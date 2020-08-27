Son Dakika Haberi | Survivor Aycan Yanaç'ın yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe olmayınca...
Survivor'un en çok konuşulan isimlerinden Aycan Yanaç'ın yeni adresi şaşırttı...
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Survivor'da Fenerbahçe sevgisiyle bilinen Aycan Yanaç: ""Tabii ki Fenerbahçeliyim, çünkü Fenerbahçe'den başka bir takım göremiyorum. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı açılsa, ilk futbolcusu banko ben olurum." demişti.
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ÇOK SEVİNMİŞTİ
Acun Ilıcalı, "Aycan sana özel bir selam var onu söyleyim. Fenerbahçe kulübü başkanı sayın Ali Koç'tan. Türkiye'ye dönünce seninle özel olarak görüşmek istiyor" ifadelerini kullanınca genç yarışmacı bir hayli sevinmişti.
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BELÖZOĞLU: BAŞKANA İLETECEĞİM
Emre Belözoğlu ise "Fenerbahçeli olduğu için elbette Aycan'ı destekliyorum. Ondan gelen Fenerbahçe'nin bir kadın futbol takımı kurması talebini de başkana ileteceğim." şeklinde bir mesaj göndermişti.
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Aycan adaya veda edince gözler Türkiye'ye dönüş sonrası yapılacak görüşmeye çevrilmişti.
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FİLTRELİ BELÖZOĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ
Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç ile Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine başlayan Emre Belözoğlu bir araya geldi. Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı. Kullanılan filtre sonucunda Emre Belözoğlu'nun hali şaşırttı ve sosyal medyada gündem konusu oldu.
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İŞTE YENİ ADRESİ
Bu görüşmeden ne sonuç çıktığı bilinmiyor ancak Aycan Yanaç'ın yeni adresi belli oldu.
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Tatilini Çeşme'de sürdüren Yanaç, Gaziantep yolcusu...
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GÖRÜŞME CUMA
Survivor’da yıldızı parlayan milli futbolcu Aycan Yanaç, cuma günü Gaziantep’e gelerek ALGSPOR Başkanı Ali Gözcü ile görüşecek.
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Bu sene Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi’ni lider bitiren ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hak eden ALGSPOR’da, Aycan Yanaç’ın transferi çok konuşuldu.
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Edinilen bilgilere göre, milli futbolcu cuma günü Gaziantep’e gelerek ALGSPOR Başkanı Ali Gözcü ile bir görüşme yapacak. Bu transfere her iki tarafın da olumlu yaklaştığı ve 21 yaşındaki oyuncunun, ALGSPOR’da oynamak için oldukça heyecanlı olduğu bildiriliyor.
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UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde mutlak başarı hedefleyen ALGSPOR’un da Aycan transferiyle bu turnuva için iddialı bir kadro hedefine yaklaşacağı dile getiriliyor.