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Futbol
Haber Giriş: 09 Nisan 2020 - 10:59, /

Son Dakika Haberi | Rüştü Reçber: Koronavirüsün (corona virüsü) şakası yok

Milli Takımı'n efsane kalecilerinden Rüştü Reçber, corona virüsü (koronavirüs) süreci sonrası bir açıklama yaptı. Covid-19 tedavisi gören A Milli Takımı'n efsane kalecilerinden Rüştü Reçber'in ilk sözleri...

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Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra bir süre hastanede tedavi gören 47 yaşındaki eski milli file bekçisi, 2 gün önce taburcu olarak, evinde karantina altına alınmıştı.

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Rüştü Reçber, birçok yakın arkadaşının gönderdiği  "geçmiş olsun" mesajına toplu bir yanıt verdi.

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Bilindiği gibi Rüşrü Reçber'in sağlık durumuyla ilgili farklı iddialar ortaya atılmıştı. Işıl Reçber, yoğun bakım iddialarını yalanlarken Türk futbolunun tarihe geçen eldiveni sonrasında hastanede taburcu olmuştu.

4RÜŞTÜ REÇBERDEN İLK MESAJ

RÜŞTÜ REÇBER'DEN İLK MESAJ

Türk futbolunun efsane kalecisi "Şu anda evdeyim, çok iyiyim. Ama hâlâ karantinadayım" derken koronavirüsle ilgili de dikkat çekici uyarılar yaptı.

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Futbol kariyerinde, Antalyaspor, Fenerbahçe, Barcelona ve Beşiktaş'ta eldiven giyen ve Ekim 2019'da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü olarak göreve başlayan Reçber, mesajında şunları söyledi:

6BEN HALA KARANTİNADAYIM

BEN HALA KARANTİNADAYIM

"Allah'a şükür kurtardık. Yoğun ve uzun bir tedavi süreci yaşadık. Şu an iyiyim, evdeyim. Ama hala karantinadayım. Senin aracılığınla halkımızdan bir ricam var.

7BU İŞİN ŞAKASI YOK

BU İŞİN ŞAKASI YOK

"Lütfen, çok dikkatli olun! Bu işin şakası yok! Bu virüs, genç- yaşlı falan dinlemiyor. Onun için tedbir şart! Evde kalın. Sağlıcakla kalın. Herkese çok selamlar..."

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Reçber geçtiğimiz gün gönderdiği mesajda dostlarına, "Bu vesile ile kandilinizi de kutlarım. Sağlıcakla kalın. Çok selamlar." notunu da iletti.

9Efsane kalecinin eşi Işıl Reçber, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Rüştü Reçberin taburcu olduğunu bu sözlerle belirtmişti

Efsane kalecinin eşi Işıl Reçber, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Rüştü Reçber'in taburcu olduğunu bu sözlerle belirtmişti

Ne güzel bir gün Allahım sana şükürler olsun..11 günlük zorlu süreçten sonra eşim taburcu oldu.
Sen duaları kabul edensin, sen bizleri gören,bilen koruyansın..Çok sevinmem gerekse de herşeyi yarım yaşıyorum aslında..Çünkü o kadar çok şifa bekleyen hasta var ki şu an hastanelerde..Dostlar, onların babaları, anneleri ,sevdikleri , yakınları hepsine sen bu güzel günü yaşat Allahım..Evlerine, sevdiklerine kavuştur..Yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi verenlere dualarım devam edecek..

Tesekkürlerime gelince ; bu zorlu süreçte yanımızda olan başta devlet büyüklerim,TFFyöneticilerim,başkanım Ali Şen,başkanım Ali Koç, sevgili büyüğüm Mehmet Ali Aydınlar, olmazsa olmaz çok değerli abilerim Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin, Mustafa Semiz, canım Özlem Cankurtaran, kardeşim Dilek Avşar her an her saniye yanımızda olduğunuzu bilmek çok önemliydi eksik olmayın, sağolun varolun..Kıymetli dostlarımız, canım ailem,yakınlarımız,sevenlerimiz Allah herkesten razı olsun iyi ki varsınız hayatta herşey güzel gönlünüzün istediği gibi olsun.
>/br>Kavacık Medistate hastenesinde başlayıp Maslak Acıbadem’de devam eden tedavimiz boyunca gece gündüz ellerinden geleni yapan bizi iyileştiren doktor, hemşire ve diğer sağlık personeline ne yazsam az.. Allahım sizleri korusun.. Tesekkürler Mücahit hoca, tesekkürler Serap hoca, tesekkürler Gülcihan hoca..
Tedavi şekline gelince; TC Saglık Bakanlığınca uygulanan bir tedavi protokolu var.Bu tüm hastanelerde kişinin hastalık seviyesine göre aynı.Farklı ilaç veya tedavi şekli yok .Vücudun gücü devreye giriyor orada.Virüs mü güçlü sizin vücudunuz mu ? Savaş başlıyor.Bu sebeple zararlı alışkanlıklarınızı bırakın bir an önce şu yaşananlar vesile olsun.Sağlığınızın ve hayatımızın kıymetini bilin.. SEVGİYLE KALIN , SAĞ OLUN...

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Kariyerinde Fenerbahçe, Barcelona ve Beşiktaş formaları giyen Rüştü Reçber'in evde izolasyon süreci devam ediyor.

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