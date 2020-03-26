Ronaldo, tÃ¼m ailesini Madeira'daki villasÄ±na taÅŸÄ±rken corona virÃ¼s bitene kadar burada karantinada kalacaklarÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Juventus'un eski baÅŸkanlarÄ±ndan Giovanni Cobolli Gigli, Cristiano Ronaldo'nun Portekiz'e gidip kendisi ve ailesini karantinaya almasÄ±nÄ± eleÅŸtirdi.
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Gigli, Ronaldo'nun bu kararÄ±nÄ± eleÅŸtirirken ''TakÄ±mda Paulo Dybala, Daniele Rugani ve Blaise Matuidi'nin testleri pozitif Ã§Ä±ktÄ±. 3 oyuncu corona virÃ¼se yakalanmÄ±ÅŸken onun ayrÄ± bir ÅŸekilde kendisini karantinaya almasÄ± saygÄ±sÄ±zlÄ±k. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkede 75 bin corona virÃ¼s vakasÄ± oldu.'' sÃ¶zlerini kullandÄ±.
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Eski baÅŸkan, ''Ronaldo gittikten sonra Juventus karÄ±ÅŸtÄ±. Annem iÃ§in gidiyorum dedi, sonra havuzda keyif yaptÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraflar Ã§Ä±ktÄ±. AyrÄ±lmak istediÄŸini aÃ§Ä±k aÃ§Ä±k sÃ¶yleyebilirdi. Bu ÅŸekilde davranmamalÄ±ydÄ±.'' diyerek sÃ¶zlerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.
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Giovanni Cobolli Gigli, son olarak ''Ä°talya'dan neden bu kadar Ã§ok ayrÄ±lmayÄ± istediÄŸini anlamÄ±yorum. Geri dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nde form tutmasÄ± Ã§ok zor olacak Ã§Ã¼nkÃ¼ 14 gÃ¼n karantina sÃ¼resi var.'' dedi.