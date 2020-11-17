Son dakika haberi: Süper Lig'de tarihi kararı Nihat Özdemir açıkladı: 'Hükmen...'

UEFA, Avrupa kupaları için bir test merkezi ile anlaştı ve sadece o merkezin sonuçlarını kabul ediyor. Nihat Özdemir’e bu konuyu da sorup görüşlerini rica ettik: “O konuyu da çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığı mı olur, Acıbadem ya da Medipol gibi hastaneler mi olur bilmiyorum. Ama tek merkezden testlerin yapılması da gündemimizde.”