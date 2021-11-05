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GeriFutbol Son Dakika: Leverkusen-Betis maçında skandal kavga! Nabil Fekir, Kerem Demirbay'a saldırdı ve kulağını koparmaya çalıştı...
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Futbol
Haber Giriş: 05 Kasım 2021 - 08:22 | 

Son Dakika: Leverkusen-Betis maçında skandal kavga! Nabil Fekir, Kerem Demirbay'a saldırdı ve kulağını koparmaya çalıştı...

UEFA Avrupa Ligi G Grubu 4. haftasında Bayer Leverkusen'in Real Betis'i konuk ettiği maçın uzatma dakikalarında saha karıştı. İşte yaşanan o anlar...

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1GECENİN SKANDALI

GECENİN SKANDALI

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin skandalı Bayer Leverkusen ile Real Betis arasında oynanan mücadelede yaşandı.

2SAHA KARIŞTI

SAHA KARIŞTI

UEFA Avrupa Ligi G Grubu 4. haftasında oynanan Bayer Leverkusen - Real Betis maçının uzatma dakikalarında bir anda tansiyon yükseldi.

3ÇILGINA DÖNDÜ

ÇILGINA DÖNDÜ

Bayer Leverkusen'in Türk asıllı Alman oyuncusu Kerem Demirbay'la girdiği ikili mücadele sonrası sinirlerine hakim olamayan NabilFekir, Kerem Demirbay'ın topu sert bir şekilde üzerine atması sonrası çılgına döndü.

4BOĞAZINA SARILDI, KULAĞINI KOPARMAYA ÇALIŞTI

BOĞAZINA SARILDI, KULAĞINI KOPARMAYA ÇALIŞTI

Kerem Demirbay'ın boğazına sarılan ve 28 yaşındaki oyuncunun yüzüne yumruk atan Nabil Fekir, rakibinin kulağını kopartmaya çalıştı.

5İKİSİNE DE KIRMIZI KART ÇIKTI

İKİSİNE DE KIRMIZI KART ÇIKTI

BayArena'da yaşanan olay, iki takım teknik heyetinin devreye girmesiyle sona erdi. Karşılaşmanın İngiliz hakemi Anthony Taylor, olayların yatışmasıyla Fekir ve Kerem'i kırmızı kartla cezalandırdı.

6TANIDIK İSİMLER COŞTU

TANIDIK İSİMLER COŞTU

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin dikkat çeken olayları şu şekilde:

7SLIMANI ATTI, LYON TURU GARANTİLEDİ

SLIMANI ATTI, LYON TURU GARANTİLEDİ

A Grubu'nda Sparta Prag'ı Islam Slimani (2) ve Karl Toko Ekambi'nin golleriyle 3-0 yenen Olimpik Lyon, grupta 4'te 4 yaparak 12 puanla son 32 takım arasına kalmayı garantiledi.

8TEK GOL SORLOTHTAN GELDİ

TEK GOL SORLOTH'TAN GELDİ

B Grubu'nun bir diğer mücadelesinde Real Sociedad, Sturm Graz'ı konuk etti. Kritik karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İspanyol ekibinde forma giyen Alexander Sörloth mücadelede takımının tek golünü kaydetti.

9FRANKFURT NAMAĞLUP İLERLİYOR

FRANKFURT NAMAĞLUP İLERLİYOR

D Grubu dördüncü hafta mücadelesinde Yunanistan temsilcisi Olympiakos, Almanya ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Kritik maçı Eintracht Frankfurt: 90+1. dakikada attığı golle 2-1 kazandı. Eintracht Frankfurt şu ana kadar oynadığı karşılaşmalarda mağlup olmadı.

10FRANSADA GALİP ÇIKMADI

FRANSA'DA GALİP ÇIKMADI

E Grubu’nun dördüncü hafta karşılaşmasında Fransa temsilcisi Marsilya, İtalyan ekibi Lazio’yu konuk etti. Kritik mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Lazio puanını 5'e, Marsilya 4'e yükseltti.

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