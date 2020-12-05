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GeriFutbol Son dakika haberi | Skandal ortaya çıktı, takımdan kovuluyor
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 05 Aralık 2020 - 09:04 | 

Son dakika haberi | Skandal ortaya çıktı, takımdan kovuluyor

4 sezondur PSG forması giyen ve performansıyla hayal kırıklığı yaşatan Jese Rodriguez son yaptığıyla bardağı taşırdı.

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Fransız devi Paris Saint Germain kulübü şimdilerde şok bir iddia ile çalkalanıyor.

2SÜREKLİ KİRALIK OLARAK GÖNDERİLDİ
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SÜREKLİ KİRALIK OLARAK GÖNDERİLDİ

PSG, Jese Rodriguez'i 2016-2017 sezonunda Real Madrid'den 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer etmişti.

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Ancak büyük bir hayal kırıklığı yaratan İspanyol oyuncu, sırasıyla Las Palmas, Stoke City, Real Betis ve Sporting Lizbon'da kiralık olarak forma giyip tekrar Paris'e geri döndü.

4PARTİYE GİDİŞİ SONU OLACAK
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PARTİYE GİDİŞİ SONU OLACAK

Fransız ekibi, Haziran 2021'e kadar sözleşmesi bulunan ve bu sezon sadece 22 dakika oynayan Jese Rodriguez'i birçok kez satmaya kalksa da İspanyol oyuncu yüksek yıllık ücreti sebebiyle buna yanaşmadı.

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Jese Rodriguez şimdi ise Kanarya Adaları'nda yaptığı parti sebebiyle kulüpten kovulmakla karşı karşıya geldi.

6TAKIMDAN GÖNDERİLİYOR
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TAKIMDAN GÖNDERİLİYOR

İspanyol isim, sevgilisi Aurah Ruiz'i için düzenlenen partide maske ve sosyal mesafeyi ihlal etti.

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Footmercato, Fransız ekibinin yöneticilerinin "Jese, takım için önemli bir oyuncu olmasa bile kulübün adını kirletmesine izin verilmeyecek" görüşünü paylaştığını ve oyuncunun takımdan gönderileceğini iddia etti.

8SEVGİLİSİNİ ALDATMIŞ
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SEVGİLİSİNİ ALDATMIŞ

Bu arada Jese Rodriguez'in sevgilisi Aurah Ruiz'i onun arkadaşı Rocio Amar ile aldattığı da iddia edildi.

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Rocio, İspanyol futbolcuyla Madrid'deki bir gece kulübünde beraber olduklarını söyledi.

10MUTLU OLMADIĞINI GÖRÜYORUM
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"MUTLU OLMADIĞINI GÖRÜYORUM"

Aurah sosyal medya hesabında Jese'nin kendisine deli ve sıkıcı dediği ses kayıtlarını paylaştı.

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Jese tüm bu yaşanan olaylara ve ayrılık iddialarına rağmen sosyal medya hesabından bir yarışma programına katılan Aurah'a "İyi geceler bebeğim. Sana bir şey söylemek istiyorum. Mutluysan devam et, mutlu değilsen orada olmak zorunda değilsin.

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Seni mutlu görmeyi seviyorum ve mutlu olmadığını görüyorum. Devam etmek istiyorsan kazanmalısın" şeklinde bir mesaj gönderdi.

13BU SEN MİSİN
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"BU SEN MİSİN?"

31 yaşındaki model Aurah ise şaşkınlığını gizleyemedi ve "Gerçekten mi? İnanamıyorum, bu sen misin? Sana ne diyeceğimi bilmiyorum, inanamıyorum" cevabını vererek Jese ile ayrıldıklarını gizlemedi.

142018DE AYRILIP TEKRAR BARIŞMIŞLARDI
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2018'DE AYRILIP TEKRAR BARIŞMIŞLARDI

Jese de buna karşılık "Oğlumuz Nyan'la birlikteyim. Çok iyi durumda, her şey yolunda" yazdı.

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Jese Rodriguez ve Aurah Ruiz, Ocak 2018'de prematüre bebeklerinin bakımı nedeniyle yaşanan tartışmalar üzerine ayrılmış ancak daha sonra yeniden bir araya gelmişlerdi.

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