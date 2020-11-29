Son dakika haberi | Dünya Mike Tyson'ı konuşuyor! 15 yıl sonra geri döndü, kazandığı para dudak uçuklattı

Spicer, "İlk başta teklifi yaptığımda umursamıyor sandım. Kısa kesip kapatmıştı. 5 dakika sonra aradı ve 'ne kadar teklif ediyorlar?' diye sordu. 20 milyon dolar civarı diye söyledim. 'Tamam' dedi" şeklinde konuştu.