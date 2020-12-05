Son dakika haberi | Skandal ortaya çıktı, takımdan kovuluyor

PARTİYE GİDİŞİ SONU OLACAK Fransız ekibi, Haziran 2021'e kadar sözleşmesi bulunan ve bu sezon sadece 22 dakika oynayan Jese Rodriguez'i birçok kez satmaya kalksa da İspanyol oyuncu yüksek yıllık ücreti sebebiyle buna yanaşmadı.