Son Dakika Haberi | Survivor Aycan Yanaç'ın yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe olmayınca...

Edinilen bilgilere göre, milli futbolcu cuma günü Gaziantep’e gelerek ALGSPOR Başkanı Ali Gözcü ile bir görüşme yapacak. Bu transfere her iki tarafın da olumlu yaklaştığı ve 21 yaşındaki oyuncunun, ALGSPOR’da oynamak için oldukça heyecanlı olduğu bildiriliyor.