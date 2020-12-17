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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 17 Aralık 2020 - 11:12 | 

Son Dakika | İğrenç mesajları ifşa etmişti! Skandal olayda yeni gelişme...

Bayern Münih'in genç yıldızı Alphonso Davies ve kendisi gibi futbolcu olan kız arkadaşı Jordyn Huitema'ya gelen skandal, nefret dolu mesajların ardından sular durulmuyor...

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Bayern Münih'in Kanadalı yıldızı Alphonso Davies ve kız arkadaşı Jordyn Huitema'ya gelen iğrenç mesajların ardından yeni gelişmeler yaşanıyor...

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Bayern Münih'in Kanadalı yıldızı Alphonso Davies'in kız arkadaşı Jordyn Huitema, sosyal medyada ırkçı taraftarlar tarafından yoğun şekilde taciz edilmişti.

3TÜM DÜNYADA TEPKİ TOPLADI
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TÜM DÜNYADA TEPKİ TOPLADI

Davies ile fotoğrafını paylaşan Huitema, gelen iğrenç mesajlar karşısında şaşkınlığını gizleyememiş, olay tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı.

4İĞRENÇ MESAJLAR
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İĞRENÇ MESAJLAR

Sevgilisi gibi futbolcu olan ve PSG forması giyen Huitema'ya takipçilerinden ''Atalarınız 1000 yıllık saf beyaz genleri çöpe attığınız için sizden nefret ediyor... Sonunda iğrenç bir karma tenli bebeğin bekar annesi olacaksın. Tam anlamıyla bir maymunla birliktesin.'' şeklinde nefret suçu olan mesajlar atılmıştı.

5NEFRET SUÇU
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NEFRET SUÇU!

Hutima'ya ayrıca ''Eminim atalarınız sizinle gurur (!) duymaktadır. Kim bir hayvanla birlikte olur? Irkları karıştırmak çocuğunuzun kimliğini bozar'' yazılı bir mesaj gelmiş, bu sözler oldukça sert tepki çekmişti.

6EN KÖTÜ YANI İSE...
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'EN KÖTÜ YANI İSE...'

Huitema gelen bu iğrenç mesajları #Irkçılığahayır hashtagi ile "En kötü yanı ise bu sadece bir seçim! Aldığımız doğrudan mesajlardan yalnızca birkaçı" mesajıyla paylaştı.

7HİÇBİR ZAMAN DÜNYA İYİ OLMAYACAK
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'HİÇBİR ZAMAN DÜNYA İYİ OLMAYACAK'

Genç futbolcu, son olarak yaptığı paylaşımda ''Herkesi ten rengine göre değerlendireceksek hiçbir zaman bu dünya iyi olmayacak. Tek bir ırk var, o da insan ırkı.'' sözlerini kullandı.

8DESTEK YAĞDI
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DESTEK YAĞDI

Bu iğrenç olayın ardından ırkçılığa karşı tepki çığ gibi büyüdü. Alphonso Davies, ırkçılığa karşı bir tişört giyip Twitter'dan paylaşırken ona destek Bayern Münih ve Kanada'dan geldi.

9BAYERN BAŞKANI AÇIKLADI
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BAYERN BAŞKANI AÇIKLADI

Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, yaptığı açıklamada ''Ayrımcılık, ırkçılık, nefret söylemleri, bunların hiçbirine bizim dünyamızda yer yok! Futbolun insanları birleştirici gücü var. Bayern Münih olarak ırkçılığa karşı toleransımız yok!'' şeklinde konuştu.

10KANADADAN DA AÇIKLAMA GELDİ
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KANADA'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Kanada Futbol Federasyonu ise ırkçı paylaşımları kınarken olayın takipçisi olacaklarını açıkladı.

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Yapılan açıklamada ''Bu yorumlardan dolayı büyük bir hayalkırıklığı ve utanç içindeyiz. Birlikte daha güzel bir dünya için çalışmamız gerek.'' dedi.

12MİDEM BULANIYOR
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'MİDEM BULANIYOR!'

Alphonso Davies'in Bayern Münih'ten takım arkadaşı Jerome Boateng ise ''Midem bulanıyor. Bunlar nasıl insanlar böyle!'' sözlerini kullandı.

131.5 YILDIR BERABERLER
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1.5 YILDIR BERABERLER

1.5 yıldır ilişkileri olan Alphonso Davies ve Jordyn Huitema, Vancouver Whitecaps'te birbirleriyle tanışmışlardı.

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Davies, Ocak 2019'da Bayern Münih'e transfer olurken, sevgilisi Huitema da kısa bir süre sonra PSG'e imza atmıştı.

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