Son dakika haberi | Yusuf Yazıcı'nın transferini duyurdular
Yaşadığı sakatlığın ardından Lille'de muhteşem bir geri dönüşe imza atan Yusuf Yazıcı için transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. Yusuf Yazıcı'nın sezon sonunda takımdan ayrılacağı ve dünya devine gideceği iddia edildi.
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Geçtiğimiz sezonun başında Trabzonspor'dan Fransız ekibi Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.
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Sakatlığının ardından harika bir dönüşe imza atan yıldız futbolcu, Fransız ekibinde kendini bulmaya başladı.
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MILAN'I DAĞITIP TARİHE GEÇMİŞTİ
Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde Milan ile deplasmanda oynanan maçta 22., 55. ve 58. dakikalarda attığı gollerle şov yapmıştı.
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Galibiyeti getiren milli futbolcu Avrupa Ligi'nde ikinci kez hat-trick yapmış ve bir Avrupa kupası sezonunda iki deplasman maçında hat-trick yapan ilk futbolcu olarak tarihe geçmişti.
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DEVLER PEŞİNE DÜŞTÜ
Yusuf'un bu performansı sonrası Barcelona, Arsenal, Liverpool ve Manchester United'ın milli futbolcu için devrede olduğu belirtilmişti.
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İngiliz basını ise Yusuf Yazıcı ile ilgili bir rapor hazırlamış ve genç yıldızın Mesut Özil'in yerini alabileceği iddia edilmişti.
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LILLE, YUSUF İÇİN SIKI PAZARLIK YAPACAK
İngiliz basınından Yusuf Yazıcı ile ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı.
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Geçtiğimiz sezon Nicolas Pepe'yi Arsenal'e, Victor Osimhen'i de Napoli'ye satan Fransız temsilcisinin Yusuf Yazıcı için de sıkı pazarlık yapacağı iddia edildi.
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PEPE 80 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ
Haberde ayrıca sezon sonunda Arsenal'e büyük oranda imza atacağı yazılan Yusuf Yazıcı'nın Pepe gibi rekor bir ücrete transfer olabileceği iddia edildi.
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Pepe, piyasa değeri 65 milyon Euro iken 80 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti. (Fotomaç)