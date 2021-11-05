Son Dakika: Leverkusen-Betis maçında skandal kavga! Nabil Fekir, Kerem Demirbay'a saldırdı ve kulağını koparmaya çalıştı...
UEFA Avrupa Ligi G Grubu 4. haftasında Bayer Leverkusen'in Real Betis'i konuk ettiği maçın uzatma dakikalarında saha karıştı. İşte yaşanan o anlar...
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GECENİN SKANDALI
UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin skandalı Bayer Leverkusen ile Real Betis arasında oynanan mücadelede yaşandı.
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SAHA KARIŞTI
UEFA Avrupa Ligi G Grubu 4. haftasında oynanan Bayer Leverkusen - Real Betis maçının uzatma dakikalarında bir anda tansiyon yükseldi.
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ÇILGINA DÖNDÜ
Bayer Leverkusen'in Türk asıllı Alman oyuncusu Kerem Demirbay'la girdiği ikili mücadele sonrası sinirlerine hakim olamayan NabilFekir, Kerem Demirbay'ın topu sert bir şekilde üzerine atması sonrası çılgına döndü.
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BOĞAZINA SARILDI, KULAĞINI KOPARMAYA ÇALIŞTI
Kerem Demirbay'ın boğazına sarılan ve 28 yaşındaki oyuncunun yüzüne yumruk atan Nabil Fekir, rakibinin kulağını kopartmaya çalıştı.
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İKİSİNE DE KIRMIZI KART ÇIKTI
BayArena'da yaşanan olay, iki takım teknik heyetinin devreye girmesiyle sona erdi. Karşılaşmanın İngiliz hakemi Anthony Taylor, olayların yatışmasıyla Fekir ve Kerem'i kırmızı kartla cezalandırdı.
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TANIDIK İSİMLER COŞTU
UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin dikkat çeken olayları şu şekilde:
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SLIMANI ATTI, LYON TURU GARANTİLEDİ
A Grubu'nda Sparta Prag'ı Islam Slimani (2) ve Karl Toko Ekambi'nin golleriyle 3-0 yenen Olimpik Lyon, grupta 4'te 4 yaparak 12 puanla son 32 takım arasına kalmayı garantiledi.
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TEK GOL SORLOTH'TAN GELDİ
B Grubu'nun bir diğer mücadelesinde Real Sociedad, Sturm Graz'ı konuk etti. Kritik karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İspanyol ekibinde forma giyen Alexander Sörloth mücadelede takımının tek golünü kaydetti.
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FRANKFURT NAMAĞLUP İLERLİYOR
D Grubu dördüncü hafta mücadelesinde Yunanistan temsilcisi Olympiakos, Almanya ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Kritik maçı Eintracht Frankfurt: 90+1. dakikada attığı golle 2-1 kazandı. Eintracht Frankfurt şu ana kadar oynadığı karşılaşmalarda mağlup olmadı.
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FRANSA'DA GALİP ÇIKMADI
E Grubu’nun dördüncü hafta karşılaşmasında Fransa temsilcisi Marsilya, İtalyan ekibi Lazio’yu konuk etti. Kritik mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Lazio puanını 5'e, Marsilya 4'e yükseltti.