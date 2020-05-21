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GeriBasketbol Son Dakika | Kobe Bryant için olay itiraf: 'Mafyanın işiydi'
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Basketbol
Haber Giriş: 21 Mayıs 2020 - 18:39,

Son Dakika | Kobe Bryant için olay itiraf: 'Mafyanın işiydi'

Uçak kazasında hayatını kaybeden Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant için çarpıcı bir itiraf geldi.

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Los Angeles Lakers ve NBA'in efsane ismi Kobe Bryant, geçtiğimiz ocak ayında helikopter kazasında hayatını kaybetmişti.

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Kobe dışında kızı Gianna, John Altobelli, Alyssa Altobelli, Keri Altobelli, Christiana Mauser, Sarah Chester, Payton Chester ve helikoperin pilotu Ara George Zobayan yaşama veda etmişti.

3OTOPSİ RAPORU AÇIKLANMIŞTI
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OTOPSİ RAPORU AÇIKLANMIŞTI

Tüm dünyayı yasa boğan kazada hayatını kaybedenlerin otopsi raporu açıklanmıştı.

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Los Angeles Eyaleti Tıp Muhayenehanesi Koroner Bürosu tarafından paylaşılan raporda kırık kemikler, parçalanmış vücutlar ve yanan elbiselerdeki uçak yakıtı kokusuyla ilgili çarpıcı ifadeler yer almıştı.

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Ayrıca Kobe Bryant'ın vücudunda dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ve narkolepsi tedavisinde kullanılan metilfenidat ilacı bulunduğu vurgulanmıştı.

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Rapora göre Kobe Bryant ve arkadaşlarını taşıyan Ara George Zobayan yönetimindeki Sikorsky S-76B helikopter sabah saat 9.06'da Kaliforniya Orange County'deki John Wayne Havalimanı'ndan kalktı.

7MAFYA TARAFINDAN ZEHİRLENDİ
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MAFYA TARAFINDAN ZEHİRLENDİ

Kobe Bryant'ın basketbol kariyerinin en çarpıcı dönemlerinden biri ise 2002 NBA finalleri sırasında 1997 yılında Michael Jordan'ın yaşadığı gibi hastalanmıştı.

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İddialara göre Kobe Bryant, New Jersey mafyası tarafından zehirlendi ancak Lakers'ın Nets'i süpürmesi engellenemedi.

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Times yazarı Steve Springer ise 2002 yılında "Kobe'nin hastalığına New Jersey'den bir mafya üyesi sebep oldu. Çünkü Jersey mafyası, Nets'in şampiyonluğu kazanması yönünde büyük miktarda bahis oynadı.

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Kobe Bryant, New Jersey serisini 26.8 sayı ortalamasıyla tamamlamış ve takımının seriyi 4-0 kazanmasında büyük rol oynamıştı.

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