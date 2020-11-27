Son dakika haberi | Türk yıldızın yeni takımını duyurdular! Dünya devini reddetti ama...

Milli futbolcularımız gösterdikleri performansla Avrupa'da transfer piyasasının gözdeleri olmayı sürdürüyor.Avrupa basını, Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu ve Yusuf Yazıcı hakkındaki transfer gelişmelerini son dakika koduyla duyurdu.Milan'da attığı ve attırdığı gollerle dikkat çeken milli futbolcumuzun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.Çalhanoğlu ile Juventus'un yanı sıra Alman ve İngiliz takımları da yakından ilgileniyor.Alman Bild gazetesine göre ise Hakan Çalhanoğlu'nun yeni takımı Manchester United olacak. Kırmızı Şeytanlar ile Hakan Çalhanoğlu arasında görüşmelerin sürdüğünü belirtildi.Haberde Juventus'un da Çalhanoğlu'nu istediği ancak milli futbolcunun Düşler Tiyatrosunda oynamak için İtalyan devini reddetiğinin altı iddia edildi.Bild gazetesinden Christian Falk, Bence Hakan, Manchester United'a gidecek. Menajeri geçen yaz zaten görüşmeleri gerçekleştirmişti.Juventus'a 'hayır' yanıtını vermesinin sebebi de United ile anlaşmaya varmış olması. Hakan eğer etrafındaki her şey yolunda gidiyorsa United'a yardım edebilir.Hakan, bir şeyler ters giderse 'Hadi savaşalım' diyecek bir oyuncu değil. Teknik bir oyuncu, Pogba'nın ayrılma ihtimaline karşılık Çalhanoğlu onun boşluğunu doldurabilir ifadelerini kullandı.La Gazzetta dello Sport, United'ın 5 yıllık sözleşme teklif ettiği Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'ın haftalık 54 bin euro'luk teklifi üzerine hayal kırıklığına uğradığını yazdı.Gazete ayrıca Milan'ın Hakan Çalhanoğlu'nu kaybetme ihtimali sonrası ise alternatif olarak Yusuf Yazıcı'yı belirlediğini iddia etti.Haberde Hakan'ın yerine Milan'da bulunacak yeni Türk: Yusuf Yazıcı... Milan onu çok yakından tanıyor, kendilerine 3 gol atmıştı...Milan, Hakan Çalhanoğlu ile anlaşma sağlayamazsa ve Hakan Çalhanoğlu kalmak istemezse Yusuf Yazıcı ilk sırada ifadeleri kullanılmıştı.