Son dakika: İngiltere için korkutan Corona virüsü sözleri! "Kıyameti yönetemezsiniz"

"FUTBOLCU SAKATLANIRSA NE OLACAK?" "Premier Lig, ligin başlama tarihi için bir karar alınırsa takımlar için en az 3 hafta öncesinden antrenmanlara başlanması gerektiğini açıkladı. Düşünün ki bu antrenmanlarda bir oyuncu sakatlandı ve hastaneye gitmesi gerek. Kulüp doktoruyla hastaneye gidecek. Hastanelerin hemen hemen hepsinde salgın tedavisi yapılıyor. Buralar enfekte yerler. Sağlıklı olan futbolcu enfekte ortama girmek zorunda kalacak. Yanında da en az 1 kulüp doktoru olmak zorunda. Bunu nasıl çözeceğiz?"