Son Dakika | Maradona'nın naaşıyla fotoğraf çektiren çalışan hakkında korkunç gerçekler ortaya çıktı! Meğer 4 yıldır...

ŞİRKET MÜDÜRÜ NE DEMİŞTİ? "Babam 75 yaşında ve şu an ağlıyor. Ben ağlıyorum, kardeşim ağlıyor. Tam anlamıyla yıkılmış durumdayız. Molina burada çalışmıyor. Tabut çok ağır olduğu için üçüncü parti bir firmadan gelen bir çalışan. Ailesi sedir ağacından bir tabut istemişti ve bu ürün ciddi manada ağır olduğu için taşınması problem oluyor. Kendisi bu yüzden çağrıldı. İşlemler sırasında telefonlarını toplayıp daha sonra teslim etmiştik. Sanırım polis nakliye için beni çağırdığı esnada bunu yapmışlar."