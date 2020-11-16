İşte Neymar'ın yeni aşkı!

Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar aşk hayatıyla gündemden düşmüyor.Ronaldo ve Messi'den sonra dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Brezilyalı yıldız, son dönemde yaşadığı üst üste sakatlıklarla eski formundan uzaklaşmış durumda...Neymar son olarak kasık sakatlığı nedeniyle Brezilya Milli Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri kadrosundan da çıkartılmıştı.İngiliz basını yıldız futbolcunun yeni bir aşka yelken açtığını yazdı. The Sun'da yer alan habere göre; Neymar, pandemi sürecinin başlangıcında Instagram üzerinden konuşmaya başladığı Gabily isimli şarkıcıyla 8 aydır aşk yaşıyor.25 yaşındaki Gabily'nin koronavirüs sürecinde Neymar'ı görmek için Paris'e geldiği de belirtildi.Haberde ayrıca çiftin Brezilya'da birlikte zaman geçirdiği de vurgulandı.Neymar'ın Temmuz ayında sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Gabily ile olan ilişkisini ima ettiği iddia edildi.Rio de Janeiro doğumlu pop yıldızı Gabily, çıkardığı Voce Gosta Assim' ve 'Cansei de Ser Fiel isimli hitlerle müzik piyasasını sallamıştı.Neymar'ın 2011'de Caroline Dantas ile yaşadığı ilişkiden Davi Lucca isminde bir oğlu var.Brezilyalı yıldız daha önce de aktris Bruna Marquezine ve model Natalia Barulich ile aşk yaşamıştı.