Son Dakika: Juventus'ta Ronaldo ve ayrÄ±lÄ±k depremi! 'BÄ±rakÄ±n gitsin...'
Ä°talyan devi Juventus'ta sular durulmuyor. Bu sezon bÃ¼yÃ¼k hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸatan siyah beyazlÄ±larda camiayÄ± ÅŸok eden aÃ§Ä±klama geldi. Ã‡izme'de deprem etkisi yaratan aÃ§Ä±klama en Ã§ok da Georgina Rodriguez'i Ã¼zdÃ¼...
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Devler Ligi tarihinin en golcÃ¼ oyuncusuÂ Cristiano Ronaldo ve Juventus iÃ§in iÅŸler, bu sezon da yolunda gitmedi.
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3 SEZONU PAS GEÃ‡TÄ°
Atletico Madrid ile oynanan son 16 turu rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±nda hat-trick yaparak takÄ±mÄ±nÄ± Ã§eyrek finale taÅŸÄ±yan Ronaldo, aradan geÃ§en 3 sezonda bu baÅŸarÄ±yÄ± tekrarlayamadÄ±.
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AYRILIK Ã‡ANLARI
Ronaldo ve arkadaÅŸlarÄ± bu sezon da son 16 turunda Porto'ya elenmekten kurtulamadÄ±. Juventus ile geÃ§en 3 sezonda Åžampiyonlar Ligi'nde Ã§eyrek finalden Ã¶tesini gÃ¶remeyen Ronaldo'nun Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sezon Ä°talya'da kalÄ±p kalmayacaÄŸÄ± ise merak konusu oldu.Â
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Juventus cephesinde ÅŸoke eden aÃ§Ä±klamayÄ± ise Giovanni Cobolli Gigli yaptÄ±.
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RONALDO GÃ–NDERÄ°LSÄ°N
Juventus'un eski baÅŸkanÄ± Giovanni Cobolli Gigli, 2022 yÄ±lÄ±na kadar sÃ¶zleÅŸmesi olan Cristiano Ronaldo'nun sezon sonunda gÃ¶nderilmesi gerektiÄŸini savundu.
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1 GOLÃœ 1 MÄ°LYON EURO
Giovanni Cobolli Gigli "Juventus'taki ilk gÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledim; Cristiano Ronaldo'nun transferi hatadÄ±r. O harika bir ÅŸampiyon ama Ã§ok pahalÄ±. Sadece 1 golÃ¼, 1 Milyon Euro'ya geliyor. Sezon sonu serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ±." ifadelerini kullandÄ±.
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Porto ile oynanan UEFA Åžampiyonlar Ligi son 16 turu rÃ¶vanÅŸ mÃ¼cadelesi Ã¶ncesi Sky Sport Ä°talya'ya konuk olan Paratici, Del Piero'nun Cristiano Ronaldo ile sÃ¶zleÅŸme yenilenip yenilenmeyeceÄŸi hakkÄ±nda sorduÄŸu soruyu yanÄ±tÄ±ladÄ±:
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"Cristiano Ronaldo'nun sÃ¶zleÅŸmesi bir yÄ±l daha devam ediyor. Onunla konuÅŸmak iÃ§in vaktimiz var. Åžu anda bu konu gÃ¼ndemimizde deÄŸil."
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RODRÄ°GUEZ Ä°TALYA'DAN KOPMAK Ä°STEMÄ°YOR
Cristiano Ronaldo ile ilgili ayrÄ±lÄ±k iddialarÄ± ortaya atÄ±lÄ±rken; sevgilisi Arjantinli model Georgina Rodriguez ise Ä°talya'daki yaÅŸantÄ±sÄ±ndan vazgeÃ§mek istemiyor. Burada birÃ§ok organizasyonda gÃ¶rev alan Rodriguez, son olarak 77. Venedik Film Festivali'nde magazin muhabirlerine pozlar verdi.
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RONALDO BENÄ°M Ä°LHAM KAYNAÄžIM
Ä°talyan Sportweek dergisine konuÅŸan Rodriguez, Ronaldo'yu anlatÄ±rken "BÃ¼tÃ¼n sabah antrenman yaptÄ±ktan sonra masada sevgiyle hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ sÄ±cak bir tabak yemek bulmayÄ± hak ediyor. Bir ÅŸefimiz var ve bazen yemek yapÄ±yorum. Yemek yapmanÄ±n Ã¶tesinde, Cristiano'nun kendisine iyi bakmasÄ± iÃ§in baÅŸka ev iÅŸleri de var. Evimizde bir ampulÃ¼ deÄŸiÅŸtirmek imkansÄ±z Ã§Ã¼nkÃ¼ Ã§ok yÃ¼ksek tavanlarÄ±mÄ±z var. EÄŸer Cristiano Ronaldo olsaydÄ±n, yerden neredeyse 6 metre yÃ¼kseklikte bir ampulÃ¼ deÄŸiÅŸtirir miydin? OlabileceÄŸinin en iyisi olmak iÃ§in kendine dikkat etmesi gerekiyor. Gerisini ben hallederim. Her ÅŸeyin yolunda olduÄŸundan emin olurum. Evime ve aileme bakmayÄ± seviyorum." ifadelerini kullandÄ±.
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TORÄ°NO'DA MUTLUYUM
"Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n oynayabileceÄŸi bahÃ§eli bir evimiz var, orada yaÅŸÄ±yoruz. Burada hiÃ§bir ÅŸeyi Ã¶zlemiyoruz. Torino'da insanlar bizi seviyor, burada Ã§ok mutluyum. Cristiano harika bir baba ve hayal edebileceÄŸim en mÃ¼kemmel eÅŸ"
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Georgina Rodriguez, Ronaldo'nun maÃ§larÄ± kaybetmesinden sonra nasÄ±l tepki verdiÄŸini "EÄŸer maÃ§lar istediÄŸi gibi gitmezse yÃ¼zÃ¼ gÃ¼lmÃ¼yor ama futbolun nasÄ±l bir ÅŸey olduÄŸunu da biliyor. Bazen kazanÄ±rsÄ±nÄ±z bazen kaybedersiniz. Yenilgiyi kabul edip daha iyi olmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor" sÃ¶zleriyle ifade etti.