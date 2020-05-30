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GeriFutbol Son Dakika | Kulüpten para çaldığı için kovuldu: '15 yıldır böyleyim'
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 30 Mayıs 2020 - 20:09,

Son Dakika | Kulüpten para çaldığı için kovuldu: '15 yıldır böyleyim'

Ünlü oyuncu, formasını giydiği kulübün kasasından çaldığı paralar ve sonrasında yaptığı açıklamalarla herkesi şoke etti.

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Spor Arena Dış Haberler | Dünya corona virüs salgınıyla mücadele etmeye devam ediyor.

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Corona virüs salgınından en az etkilenen ülkelerden biri ise Norveç...

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Ülkede 8 binin üzerinde vaka sayısı bulunurken, 236 kişi ise hayatını kaybetti.

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Salgın sebebiyle ertelenen Norveç Ligi'nden çok ilginç bir haber geldi.

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Ülkenin en ünlü takımlarından biri olan Molde'nin tecrübeli oyuncusu Vegard Forren, kulüp kasasındaki 9 bin 255 Euro'yu çalarak kumar oynadı.

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32 yaşındaki stoperin bu davranışı sonrası ise sözleşmesi feshedildi.

715 YILDIR KUMAR BAĞIMLISIYIM
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"15 YILDIR KUMAR BAĞIMLISIYIM"

Vegard Forren yaşadığı olayla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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"Bu takımdan böyle ayrılmak zorunda olduğum için ailemden, arkadaşlarımdan, oyunculardan, kulüpten ve taraftarlardan özür diliyorum.

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15 yıldır kumar bağımlısıyım ve bundan kurtulmak istiyorum. 2015 yılında yardım aldım ama işe yaramadı.

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Molde ile sözleşmemin sona erdirilmesinin belki de hayatımda değişiklik yapmak için bir işaret.

11FUTBOLU BIRAKMAYACAĞIM, TEKLİFLERE AÇIĞIM
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FUTBOLU BIRAKMAYACAĞIM, TEKLİFLERE AÇIĞIM

Kumar hastalığından kurtulmak için yardım alıyorum. Bu lanet olası hastalıktan kurtulacağım.

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Kumar hayatına dair her şeyi arkamda bırakıyorum. Futbolu ise bırakmayacağım. Futbolda daha yapacak çok işim var. Tekliflere açığım.

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Molde CEO'su Ole Erik Stavrum ise yaptığı açıklamada "Herkes için üzücü bir gün. Vegard son 13 yıldır takımın sembol isimlerinden biriydi ve ülkenin en iyi futbolcularından biri.

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Vegard'a hem sahada hem de saha dışındaki hayatında başarılar diliyoruz. Onun stada bir sonraki gelişinde sıcak bir şekilde karşılanacağından eminiz" ifadelerini kullandı.

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Vegard Forren daha önce Premier Lig ekipleri Southampton ve Brighton takımlarının formalarını da giymişti.

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