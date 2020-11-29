Son dakika haberi | Dünya Mike Tyson'ı konuşuyor! 15 yıl sonra geri döndü, kazandığı para dudak uçuklattı
15 yıl sonra ringe geri dönen 54 yaşındaki Mike Tyson ile 51 yaşındaki Roy Jones Jr. arasındaki maç büyük heyecana sahne oldu.
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Amerikalı ünlü boksör Mike Tyson 15 yıl aranın ardından 54 yaşında ringlere yeniden döndü.
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Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, Roy Jones ile karşı karşıya geldi.
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54 yaşındaki Mike Tyson ile 51 yaşındaki Roy Jones Jr. arasında yapılan boks karşılaşması berabere tamamlandı.
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TYSON ATAK, JONES SAVUNMA YAPTI
15 yıl aranın ardından düzenlenen gösteri maçında ringe çıkan Mike Tyson, rakibi Roy Jones karşısında daha istekli ve atak bir görüntü ortaya koydu.
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Jones ise karşılaşmada daha tedbirli ve defansif kalmayı tercih etti.
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8 raund süren mücadelede boksörler sık sık birbirlerine sarılarak dinlenmeye çalıştı.
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İki isim de birbirini yaralamamaya özen göstererek dövüşmesi dikkat çekti.
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TYSON MAÇIN TEKRARINI İSTEDİ
Tyson maçın ardından müsabakayı ileriki bir tarihte tekrar yapmak istediğini belirtti.
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Roy Jones ise böyle bir kararı ailesine danışmadan almayacağını açıkladı.
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45 KİLO VERMİŞTİ
Mike Tyson maç öncesinde tüm dünyaya bir mesaj vermek istediğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:
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"Oldukça sıkı bir çalışma programı uyguladım. Süreç gerçekten çok zorluydu. 45 kilo vermek zorunda kaldım ve bu süreçte vegan oldum.
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Koşu bandıma eşimin ısrarlarıyla çıktım. Sürekli bana gaz verdi. Onunla beraber çalışmalarımı sıkılaştırdım ve formumu arttırdım."
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20 MİLYON DOLAR KAZANDI
Mike Tyson'ın aynı zamanda finans işlerine bakan kayınbiraderi Azim Spicer ise dövüş için efsane boksörün kazandığı parayı açıkladı.
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Spicer, "İlk başta teklifi yaptığımda umursamıyor sandım. Kısa kesip kapatmıştı. 5 dakika sonra aradı ve 'ne kadar teklif ediyorlar?' diye sordu. 20 milyon dolar civarı diye söyledim. 'Tamam' dedi" şeklinde konuştu.
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Kariyerinde 50 galibiyet, 6 yenilgisi bulunan Tyson, 1986'da 20 yaşındayken karşılaştığı Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" olmuştu.