Gigli, Ronaldo'nun bu kararÄ±nÄ± eleÅŸtirirken ''TakÄ±mda Paulo Dybala, Daniele Rugani ve Blaise Matuidi'nin testleri pozitif Ã§Ä±ktÄ±. 3 oyuncu corona virÃ¼se yakalanmÄ±ÅŸken onun ayrÄ± bir ÅŸekilde kendisini karantinaya almasÄ± saygÄ±sÄ±zlÄ±k. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkede 75 bin corona virÃ¼s vakasÄ± oldu.'' sÃ¶zlerini kullandÄ±.