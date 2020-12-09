Son dakika haberi | PSG - Başakşehir maçı öncesi yeni skandal! John Barnes, ırkçı hakemi savundu
Efsane futbolcunun ırkçı hakem Sebastian Coltescu için söyledikleri ülkeyi ayağa kaldırdı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Dün oynanan PSG-Başakşehir maçında Pierre Webo'ya ırkçı saldırıda bulunan Sebastian Coltescu'yla ilgili ortalığı ayağa kaldıran yeni bir gelişme yaşandı.
2
Abone Ol
Irkçı Rumen hakem, maçın 16. dakikasında Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo için "Atın şu Negro'yu" ifadesini kullanmış ve bir anda sahayı karıştırmıştı.
3
Abone Ol
DEMBA BA ÇİLEDEN ÇIKTI
Yaşanan olay sonrası Sebastian Coltescu'nun üzerine yürüyen Demba Ba, hakeme, "Hiç bir zaman 'bu beyaz adam' diye belirtmiyorsun, 'bu adam' diye hitap ediyorsun. O zaman niye Webo’dan 'bu siyah adam' diye bahsediyorsun?" sözleriyle tepki göstermişti.
4
Abone Ol
Rezil hakem ise UEFA'ya yaptığı ilk savunmada "Ben negro değil, negru dedim. Rumence'de negru, siyah adam demek. Kendisine hakarette bulunmadım" sözleriyle kendini aklamaya çalışmıştı.
5
Abone Ol
10 MAÇ MEN CEZASI GÜNDEMDE
Yaşanan skandal sonrası ırkçı hakem için soruşturma başlatan UEFA'nın Coltescu'ya 10 maç men cezası verebileceği iddia edildi.
6
Abone Ol
SÖZLERİ İNGİLTERE'Yİ AYAĞA KALDIRDI
Liverpool'un eski futbolcularından John Barnes da, ırkçı hakem Sebastian Coltescu'yu savunarak İngiltere'yi ayağa kaldırdı. ülkede eleştiri oklarının hedefi haline geldi.
7
Abone Ol
Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Barnes, Başakşehir teknik kadrosunun görüntüsünü paylaşarak "İşte Başakşehir'in antrenörleri... Bunlardan biri kırmızı kart görecek.
8
Abone Ol
Ve hakem, Coltescu'ya hangisinin atılması gerektiğini soruyor. Biriniz bana onun isimlerini bilmediği ve forma numarası olmadığı halde onu nasıl tanımlaması gerektiğini söyleyebilir mi?
9
Abone Ol
"NEDEN BİR SİYAH İÇİN "SİYAH ADAM" DENMESİN?"
içlerinden biri oyundan atılacak. Hakem 'siyah olan' diyebilir, başka ne diyecek ki? Neden bir siyahı, "siyah adam" olarak tarif edemesin ki?" ifadelerini kullandı.
10
Abone Ol
Suçluyu "siyah olan" diyerek tanımlamak ırkçılık değil. İnsanlara siyah diye seslenmelerini söylüyoruz. Hakem isimlerini bilmiyor. 6-7 koç yan yana duruyor.
11
Abone Ol
"4. HAKEMİN İŞİ İSİM SORMAK DEĞİLDİR"
John Barnes, bir hayranının 'Hakem, görevlinin ten rengini tanımlayıcı olarak kullanmak yerine bir isim isteyebilirdi' yorumuna ise şu cevabı verdi:
12
Abone Ol
"Hakem kime soracağını bilmiyor, 4. hakem orta hakeme hangisinin atılacağını söylemeli. Bu yüzden ona" siyah olana "yaklaşmasını söyleyebilir. Sonra hakem ismini sorabilir ve onu gönderebilir. 4. hakemlerin işi sadece atılacak kişiyi tanımlamaktır, adını sormak değil."
13
Abone Ol
DEMBA BA'YI DA ELEŞTİRDİ
Liverpool ve İngiltere Milli Takımı'nın eski oyuncusu, Demba Ba'nın hakeme yönelik olan 'Asla 'bu beyaz adam' demiyorsun, 'bu adam' diyorsun. Öyleyse neden siyah bir adamdan bahsederken "siyah adam" diyorsun!' sözlerine de cevap verdi.
14
Abone Ol
Barnes, "Demba, 'beyaz olsaydı, beyaz adam' demezdin' dedi ama saha kenarında 5 siyah koç ve 1 beyaz koç olsaydı kendisi de 'Beyaz olan' derdi. Başka ne söyleyebilir ya da söylemeli?
15
Abone Ol
Bir odada yalnızca bir beyaz ya da bir siyah kişi varsa onları başka nasıl tanımlarsınız ki? 'Negro' dese bile, bu Rumencede siyah anlamına geliyorsa bunun nesi yanlış ki?" ifadelerini kullandı.
16
Abone Ol
John Barnes'ın sözleri sonrası başta İngiliz taraftarlar olmak üzere birçok sosyal medya kullanıcı efsane futbolcuya çok sert tepki gösterdi.