Son dakika: İngiltere için korkutan Corona virüsü sözleri! "Kıyameti yönetemezsiniz"

Spor Arena Dış Haber | Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan İngiltere'de salgın planlamalarıyla ilgili tartışmalar devam ediyor.
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İngiltere'de bugüne kadar 73 bin 758 vaka tespit edilirken ve toplam 8 bin 958 ölüm yaşandı.
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İngiltere'de Başbakan Boris Johnson da Corona virüse yakalanmış ve yoğun bakımda kalmıştı.
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Salgının ilk dönemlerinde sürü bağışıklığı planı uygulayan İngiltere, vaka ve ölüm sayılarının dramatik bir şekilde artmasının ardından bağışıklık sisteminde geri adım atmış ve olağanüstü önlemler almıştı.
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İngiltere'de Corona virüsü salgını sebebiyle spor karşılaşmaları da durdu. Dünya futbolunun en büyük ligi olan Premier Lig'in ne zaman yeniden başlayacağı da belirsizliğini koruyor.
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İngiltere'de futbolcuların maaşlarında yapılması istene kesintiler de büyük tartışma çıkarmış ve oyuncular birleşerek sağlık çalışanlarına yardım yapma kararı almıştı ancak maaş kesintisine karşı olduklarını açıklamışlardı.
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Ligin ne zaman başlayacağının bilinmediği İngiltere'de West Ham United'ın başkan yardımcısı Karren Brady, ligin başlaması halinde yaşanabilecek olumsuz durumların altını çizgi.
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Siyasetçi, girişimci, köşe yazarı ve spor yöneticiliği gibi tecrübeleri bulunan Karren Brady, salgın azalmaya başlasa bile liglerin hızlı başlaması halinde futbolcu, teknik ekip, taraftarlar ve sağlık çalışanlarının Corona virüsü tehdidi altında olacağını söyledi.
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West Ham Başkan Yardımcısı Karren Brady'nin sözleri şu şekilde:
"Salgının kontrol altına alınacağı zamana kadar ligler askıya alındı. Bu doğru karar ama yeniden başlamak için aceleci olunmamalı. Sonrasında ne olacağını bilmiyoruz. Bu dönemde kulüpler büyük maddi zorluk içine girebilir ama asıl önemli olan insan sağlığı"
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"Şu anda hemen hemen her Premier Lig oyuncusu evinde. Bazı istisnalar hariç kimse dışarı çıkmıyor. West Ham oyuncuları evlerinde duvara tırmanır hale geldi. Ama bunu yapmak zorundayız."
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"FUTBOLCU SAKATLANIRSA NE OLACAK?"
"Premier Lig, ligin başlama tarihi için bir karar alınırsa takımlar için en az 3 hafta öncesinden antrenmanlara başlanması gerektiğini açıkladı. Düşünün ki bu antrenmanlarda bir oyuncu sakatlandı ve hastaneye gitmesi gerek. Kulüp doktoruyla hastaneye gidecek. Hastanelerin hemen hemen hepsinde salgın tedavisi yapılıyor. Buralar enfekte yerler. Sağlıklı olan futbolcu enfekte ortama girmek zorunda kalacak. Yanında da en az 1 kulüp doktoru olmak zorunda. Bunu nasıl çözeceğiz?"
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"Hastaneye giden futbolcunun virüsü kapmadığına nasıl emin olabiliriz? Hiçbir semptom göstermeyip virüsü taşıyan yüzlerce hasta tespit edildi. Bu oyuncu takıma döndüğünde virüsü bulaştırabileceği onlarca insan var. Bu riski alamayız. Almamalıyız."
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"KIYAMETİ KONTROL EDEMEZSİNİZ"
"Yapmamız gereken şey doğru zamanı beklemek. Aceleci olmamak. Hiçbir sebeple sağlığı arka plana atacak riskler alamayız. Bu bir kıyamet ve kıyameti kontrol edemezsiniz. Futbola her şey normale döndüğü zaman başlamalıyız."
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MAAŞ KESİNTİ KRİZİ
"Futbolcuların maaşlarıyla ilgili görüşmeler sürüyor. Ben kulüpte üzerime düşüp maaşımdan %30 kesintiye gittim. Menajerimiz David Moyes da aynı şeyi yaptı."
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"West Ham United olarak sağlık çalışanlarına elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. Onlar bizim kahramanımız. Hepsine teşekkür ediyorum."