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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 16 Kasım 2020 - 16:29 | 

İşte Neymar'ın yeni aşkı!

Brezilyalı futbolcu Neymar yine aşk hayatıyla manşetleri süslüyor

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Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar aşk hayatıyla gündemden düşmüyor.

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Ronaldo ve Messi'den sonra dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Brezilyalı yıldız, son dönemde yaşadığı üst üste sakatlıklarla eski formundan uzaklaşmış durumda...

3KADRODAN ÇIKARTILMIŞTI
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KADRODAN ÇIKARTILMIŞTI

Neymar son olarak kasık sakatlığı nedeniyle Brezilya Milli Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri kadrosundan da çıkartılmıştı.

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İngiliz basını yıldız futbolcunun yeni bir aşka yelken açtığını yazdı.

5ŞARKICI GABILY İLE AŞK YAŞIYOR
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ŞARKICI GABILY İLE AŞK YAŞIYOR

The Sun'da yer alan habere göre; Neymar, pandemi sürecinin başlangıcında Instagram üzerinden konuşmaya başladığı Gabily isimli şarkıcıyla 8 aydır aşk yaşıyor.

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25 yaşındaki Gabily'nin koronavirüs sürecinde Neymar'ı görmek için Paris'e geldiği de belirtildi.

7BREZİLYADA BİRLİKTE ZAMAN GEÇİRİYORLAR
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BREZİLYA'DA BİRLİKTE ZAMAN GEÇİRİYORLAR

Haberde ayrıca çiftin Brezilya'da birlikte zaman geçirdiği de vurgulandı.

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Neymar'ın Temmuz ayında sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Gabily ile olan ilişkisini ima ettiği iddia edildi.

9MÜZİK PİYASASINI SALLADI
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MÜZİK PİYASASINI SALLADI

Rio de Janeiro doğumlu pop yıldızı Gabily, çıkardığı "Voce Gosta Assim' ve 'Cansei de Ser Fiel" isimli hitlerle müzik piyasasını sallamıştı.

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Neymar'ın 2011'de Caroline Dantas ile yaşadığı ilişkiden Davi Lucca isminde bir oğlu var.

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Brezilyalı yıldız daha önce de aktris Bruna Marquezine ve model Natalia Barulich ile aşk yaşamıştı.

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