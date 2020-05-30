Son Dakika | Kulüpten para çaldığı için kovuldu: '15 yıldır böyleyim'

Spor Arena Dış Haberler | Dünya corona virüs salgınıyla mücadele etmeye devam ediyor.Corona virüs salgınından en az etkilenen ülkelerden biri ise Norveç...Ülkede 8 binin üzerinde vaka sayısı bulunurken, 236 kişi ise hayatını kaybetti.Salgın sebebiyle ertelenen Norveç Ligi'nden çok ilginç bir haber geldi.Ülkenin en ünlü takımlarından biri olan Molde'nin tecrübeli oyuncusu Vegard Forren, kulüp kasasındaki 9 bin 255 Euro'yu çalarak kumar oynadı.32 yaşındaki stoperin bu davranışı sonrası ise sözleşmesi feshedildi.Vegard Forren yaşadığı olayla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.Bu takımdan böyle ayrılmak zorunda olduğum için ailemden, arkadaşlarımdan, oyunculardan, kulüpten ve taraftarlardan özür diliyorum.15 yıldır kumar bağımlısıyım ve bundan kurtulmak istiyorum. 2015 yılında yardım aldım ama işe yaramadı.Molde ile sözleşmemin sona erdirilmesinin belki de hayatımda değişiklik yapmak için bir işaret.Kumar hastalığından kurtulmak için yardım alıyorum. Bu lanet olası hastalıktan kurtulacağım. Kumar hayatına dair her şeyi arkamda bırakıyorum. Futbolu ise bırakmayacağım. Futbolda daha yapacak çok işim var. Tekliflere açığım.Molde CEO'su Ole Erik Stavrum ise yaptığı açıklamada Herkes için üzücü bir gün. Vegard son 13 yıldır takımın sembol isimlerinden biriydi ve ülkenin en iyi futbolcularından biri.Vegard'a hem sahada hem de saha dışındaki hayatında başarılar diliyoruz. Onun stada bir sonraki gelişinde sıcak bir şekilde karşılanacağından eminiz ifadelerini kullandı.Vegard Forren daha önce Premier Lig ekipleri Southampton ve Brighton takımlarının formalarını da giymişti.