Son Dakika | İğrenç mesajları ifşa etmişti! Skandal olayda yeni gelişme...

İĞRENÇ MESAJLAR Sevgilisi gibi futbolcu olan ve PSG forması giyen Huitema'ya takipçilerinden ''Atalarınız 1000 yıllık saf beyaz genleri çöpe attığınız için sizden nefret ediyor... Sonunda iğrenç bir karma tenli bebeğin bekar annesi olacaksın. Tam anlamıyla bir maymunla birliktesin.'' şeklinde nefret suçu olan mesajlar atılmıştı.