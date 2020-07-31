Son Dakika | Kerem Tunçeri'nin yeni hamlesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±! AslÄ± Enver...
Kerem TunÃ§eri - AslÄ± Enver aÅŸkÄ± gÃ¼ndeme bomba gibi dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼. AyrÄ±lÄ±ÄŸÄ± getiren mesajlar sonrasÄ± yeni bir iddia daha ortaya atÄ±ldÄ±.
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Uzun sÃ¼redir birlikte olduÄŸu sevgilisi Murat Boz ile evlilik nedeniyle krizler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± iddia edilen ve sonunda iliÅŸkisine noktayÄ± koyan Enver, gÃ¶nlÃ¼nÃ¼ Ã§apkÄ±n basketbolcu Kerem TunÃ§eri'ye kaptÄ±rdÄ±. Ancak AslÄ±, iliÅŸkisine bu kadar kÄ±sa sÃ¼rede son vereceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmemiÅŸti...
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NOKTALADI
TunÃ§eri'nin, bazÄ± kadÄ±nlarla mesajlaÅŸmasÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±ndan sonra AslÄ± Enver, TunÃ§eri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi noktalamÄ±ÅŸtÄ±.
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ORTALIÄžI KARIÅžTIRAN MESAJLAR
Ä°kilinin aÅŸk yaÅŸadÄ±klarÄ±na dair haberler magazin gÃ¼ndeminde bomba etkisi yaratmÄ±ÅŸtÄ±. ArdÄ±ndan TunÃ§eri'nin 4 kadÄ±na attÄ±ÄŸÄ± mesajlar ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.
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Ä°FÅžA EDÄ°LDÄ°
Kerem TunÃ§eri'nin AslÄ± Enver ile iliÅŸkisinin gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan eski basketbolcunun sosyal medya Ã¼zerinden modellere ve fenomenlere attÄ±ÄŸÄ± mesajlar ifÅŸa edilmeye baÅŸlandÄ±.Â
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HER YOLU DENÄ°YOR
Takvim'in haberine gÃ¶re; BÃ¼tÃ¼n bunlara raÄŸmen Kerem TunÃ§eri'nin AslÄ± Enver'den vazgeÃ§emediÄŸi ve tekrar gÃ¶rÃ¼ÅŸebilmek iÃ§in her yolu denediÄŸi kulislerde konuÅŸuluyor.
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KEREM TUNÃ‡ERÄ° Ã‡ABALIYOR
Daha tanÄ±ÅŸma arifesinde aralarÄ± aÃ§Ä±lan ikiliden Kerem Tunceri'nin ortak arkadaÅŸlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸebilmek iÃ§in Ã§abaladÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
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YENÄ° BÄ°R SAYFA
AslÄ± Enver'i yeniden gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye ikna edebilmek iÃ§in tÃ¼m yollarÄ± deneyen TunÃ§eri'nin yakÄ±n Ã§evresi kendisinin hayatÄ±nÄ± dÃ¼zene sokarak yeni bir sayfa aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor.
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"BU Ä°LÄ°ÅžKÄ° SANA GÃ–RE DEÄžÄ°L"
Kerem TunÃ§eri'nin sosyal medya fenomenleri tarafÄ±ndan ifÅŸa olan mesajlarÄ± sonrasÄ± AslÄ± Enver bir aylÄ±k iliÅŸkisini bitirme kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.
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ENGELLEDÄ°
AyrÄ±lÄ±kta Enver'in ailesinin "Bu iliÅŸki sana gÃ¶re deÄŸil" sÃ¶zleri de etkili oldu. AslÄ± Enver, Kerem TunÃ§eri kendisine ulaÅŸamasÄ±n diye de telefonda engel koydu.
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Ä°FÅžA OLAN MESAJLAR AYRILIK GETÄ°RDÄ°
Enver, TunÃ§eri'nin peÅŸ peÅŸe Ã§Ä±kan ifÅŸalarÄ±ndan sonra gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±.
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KERE TUNÃ‡ERÄ°'DEN Ä°DDÄ°ALARA TEPKÄ°
TunÃ§eri iddialara bu ÅŸekilde tepki gÃ¶stermiÅŸti:
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"YazÄ±lÄ± ve gÃ¶rsel basÄ±n ya da sosyal medya hesaplarÄ± Ã¼zerinden adÄ±mÄ± kullanarak manipÃ¼latif iddia ve paylaÅŸÄ±mlarda bulunan, kamuoyunda gerÃ§eÄŸe aykÄ±rÄ± algÄ± oluÅŸturacak ÅŸekilde iÃ§erik yayÄ±nlayan kiÅŸilere yÃ¶nelik; vicdana ve iyi niyete en fazla ihtiyaÃ§ duyduÄŸumuz bu gÃ¼nlerde tÃ¼m haklarÄ±mÄ± koruyacaÄŸÄ±mÄ±, siber saldÄ±rÄ±lara izin vermeyeceÄŸimi ve ilgililer hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra manevi tazminat davalarÄ± aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in gerekli baÅŸvurularÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kamuoyuna saygÄ± ile paylaÅŸÄ±rÄ±m."