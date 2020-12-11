Son Dakika | Maradona'nın naaşıyla fotoğraf çektiren çalışan hakkında korkunç gerçekler ortaya çıktı! Meğer 4 yıldır...
Diego Armando Maradona'nın naaşıyla fotoğraf çektirerek dünya çapında skandal yaratan Diego Molina'nın geçmişine dair olay gerçeklere ulaşıldı.
SKANDALDA YENİ PERDE
Futbol tarihinin en özel isimlerinden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın dünyayı yasa boğan ölümünün ardından yaşanan skandalların ardı arkası kesilmiyor ve her olayın yankısı günlerdir sürüyor.
UTANMADAN POZ VERDİLER
Efsane ismin defin işlemlerini yürüten Sepelios Pinier isimli özel firmanın 3 çalışanının, Diego Armando Maradona'nın tabutunu açarak cansız bedeniyle fotoğraf çektirdiği gün yüzüne çıktmıştı.
ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYOR
Görüntülerin basına sızmasının ardından ülke ayağa kalkmış ve Diego Molina'ya yönelik sayısız ölüm tehdidinde bulunulduğu, Arjantin vatandaşlığından çıkarılması yönünde baskılar yapıldığı kaydedilmişti.
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ÜÇ ÇALIŞAN KOVULDU
Sepelios Pinier isimli cenaze işleri firmasının müdürü Diego Picon konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Picon, fotoğraflarda yer alan üç şahsın taşeron işçi olduğunu ve skandal görüntülerin ardından ivedilikle ilişkilerinin kesildiğini söylemişti.
ŞİRKET MÜDÜRÜ NE DEMİŞTİ?
"Babam 75 yaşında ve şu an ağlıyor. Ben ağlıyorum, kardeşim ağlıyor. Tam anlamıyla yıkılmış durumdayız. Molina burada çalışmıyor. Tabut çok ağır olduğu için üçüncü parti bir firmadan gelen bir çalışan. Ailesi sedir ağacından bir tabut istemişti ve bu ürün ciddi manada ağır olduğu için taşınması problem oluyor. Kendisi bu yüzden çağrıldı. İşlemler sırasında telefonlarını toplayıp daha sonra teslim etmiştik. Sanırım polis nakliye için beni çağırdığı esnada bunu yapmışlar."
AVUKAT YASAL SÜRECİ BAŞLATTI
Öte yandan Maradona ailesini avukatı Matias Morla, konuyla ilgili bir açıklama yaparak skandal görüntülere dair olaya müdahil olan kişiler hakkında tüm yasal yollara başvurulacağını duyurmuştu: "Bu fotoğrafta gördüğünüz adam Diego Molina. Fotoğraf skandalının arkasındaki kişi. Kendisi Pinier'de cenazelerden sorumlu yetkili kişi konumunda. Arkadaşıma ve müvekkilime yaptığı bu iğrençliğin bedelini ödeyene kadar bana dinlenmek yok. "
SABIKALI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Diego Armando Maradona'nın naaşına yaptığı saygısızlıkla Arjantin'de kısa süre içerisinde hedef haline gelen Diego Molina'nın geçmişinin karanlık olduğu ve bu olaydan önce 2 farklı suçtan sabıkası olduğu ortaya çıktı.
"SAPKIN ZİHNİYET"
Söz konusu haberde; "Molina daha önce de yargının radarına takılmış. 2016'da gasp olayına karışmış ve 2020'nin başlarında da cinsel tacizle suçlanmış. Görüşüne göre Molina'nın sapkın bir zihni var."
HAPİS CEZASI YOK
Haberde ayrıca Diego Molina'nın işlediği suçun 'ihlal' kategorisinde değerlendirileceği ve bunun için 400 ile 4.000 pezo arasında paza cezasına çarptırılacağı belirtildi.
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