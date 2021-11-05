Son Dakika: Leverkusen-Betis maçında skandal kavga! Nabil Fekir, Kerem Demirbay'a saldırdı ve kulağını koparmaya çalıştı...

FRANKFURT NAMAĞLUP İLERLİYOR D Grubu dördüncü hafta mücadelesinde Yunanistan temsilcisi Olympiakos, Almanya ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Kritik maçı Eintracht Frankfurt: 90+1. dakikada attığı golle 2-1 kazandı. Eintracht Frankfurt şu ana kadar oynadığı karşılaşmalarda mağlup olmadı.