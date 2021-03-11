Son Dakika: Juventus'ta Ronaldo ve ayrÄ±lÄ±k depremi! 'BÄ±rakÄ±n gitsin...'

RONALDO BENÄ°M Ä°LHAM KAYNAÄžIM Ä°talyan Sportweek dergisine konuÅŸan Rodriguez, Ronaldo'yu anlatÄ±rken "BÃ¼tÃ¼n sabah antrenman yaptÄ±ktan sonra masada sevgiyle hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ sÄ±cak bir tabak yemek bulmayÄ± hak ediyor. Bir ÅŸefimiz var ve bazen yemek yapÄ±yorum. Yemek yapmanÄ±n Ã¶tesinde, Cristiano'nun kendisine iyi bakmasÄ± iÃ§in baÅŸka ev iÅŸleri de var. Evimizde bir ampulÃ¼ deÄŸiÅŸtirmek imkansÄ±z Ã§Ã¼nkÃ¼ Ã§ok yÃ¼ksek tavanlarÄ±mÄ±z var. EÄŸer Cristiano Ronaldo olsaydÄ±n, yerden neredeyse 6 metre yÃ¼kseklikte bir ampulÃ¼ deÄŸiÅŸtirir miydin? OlabileceÄŸinin en iyisi olmak iÃ§in kendine dikkat etmesi gerekiyor. Gerisini ben hallederim. Her ÅŸeyin yolunda olduÄŸundan emin olurum. Evime ve aileme bakmayÄ± seviyorum." ifadelerini kullandÄ±.