol yapılmadığı da ortaya çıkmıştı.

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Tüm bu gelişmelerin ardından Dahiana'nın avukatı Rodolfo Baque'den çarpıcı açıklamalar geldi.

8YAŞAMAYA DEVAM EDEBİLİRDİ
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'YAŞAMAYA DEVAM EDEBİLİRDİ!'

Baque, yaptığı açıklamalarda Maradona'nın yaşamaya devam edebileceğini ancak yapılan ihmallerin efsanenin ölümüne neden olduğunu belirtti. Rodolfo Baque, yaptığı açıklamalarda şöyle konuştu;

9HEMŞİRE SADECE İLAÇLARI VERİYORDU
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'HEMŞİRE SADECE İLAÇLARI VERİYORDU'

Hemşire Dahiana, onu tedavi etmekten sorumlu kişi değildi. O sadece doktorun verdiği ilaçları Maradona'ya veren kişiydi. Maradona ilaçların yanında başka haplar da alıyordu (Antidepresan ve uyuşturucu) ve bu ilaçlar onun kalp hızını arttırıyordu. Doktorların bunu bilmesi lazımdı.

10DOKTORLAR NASIL BİLMEZ CAHİLLİK
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'DOKTORLAR NASIL BİLMEZ? CAHİLLİK'

Doktorlar nasıl olur da bunu bilmez? Hiçbir ekstra kontrol yapılmadı. Eğer kontrol yapılsaydı kalp atışı normal hızda çalışmaya devam edebilirdi. İlaçların yan etkisi hiç düşünülmedi. Bu bilgisizlik veya cahillik.

11EĞER BAŞKA EVDE KALSAYDI YAŞIYOR OLURDU
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'EĞER BAŞKA EVDE KALSAYDI YAŞIYOR OLURDU'

Maradona, hastaneden sonra kendi evinde de kalmıyordu. Bu çok yanlış bir durumdu. Kaldığı ev çok kötüydü. Eğer başka bir evde kalsaydı Maradona bugün yaşıyor olurdu.

12DOKTORLAR HİÇBİR ŞEY YAPMADI
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'DOKTORLAR HİÇBİR ŞEY YAPMADI'

Doktorlar hiçbir şey yapmadı. Kalp atış hızını kontrol etmedi. Maradona istediği tüm ilaçları alıyordu. Doktorlar onun istediği tüm ilaçları kontrol yapmadan veriyordu.

13İLAÇLAR ETKİLEDİ Mİ
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İLAÇLAR ETKİLEDİ Mİ?

Geçtiğimiz günlerde de Nöroloji uzmanı Nelson Castro, Arjantin'de yaptığı açıklamada Maradona'nın kalp krizi geçirmesinden önce antidepresanlar ile uyuşturucuları birlikte aldığını ve bu karışımın Maradona'nın kalbini durdurmuş olabileceğini belirtmişti.

14ANTİDEPRESAN VE UYUŞTURUCULAR...
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'ANTİDEPRESAN VE UYUŞTURUCULAR...'

Castro, ''Maradona'nın kanında çok fazla antidepresan ve antipsikotik karışımı vardı. Kullandığı maddeler ve ilaçların birçok etkisi bulunuyor. Bunlardan biri de kalp atış hızını arttırmak.'' demiş, ayrıca ''Eğer bu ikisini birlikte içtiyse kalp atışı çok hızlanmış demektir. Bu da zaten yorgun olan kalbini durdurmuş olabilir.'' şeklinde konuşmuştu.

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Maradona'nın kalp kasının zayıfladığı, kalbinin büyüdüğü için vücudun geri kalanına yeterince kan pompalayamadığı öne sürülmüştü...

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