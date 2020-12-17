Son Dakika | İğrenç mesajları ifşa etmişti! Skandal olayda yeni gelişme...
Bayern Münih'in genç yıldızı Alphonso Davies ve kendisi gibi futbolcu olan kız arkadaşı Jordyn Huitema'ya gelen skandal, nefret dolu mesajların ardından sular durulmuyor...
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Bayern Münih'in Kanadalı yıldızı Alphonso Davies ve kız arkadaşı Jordyn Huitema'ya gelen iğrenç mesajların ardından yeni gelişmeler yaşanıyor...
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Bayern Münih'in Kanadalı yıldızı Alphonso Davies'in kız arkadaşı Jordyn Huitema, sosyal medyada ırkçı taraftarlar tarafından yoğun şekilde taciz edilmişti.
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TÜM DÜNYADA TEPKİ TOPLADI
Davies ile fotoğrafını paylaşan Huitema, gelen iğrenç mesajlar karşısında şaşkınlığını gizleyememiş, olay tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı.
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İĞRENÇ MESAJLAR
Sevgilisi gibi futbolcu olan ve PSG forması giyen Huitema'ya takipçilerinden ''Atalarınız 1000 yıllık saf beyaz genleri çöpe attığınız için sizden nefret ediyor... Sonunda iğrenç bir karma tenli bebeğin bekar annesi olacaksın. Tam anlamıyla bir maymunla birliktesin.'' şeklinde nefret suçu olan mesajlar atılmıştı.
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NEFRET SUÇU!
Hutima'ya ayrıca ''Eminim atalarınız sizinle gurur (!) duymaktadır. Kim bir hayvanla birlikte olur? Irkları karıştırmak çocuğunuzun kimliğini bozar'' yazılı bir mesaj gelmiş, bu sözler oldukça sert tepki çekmişti.
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'EN KÖTÜ YANI İSE...'
Huitema gelen bu iğrenç mesajları #Irkçılığahayır hashtagi ile "En kötü yanı ise bu sadece bir seçim! Aldığımız doğrudan mesajlardan yalnızca birkaçı" mesajıyla paylaştı.
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'HİÇBİR ZAMAN DÜNYA İYİ OLMAYACAK'
Genç futbolcu, son olarak yaptığı paylaşımda ''Herkesi ten rengine göre değerlendireceksek hiçbir zaman bu dünya iyi olmayacak. Tek bir ırk var, o da insan ırkı.'' sözlerini kullandı.
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DESTEK YAĞDI
Bu iğrenç olayın ardından ırkçılığa karşı tepki çığ gibi büyüdü. Alphonso Davies, ırkçılığa karşı bir tişört giyip Twitter'dan paylaşırken ona destek Bayern Münih ve Kanada'dan geldi.
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BAYERN BAŞKANI AÇIKLADI
Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, yaptığı açıklamada ''Ayrımcılık, ırkçılık, nefret söylemleri, bunların hiçbirine bizim dünyamızda yer yok! Futbolun insanları birleştirici gücü var. Bayern Münih olarak ırkçılığa karşı toleransımız yok!'' şeklinde konuştu.
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KANADA'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ
Kanada Futbol Federasyonu ise ırkçı paylaşımları kınarken olayın takipçisi olacaklarını açıkladı.
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Yapılan açıklamada ''Bu yorumlardan dolayı büyük bir hayalkırıklığı ve utanç içindeyiz. Birlikte daha güzel bir dünya için çalışmamız gerek.'' dedi.
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'MİDEM BULANIYOR!'
Alphonso Davies'in Bayern Münih'ten takım arkadaşı Jerome Boateng ise ''Midem bulanıyor. Bunlar nasıl insanlar böyle!'' sözlerini kullandı.
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1.5 YILDIR BERABERLER
1.5 yıldır ilişkileri olan Alphonso Davies ve Jordyn Huitema, Vancouver Whitecaps'te birbirleriyle tanışmışlardı.
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Davies, Ocak 2019'da Bayern Münih'e transfer olurken, sevgilisi Huitema da kısa bir süre sonra PSG'e imza atmıştı.