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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 27 Kasım 2020 - 18:37 | 

Son dakika haberi | Türk yıldızın yeni takımını duyurdular! Dünya devini reddetti ama...

Avrupa'da gösterdikleri performansla dikkatleri üzerine çeken Türk yıldızlara talipler artıyor. Bu kez iki milli oyuncunun transfer görüşmeleri ortaya çıktı.

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Milli futbolcularımız gösterdikleri performansla Avrupa'da transfer piyasasının gözdeleri olmayı sürdürüyor.

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Avrupa basını, Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu ve Yusuf Yazıcı hakkındaki transfer gelişmelerini son dakika koduyla duyurdu.

3SEZON SONUNDA SERBEST
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SEZON SONUNDA SERBEST

Milan'da attığı ve attırdığı gollerle dikkat çeken milli futbolcumuzun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

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Çalhanoğlu ile Juventus'un yanı sıra Alman ve İngiliz takımları da yakından ilgileniyor.

5MANCHESTER UNITEDA GİDİYOR
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MANCHESTER UNITED'A GİDİYOR

Alman Bild gazetesine göre ise Hakan Çalhanoğlu'nun yeni takımı Manchester United olacak.

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Kırmızı Şeytanlar ile Hakan Çalhanoğlu arasında görüşmelerin sürdüğünü belirtildi.

7JUVENTUSU REDDETTİ
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JUVENTUS'U REDDETTİ

Haberde Juventus'un da Çalhanoğlu'nu istediği ancak milli futbolcunun "Düşler Tiyatrosu"nda oynamak için İtalyan devini reddetiğinin altı iddia edildi.

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Bild gazetesinden Christian Falk, "Bence Hakan, Manchester United'a gidecek. Menajeri geçen yaz zaten görüşmeleri gerçekleştirmişti.

9POGBANIN BOŞLUĞUNU DOLDURABİLİR
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"POGBA'NIN BOŞLUĞUNU DOLDURABİLİR"

Juventus'a 'hayır' yanıtını vermesinin sebebi de United ile anlaşmaya varmış olması. Hakan eğer etrafındaki her şey yolunda gidiyorsa United'a yardım edebilir.

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Hakan, bir şeyler ters giderse 'Hadi savaşalım' diyecek bir oyuncu değil. Teknik bir oyuncu, Pogba'nın ayrılma ihtimaline karşılık Çalhanoğlu onun boşluğunu doldurabilir" ifadelerini kullandı.

11MILANIN TEKLİFİ HAYAL KIRIKLIĞI
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MILAN'IN TEKLİFİ HAYAL KIRIKLIĞI

La Gazzetta dello Sport, United'ın 5 yıllık sözleşme teklif ettiği Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'ın haftalık 54 bin euro'luk teklifi üzerine hayal kırıklığına uğradığını yazdı.

12HAKANIN YERİNE YUSUF YAZICI
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HAKAN'IN YERİNE YUSUF YAZICI

Gazete ayrıca Milan'ın Hakan Çalhanoğlu'nu kaybetme ihtimali sonrası ise alternatif olarak Yusuf Yazıcı'yı belirlediğini iddia etti.

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Haberde "Hakan'ın yerine Milan'da bulunacak yeni Türk: Yusuf Yazıcı... Milan onu çok yakından tanıyor, kendilerine 3 gol atmıştı...

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Milan, Hakan Çalhanoğlu ile anlaşma sağlayamazsa ve Hakan Çalhanoğlu kalmak istemezse Yusuf Yazıcı ilk sırada" ifadeleri kullanılmıştı.

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