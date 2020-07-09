Son Dakika Haberleri | Trabzon'da Antalyaspor beraberliği sonrası yerel gazeteler isyan etti! "Her türlü entrikayı çevirdiler..."
Trabzon'da yerel gazeteler, bordo mavili ekibin Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçının ardından sert manşetler attı.
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YEREL BASIN İSYANDA
Trabzonspor'un Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara almasının ardından yerel gazeteler gündeme oturan manşetler attı.
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PANDEMİ SONRASI 6 PUAN KAYIP
Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen araya lider olarak giren Trabzonspor, maratonun yeniden başlamasının ardından çıktığı 5 maçta toplamda 6 puan kaybı yaşadı.
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BAŞAKŞEHİR ZİRVEYE OTURDU
Zirve koltuğunu Medipol Başakşehir'e bırakan Bordo-mavililerin yaşadığı kayıplar moralleri bozarken, yerel basında atılan manşetler güne damga vurdu.
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GÖZLER BAŞAKŞEHİR'İN PUAN KAYBETMESİNDE
Bitime 3 hafta kala zirvenin 4 puan gerisinde yer alan ancak matematiksel olarak şampiyonluk şansı devam eden bordo-mavililer, kalan 3 maçı en iyi şekilde tamamlayarak lider Medipol Başakşehirin puanlar kaybetmesini bekleyecek.
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İKİNCİLİK GARANTİLENECEK
Trabzonspor, 32. hafta mücadelesinde deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor karşısında 3 puan alması durumunda ise bitime iki hafta kala ikinci sıradaki yerini garantilemiş olacak.
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YEREL GAZETELERDEN SİTEM
Yerel gazeteler, Süper Ligin 31inci haftasında Trabzonsporun 2-2 berabere kaldığı Antalyaspor maçının ardından hayal kırıklıklarını dile getirdi.
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"NE UMDUK, NE BULDUK"
Günebakış gazetesi, "Böyle mi olacaktı?, Ne umduk, ne bulduk. Başakşehir'in 4 puan gerisine düştük" satırlarıyla okuyucularına ulaştı.
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"ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA AĞIR YARA"
Karadeniz'de Son Nokta gazetesi, "Böyle mi olacaktı, Trabzonspor Antalyayı yenemedi, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı" sözleriyle karşılaşmayı değerlendirdi.
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"ANTALYASPOR ENGELİNİ AŞAMADI"
Kuzey Ekspres gazetesi, "Teşekkürler Trabzon, Bordo-mavililer, sahasında Ankaragücünden sonra Antalyaspor engelini aşamadı, şampiyonluk yarışında çok büyük yara aldı" başlığını tercih etti.
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"TÜRK FUTBOLUNDA YİNE GARİP İŞLER OLUYOR"
Karadeniz gazetesi, "Okyanusları aştık, derede boğuluyoruz, Türk futbolunda yine garip işler oluyor. Okyanusu geçen Trabzonspor, derede boğuluyor;" şeklinde gelişmeleri aktardı.
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"HER TÜRLÜ ENTRİKAYI ÇEVİRDİLER"
Taka gazetesi, "1996, 2005, 2011, 2020 hayallerimizi yıktılar, Sezon başından bu yana her türlü entrikayı çevirdiler, Başakşehiri korudular, Trabzonsporun gardını düşürüp şampiyonluktan ettiler;" manşetini attı.