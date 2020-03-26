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Haber GiriÅŸ: 26 Mart 2020 - 15:33, /

Son Dakika | Ä°talya kulübü Juventus'ta corona virüsü (koronavirüs) skandalÄ±!

DÃ¼nyayÄ± etkisi altÄ±na alan corona virÃ¼sÃ¼, Ã¶zellikle Ä°talya'da Ã¶nlenmez bir hal aldÄ±. Ãœlkede hergÃ¼n yÃ¼zlerce kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken bu durumun kulÃ¼plere de farklÄ± yansÄ±masÄ± oldu.

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KoronavirÃ¼s'Ã¼n en fazla yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkelerin baÅŸÄ±nda gelen Ä°talya'da Juventus KulÃ¼bÃ¼'nde ilginÃ§ geliÅŸmeler yaÅŸanÄ±yor...

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Juventus'un corona virÃ¼s teÅŸhisi konulan Ä°talyan oyuncusu Daniele Rugani'nin kÄ±z arkadaÅŸÄ± Michela Persico'nun testin zamanÄ±na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalar ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±.

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BilindiÄŸi gibi Ä°talyan ekibindeÂ Daniele Rugani'nin corona virÃ¼sÃ¼ testi pozitif Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.Â

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Hatta bu geliÅŸme Ã¼zerine Cristiano Ronaldo, Portekiz'den Ä°talya'ya dÃ¶nmeyeceÄŸini Juventus yetkililerine iletmiÅŸti.Â 

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Ä°talya'da corona virÃ¼se yakalanan ilk Serie A oyuncusu Juventuslu Daniele Rugani'nin kÄ±z arkadaÅŸÄ± Michela Persico, Rugani'ye yapÄ±lan teste iliÅŸkin flaÅŸ bir itirafta bulundu.

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Post Internazionale'ye aÃ§Ä±klamalarda bulunan Persico, Rugani'ye 8 Mart'ta test yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederken 9 Mart'ta corona virÃ¼sÃ¼ testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teyit edildiÄŸini belirtti.

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Juventus tarafÄ±ndan yalanlansa da testin daha Ã¶nce yapÄ±lmasÄ±na raÄŸmen sonucunun bilerek mi aÃ§Ä±klanmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin ÅŸÃ¼pheler yarattÄ±.

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Persico'nun aÃ§Ä±klamalarÄ± sonrasÄ± 8 Mart'ta Inter'i konuk eden Juventus'un testin sonuÃ§larÄ±nÄ± maÃ§ Ã¶ncesi bilerek mi aÃ§Ä±klamadÄ±ÄŸÄ± sorusu gÃ¼ndeme geldi.

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Rugani'nin kÄ±z arkadaÅŸÄ± Persico'nun aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n aksine Juventus KulÃ¼bÃ¼, oyuncusuna testin 11 Mart'ta uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

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Ronaldo, tÃ¼m ailesini Madeira'daki villasÄ±na taÅŸÄ±rken corona virÃ¼s bitene kadar burada karantinada kalacaklarÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Juventus'un eski baÅŸkanlarÄ±ndan Giovanni Cobolli Gigli, Cristiano Ronaldo'nun Portekiz'e gidip kendisi ve ailesini karantinaya almasÄ±nÄ± eleÅŸtirdi.

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Gigli, Ronaldo'nun bu kararÄ±nÄ± eleÅŸtirirken ''TakÄ±mda Paulo Dybala, Daniele Rugani ve Blaise Matuidi'nin testleri pozitif Ã§Ä±ktÄ±. 3 oyuncu corona virÃ¼se yakalanmÄ±ÅŸken onun ayrÄ± bir ÅŸekilde kendisini karantinaya almasÄ± saygÄ±sÄ±zlÄ±k. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkede 75 bin corona virÃ¼s vakasÄ± oldu.'' sÃ¶zlerini kullandÄ±.

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Eski baÅŸkan, ''Ronaldo gittikten sonra Juventus karÄ±ÅŸtÄ±. Annem iÃ§in gidiyorum dedi, sonra havuzda keyif yaptÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraflar Ã§Ä±ktÄ±. AyrÄ±lmak istediÄŸini aÃ§Ä±k aÃ§Ä±k sÃ¶yleyebilirdi. Bu ÅŸekilde davranmamalÄ±ydÄ±.'' diyerek sÃ¶zlerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

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Giovanni Cobolli Gigli, son olarak ''Ä°talya'dan neden bu kadar Ã§ok ayrÄ±lmayÄ± istediÄŸini anlamÄ±yorum. Geri dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nde form tutmasÄ± Ã§ok zor olacak Ã§Ã¼nkÃ¼ 14 gÃ¼n karantina sÃ¼resi var.'' dedi.

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