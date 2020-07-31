"YazÄ±lÄ± ve gÃ¶rsel basÄ±n ya da sosyal medya hesaplarÄ± Ã¼zerinden adÄ±mÄ± kullanarak manipÃ¼latif iddia ve paylaÅŸÄ±mlarda bulunan, kamuoyunda gerÃ§eÄŸe aykÄ±rÄ± algÄ± oluÅŸturacak ÅŸekilde iÃ§erik yayÄ±nlayan kiÅŸilere yÃ¶nelik; vicdana ve iyi niyete en fazla ihtiyaÃ§ duyduÄŸumuz bu gÃ¼nlerde tÃ¼m haklarÄ±mÄ± koruyacaÄŸÄ±mÄ±, siber saldÄ±rÄ±lara izin vermeyeceÄŸimi ve ilgililer hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra manevi tazminat davalarÄ± aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in gerekli baÅŸvurularÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kamuoyuna saygÄ± ile paylaÅŸÄ±rÄ±m."