MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika haberi | Yusuf Yazıcı'nın transferini duyurdular
GeriFutbol Son dakika haberi | Yusuf Yazıcı'nın transferini duyurdular
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 22 Kasım 2020 - 14:43 | 

Son dakika haberi | Yusuf Yazıcı'nın transferini duyurdular

Yaşadığı sakatlığın ardından Lille'de muhteşem bir geri dönüşe imza atan Yusuf Yazıcı için transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. Yusuf Yazıcı'nın sezon sonunda takımdan ayrılacağı ve dünya devine gideceği iddia edildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Geçtiğimiz sezonun başında Trabzonspor'dan Fransız ekibi Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.

2
Abone Olgoogle-news

Sakatlığının ardından harika bir dönüşe imza atan yıldız futbolcu, Fransız ekibinde kendini bulmaya başladı.

3MILANI DAĞITIP TARİHE GEÇMİŞTİ
Abone Olgoogle-news

MILAN'I DAĞITIP TARİHE GEÇMİŞTİ

Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde Milan ile deplasmanda oynanan maçta 22., 55. ve 58. dakikalarda attığı gollerle şov yapmıştı.

4
Abone Olgoogle-news

Galibiyeti getiren milli futbolcu Avrupa Ligi'nde ikinci kez hat-trick yapmış ve bir Avrupa kupası sezonunda iki deplasman maçında hat-trick yapan ilk futbolcu olarak tarihe geçmişti.

5DEVLER PEŞİNE DÜŞTÜ
Abone Olgoogle-news

DEVLER PEŞİNE DÜŞTÜ

Yusuf'un bu performansı sonrası Barcelona, Arsenal, Liverpool ve Manchester United'ın milli futbolcu için devrede olduğu belirtilmişti.

6
Abone Olgoogle-news

İngiliz basını ise Yusuf Yazıcı ile ilgili bir rapor hazırlamış ve genç yıldızın Mesut Özil'in yerini alabileceği iddia edilmişti.

7LILLE, YUSUF İÇİN SIKI PAZARLIK YAPACAK
Abone Olgoogle-news

LILLE, YUSUF İÇİN SIKI PAZARLIK YAPACAK

İngiliz basınından Yusuf Yazıcı ile ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

8
Abone Olgoogle-news

Geçtiğimiz sezon Nicolas Pepe'yi Arsenal'e, Victor Osimhen'i de Napoli'ye satan Fransız temsilcisinin Yusuf Yazıcı için de sıkı pazarlık yapacağı iddia edildi.

9PEPE 80 MİLYON EUROYA GİTMİŞTİ
Abone Olgoogle-news

PEPE 80 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ

Haberde ayrıca sezon sonunda Arsenal'e büyük oranda imza atacağı yazılan Yusuf Yazıcı'nın Pepe gibi rekor bir ücrete transfer olabileceği iddia edildi.

10
Abone Olgoogle-news

Pepe, piyasa değeri 65 milyon Euro iken 80 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti. (Fotomaç)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi