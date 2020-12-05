Son dakika haberi | Skandal ortaya çıktı, takımdan kovuluyor
4 sezondur PSG forması giyen ve performansıyla hayal kırıklığı yaşatan Jese Rodriguez son yaptığıyla bardağı taşırdı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Fransız devi Paris Saint Germain kulübü şimdilerde şok bir iddia ile çalkalanıyor.
2
Abone Ol
SÜREKLİ KİRALIK OLARAK GÖNDERİLDİ
PSG, Jese Rodriguez'i 2016-2017 sezonunda Real Madrid'den 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer etmişti.
3
Abone Ol
Ancak büyük bir hayal kırıklığı yaratan İspanyol oyuncu, sırasıyla Las Palmas, Stoke City, Real Betis ve Sporting Lizbon'da kiralık olarak forma giyip tekrar Paris'e geri döndü.
4
Abone Ol
PARTİYE GİDİŞİ SONU OLACAK
Fransız ekibi, Haziran 2021'e kadar sözleşmesi bulunan ve bu sezon sadece 22 dakika oynayan Jese Rodriguez'i birçok kez satmaya kalksa da İspanyol oyuncu yüksek yıllık ücreti sebebiyle buna yanaşmadı.
5
Abone Ol
Jese Rodriguez şimdi ise Kanarya Adaları'nda yaptığı parti sebebiyle kulüpten kovulmakla karşı karşıya geldi.
6
Abone Ol
TAKIMDAN GÖNDERİLİYOR
İspanyol isim, sevgilisi Aurah Ruiz'i için düzenlenen partide maske ve sosyal mesafeyi ihlal etti.
7
Abone Ol
Footmercato, Fransız ekibinin yöneticilerinin "Jese, takım için önemli bir oyuncu olmasa bile kulübün adını kirletmesine izin verilmeyecek" görüşünü paylaştığını ve oyuncunun takımdan gönderileceğini iddia etti.
8
Abone Ol
SEVGİLİSİNİ ALDATMIŞ
Bu arada Jese Rodriguez'in sevgilisi Aurah Ruiz'i onun arkadaşı Rocio Amar ile aldattığı da iddia edildi.
9
Abone Ol
Rocio, İspanyol futbolcuyla Madrid'deki bir gece kulübünde beraber olduklarını söyledi.
10
Abone Ol
"MUTLU OLMADIĞINI GÖRÜYORUM"
Aurah sosyal medya hesabında Jese'nin kendisine deli ve sıkıcı dediği ses kayıtlarını paylaştı.
11
Abone Ol
Jese tüm bu yaşanan olaylara ve ayrılık iddialarına rağmen sosyal medya hesabından bir yarışma programına katılan Aurah'a "İyi geceler bebeğim. Sana bir şey söylemek istiyorum. Mutluysan devam et, mutlu değilsen orada olmak zorunda değilsin.
12
Abone Ol
Seni mutlu görmeyi seviyorum ve mutlu olmadığını görüyorum. Devam etmek istiyorsan kazanmalısın" şeklinde bir mesaj gönderdi.
13
Abone Ol
"BU SEN MİSİN?"
31 yaşındaki model Aurah ise şaşkınlığını gizleyemedi ve "Gerçekten mi? İnanamıyorum, bu sen misin? Sana ne diyeceğimi bilmiyorum, inanamıyorum" cevabını vererek Jese ile ayrıldıklarını gizlemedi.
14
Abone Ol
2018'DE AYRILIP TEKRAR BARIŞMIŞLARDI
Jese de buna karşılık "Oğlumuz Nyan'la birlikteyim. Çok iyi durumda, her şey yolunda" yazdı.
15
Abone Ol
Jese Rodriguez ve Aurah Ruiz, Ocak 2018'de prematüre bebeklerinin bakımı nedeniyle yaşanan tartışmalar üzerine ayrılmış ancak daha sonra yeniden bir araya gelmişlerdi.