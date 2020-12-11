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GeriFutbol Son Dakika | Maradona'nın naaşıyla fotoğraf çektiren çalışan hakkında korkunç gerçekler ortaya çıktı! Meğer 4 yıldır...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 11 Aralık 2020 - 12:54 | 

Son Dakika | Maradona'nın naaşıyla fotoğraf çektiren çalışan hakkında korkunç gerçekler ortaya çıktı! Meğer 4 yıldır...

Diego Armando Maradona'nın naaşıyla fotoğraf çektirerek dünya çapında skandal yaratan Diego Molina'nın geçmişine dair olay gerçeklere ulaşıldı.

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1SKANDALDA YENİ PERDE
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SKANDALDA YENİ PERDE

Futbol tarihinin en özel isimlerinden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın dünyayı yasa boğan ölümünün ardından yaşanan skandalların ardı arkası kesilmiyor ve her olayın yankısı günlerdir sürüyor.

2NAAŞIYLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER
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NAAŞIYLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

60 yaşında hayatını kaybeden Maradona'nın vefatı sonrasında gerçekleştirilen defin işlemleri sürecine akılalmaz bir skandala imza atılmıştı. Cenaze evi çalışanlarının, Arjantinli efsanenin naaşıyla fotoğraf çektirdiği ortaya çıkmıştı.

3UTANMADAN POZ VERDİLER
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UTANMADAN POZ VERDİLER

Efsane ismin defin işlemlerini yürüten Sepelios Pinier isimli özel firmanın 3 çalışanının, Diego Armando Maradona'nın tabutunu açarak cansız bedeniyle fotoğraf çektirdiği gün yüzüne çıktmıştı.

4SELFIE BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
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SELFIE BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Söz konusu fotoğraflarda yer alan isimlerden birinin Diego Molina olduğu tespit edilmiş ve Maradona'nın naaşının nakil edildiği esnada cenaze aracında da bulunduğu öğrenilince apar topar görevine son verilmişti.

5ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYOR
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ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYOR

Görüntülerin basına sızmasının ardından ülke ayağa kalkmış ve Diego Molina'ya yönelik sayısız ölüm tehdidinde bulunulduğu, Arjantin vatandaşlığından çıkarılması yönünde baskılar yapıldığı kaydedilmişti.

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ÜÇ ÇALIŞAN KOVULDU

Sepelios Pinier isimli cenaze işleri firmasının müdürü Diego Picon konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Picon, fotoğraflarda yer alan üç şahsın taşeron işçi olduğunu ve skandal görüntülerin ardından ivedilikle ilişkilerinin kesildiğini söylemişti.

7ŞİRKET MÜDÜRÜ NE DEMİŞTİ
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ŞİRKET MÜDÜRÜ NE DEMİŞTİ?

"Babam 75 yaşında ve şu an ağlıyor. Ben ağlıyorum, kardeşim ağlıyor. Tam anlamıyla yıkılmış durumdayız. Molina burada çalışmıyor. Tabut çok ağır olduğu için üçüncü parti bir firmadan gelen bir çalışan. Ailesi sedir ağacından bir tabut istemişti ve bu ürün ciddi manada ağır olduğu için taşınması problem oluyor. Kendisi bu yüzden çağrıldı. İşlemler sırasında telefonlarını toplayıp daha sonra teslim etmiştik. Sanırım polis nakliye için beni çağırdığı esnada bunu yapmışlar."

8AVUKAT YASAL SÜRECİ BAŞLATTI
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AVUKAT YASAL SÜRECİ BAŞLATTI

Öte yandan Maradona ailesini avukatı Matias Morla, konuyla ilgili bir açıklama yaparak skandal görüntülere dair olaya müdahil olan kişiler hakkında tüm yasal yollara başvurulacağını duyurmuştu: "Bu fotoğrafta gördüğünüz adam Diego Molina. Fotoğraf skandalının arkasındaki kişi. Kendisi Pinier'de cenazelerden sorumlu yetkili kişi konumunda. Arkadaşıma ve müvekkilime yaptığı bu iğrençliğin bedelini ödeyene kadar bana dinlenmek yok. "

9SABIKALI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
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SABIKALI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Diego Armando Maradona'nın naaşına yaptığı saygısızlıkla Arjantin'de kısa süre içerisinde hedef haline gelen Diego Molina'nın geçmişinin karanlık olduğu ve bu olaydan önce 2 farklı suçtan sabıkası olduğu ortaya çıktı.

10GASP VE CİNSEL TACİZ
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GASP VE CİNSEL TACİZ

Arjantin'de yer alan haberlere göre; 40 yaşındaki Diego Molina'nın 2016 yılından gasp ve 2020 yılının başlarından cinsel taciz sabıkası bulunuyor.

11SAPKIN ZİHNİYET
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"SAPKIN ZİHNİYET"

Söz konusu haberde; "Molina daha önce de yargının radarına takılmış. 2016'da gasp olayına karışmış ve 2020'nin başlarında da cinsel tacizle suçlanmış. Görüşüne göre Molina'nın sapkın bir zihni var."

12PARA CEZASI ALACAK
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PARA CEZASI ALACAK

Öte yandan Dieogo Molina'nın Maradona'nın naaşıyla fotoğraf çektirmesinin Arjantin yasalarına göre hapis cezası gerektirmeyen bir suç olduğunun altı çizildi.

13HAPİS CEZASI YOK
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HAPİS CEZASI YOK

Haberde ayrıca Diego Molina'nın işlediği suçun 'ihlal' kategorisinde değerlendirileceği ve bunun için 400 ile 4.000 pezo arasında paza cezasına çarptırılacağı belirtildi.

14ÖLÜM HABERLERİ TEYİT EDİLMEDİ
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ÖLÜM HABERLERİ TEYİT EDİLMEDİ

Maradona'nın ölümünden bu yana geçen süreçte Diego Molina'nın Arjantin'de mafya tarafından infaz edildiği birkaç kez sosyal medyada yankı bulmuş ancak bu gelişme resmi kaynaklar tarafından teyit edilmemişti.

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