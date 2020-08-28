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Futbol
Haber GiriÅŸ: 28 AÄŸustos 2020 - 09:32 | 

Son Dakika Haberi | Süper Lig'de gece yarÄ±sÄ± transfer bombasÄ± patladÄ±! Loic Remy Ä°stanbul'da

ÃœnlÃ¼ golcÃ¼ gece yarÄ±sÄ± 02:00'da TÃ¼rkiye'ye geleceÄŸini Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±yla uÃ§aÄŸÄ±n Ã¶nÃ¼nden duyurdu. Yeni takÄ±mÄ±na ise Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±racaksÄ±nÄ±z...

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1
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Kariyerine Olympique Lyon'da baÅŸlayan Remy, Marsilya, Nice, Chelsea, Crystal Palace, Las Palmas, Getafe ve Lille gibi ekiplerde forma giyen golcÃ¼ Loic Remy TÃ¼rkiye'ye geldi

202:00DA TÃœRKÄ°YE PAYLAÅžIMI
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02:00'DA TÃœRKÄ°YE PAYLAÅžIMI

Fransa Ligue 1 takÄ±mlarÄ±ndan Lille ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±ran tecrÃ¼beli golcÃ¼ Loic Remy, sosyal medya hesabÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye geldiÄŸini gÃ¶steren bir paylaÅŸÄ±m yaptÄ±.

3YORUM YAÄžDI
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YORUM YAÄžDI

PaylaÅŸÄ±mÄ±n altÄ±na TÃ¼rk taraftarlardan adeta yorum yaÄŸdÄ±.Â

4
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Ä°ÅŸte Loic Remy transferinin detaylarÄ±....

5
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Sabaha karÅŸÄ± AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'na gelen Loic Remy'yi kulÃ¼p yÃ¶neticileri karÅŸÄ±ladÄ±.

6
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Gizli yÃ¼rÃ¼tÃ¼len transfer gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sonrasÄ± taraflar her konuda anlaÅŸma saÄŸladÄ±

7FULYADA SAÄžLIK KONTROLÃœ
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FULYA'DA SAÄžLIK KONTROLÃœ

Fulya'da saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§ecek olan FransÄ±z yÄ±ldÄ±z, testlerinin olumlu sonuÃ§lanmasÄ± halinde resmi imzayÄ± atacak.

8FENERBAHÃ‡E, GÃ–ZTEPE DERKEN
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FENERBAHÃ‡E, GÃ–ZTEPE DERKEN

BilindiÄŸi gibi yÄ±ldÄ±z futbolcunun adÄ± FenerbahÃ§e ve GÃ¶ztepe ile anÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

9SÄ°VAS DA YAZILDI AMA
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SÄ°VAS DA YAZILDI AMA

Hatta FransÄ±z yÄ±ldÄ±zÄ±n ismi Sivasspor ile de geÃ§miÅŸti fakat yeni adres Karadeniz olacak.Â

10
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Loic Remy, Ã‡aykur Rizespor iÃ§in Ä°stanbul'a geldi.

11KALP RAHATSIZLIÄžI NEDENÄ°YLE KONTROL
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KALP RAHATSIZLIÄžI NEDENÄ°YLE KONTROL

Kronik kalp rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± bulunduÄŸu belirtilen Remy herhangi bir soruna rastlanmazsa Karadeniz ekibi ile sÃ¶zleÅŸme imzalayacak.

1230 MAÃ‡, 14 GOL
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30 MAÃ‡, 14 GOL

Geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sezon toplam 30 maÃ§a Ã§Ä±kan deneyimli futbolcu, 14 kez rakip fileleri sarsmayÄ± baÅŸardÄ±.

13FENERBAHÃ‡E VALENCÄ°A Ä°LE ANLAÅžINCA...
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FENERBAHÃ‡E VALENCÄ°A Ä°LE ANLAÅžINCA...

loic Remy ile FenerbahÃ§e de birtakÄ±m gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yaptÄ± ancak sarÄ± lacivertliler, Enner Valencia'yÄ± tercih etti.

142+1 YILLIK SÃ–ZLEÅžME
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2+1 YILLIK SÃ–ZLEÅžME

Lille'de Burak YÄ±lmaz'Ä±n da kadroya katÄ±lmasÄ±yla ayrÄ±lan Remy'nin Ã‡aykur Rizespor ile yapacaÄŸÄ± sÃ¶zleÅŸmenin 2+1 yÄ±llÄ±k olacaÄŸÄ± ifade edildi.

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