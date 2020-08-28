Kariyerine Olympique Lyon'da baÅŸlayan Remy, Marsilya, Nice, Chelsea, Crystal Palace, Las Palmas, Getafe ve Lille gibi ekiplerde forma giyen golcÃ¼ Loic Remy TÃ¼rkiye'ye geldiFransa Ligue 1 takÄ±mlarÄ±ndan Lille ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±ran tecrÃ¼beli golcÃ¼ Loic Remy, sosyal medya hesabÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye geldiÄŸini gÃ¶steren bir paylaÅŸÄ±m yaptÄ±.PaylaÅŸÄ±mÄ±n altÄ±na TÃ¼rk taraftarlardan adeta yorum yaÄŸdÄ±.Â Ä°ÅŸte Loic Remy transferinin detaylarÄ±....Sabaha karÅŸÄ± AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'na gelen Loic Remy'yi kulÃ¼p yÃ¶neticileri karÅŸÄ±ladÄ±.Gizli yÃ¼rÃ¼tÃ¼len transfer gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sonrasÄ± taraflar her konuda anlaÅŸma saÄŸladÄ±Fulya'da saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§ecek olan FransÄ±z yÄ±ldÄ±z, testlerinin olumlu sonuÃ§lanmasÄ± halinde resmi imzayÄ± atacak.BilindiÄŸi gibi yÄ±ldÄ±z futbolcunun adÄ± FenerbahÃ§e ve GÃ¶ztepe ile anÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Hatta FransÄ±z yÄ±ldÄ±zÄ±n ismi Sivasspor ile de geÃ§miÅŸti fakat yeni adres Karadeniz olacak.Â Loic Remy, Ã‡aykur Rizespor iÃ§in Ä°stanbul'a geldi.Kronik kalp rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± bulunduÄŸu belirtilen Remy herhangi bir soruna rastlanmazsa Karadeniz ekibi ile sÃ¶zleÅŸme imzalayacak.Geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sezon toplam 30 maÃ§a Ã§Ä±kan deneyimli futbolcu, 14 kez rakip fileleri sarsmayÄ± baÅŸardÄ±.loic Remy ile FenerbahÃ§e de birtakÄ±m gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yaptÄ± ancak sarÄ± lacivertliler, Enner Valencia'yÄ± tercih etti.Lille'de Burak YÄ±lmaz'Ä±n da kadroya katÄ±lmasÄ±yla ayrÄ±lan Remy'nin Ã‡aykur Rizespor ile yapacaÄŸÄ± sÃ¶zleÅŸmenin 2+1 yÄ±llÄ±k olacaÄŸÄ± ifade edildi.