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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 09 Temmuz 2020 - 10:54,

Son Dakika Haberleri | Trabzon'da Antalyaspor beraberliği sonrası yerel gazeteler isyan etti! "Her türlü entrikayı çevirdiler..."

Trabzon'da yerel gazeteler, bordo mavili ekibin Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçının ardından sert manşetler attı.

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1YEREL BASIN İSYANDA
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YEREL BASIN İSYANDA

Trabzonspor'un Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara almasının ardından yerel gazeteler gündeme oturan manşetler attı.

2PANDEMİ SONRASI 6 PUAN KAYIP
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PANDEMİ SONRASI 6 PUAN KAYIP

Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen araya lider olarak giren Trabzonspor, maratonun yeniden başlamasının ardından çıktığı 5 maçta toplamda 6 puan kaybı yaşadı.

3BAŞAKŞEHİR ZİRVEYE OTURDU
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BAŞAKŞEHİR ZİRVEYE OTURDU

Zirve koltuğunu Medipol Başakşehir'e bırakan Bordo-mavililerin yaşadığı kayıplar moralleri bozarken, yerel basında atılan manşetler güne damga vurdu.

4GÖZLER BAŞAKŞEHİRİN PUAN KAYBETMESİNDE
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GÖZLER BAŞAKŞEHİR'İN PUAN KAYBETMESİNDE

Bitime 3 hafta kala zirvenin 4 puan gerisinde yer alan ancak matematiksel olarak şampiyonluk şansı devam eden bordo-mavililer, kalan 3 maçı en iyi şekilde tamamlayarak lider Medipol Başakşehirin puanlar kaybetmesini bekleyecek.

5İKİNCİLİK GARANTİLENECEK
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İKİNCİLİK GARANTİLENECEK

Trabzonspor, 32. hafta mücadelesinde deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor karşısında 3 puan alması durumunda ise bitime iki hafta kala ikinci sıradaki yerini garantilemiş olacak.

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7YEREL GAZETELERDEN SİTEM
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YEREL GAZETELERDEN SİTEM

Yerel gazeteler, Süper Ligin 31inci haftasında Trabzonsporun 2-2 berabere kaldığı Antalyaspor maçının ardından hayal kırıklıklarını dile getirdi.

8NE UMDUK, NE BULDUK
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"NE UMDUK, NE BULDUK"

Günebakış gazetesi, "Böyle mi olacaktı?, Ne umduk, ne bulduk. Başakşehir'in 4 puan gerisine düştük" satırlarıyla okuyucularına ulaştı.

9ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA AĞIR YARA
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"ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA AĞIR YARA"

Karadeniz'de Son Nokta gazetesi, "Böyle mi olacaktı, Trabzonspor Antalyayı yenemedi, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı" sözleriyle karşılaşmayı değerlendirdi.

10ANTALYASPOR ENGELİNİ AŞAMADI
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"ANTALYASPOR ENGELİNİ AŞAMADI"

Kuzey Ekspres gazetesi, "Teşekkürler Trabzon, Bordo-mavililer, sahasında Ankaragücünden sonra Antalyaspor engelini aşamadı, şampiyonluk yarışında çok büyük yara aldı" başlığını tercih etti.

11TÜRK FUTBOLUNDA YİNE GARİP İŞLER OLUYOR
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"TÜRK FUTBOLUNDA YİNE GARİP İŞLER OLUYOR"

Karadeniz gazetesi, "Okyanusları aştık, derede boğuluyoruz, Türk futbolunda yine garip işler oluyor. Okyanusu geçen Trabzonspor, derede boğuluyor;" şeklinde gelişmeleri aktardı.

12HER TÜRLÜ ENTRİKAYI ÇEVİRDİLER
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"HER TÜRLÜ ENTRİKAYI ÇEVİRDİLER"

Taka gazetesi, "1996, 2005, 2011, 2020 hayallerimizi yıktılar, Sezon başından bu yana her türlü entrikayı çevirdiler, Başakşehiri korudular, Trabzonsporun gardını düşürüp şampiyonluktan ettiler;" manşetini attı.

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