Son dakika haberi | Maradona için olay protesto!

Futbol dünyası 25 Kasım'da hayatını kaybeden Diego Armando Maradona'nın yasını tutmaya devam ediyor. 60 yaşındaki futbolcunun kızı Dalma, geçtiğimiz gün Boca Juniors maçını ilk kez babası yanında olmadan tribünden izlemiş ve gözyaşlarına boğulmuştu.Messi ve Cristiano Ronaldo da dahil olmak üzere tüm futbolcular, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olarak gösterilen Maradona'yı anmışlardı.Tüm liglerde efsane Maradona'nın ölümü sebebiyle maç öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuluyordu.Ancak İspanya'da bir kadın futbolcu, maç öncesi yapılan saygı duruşuna katılmayarak dünyanın gündemine oturdu.İspanya 3. Ligi'nde Viajes Interrías FF takımının formasını giyen Paula Dapena, Maradona'yı saygı duruşu sırasında yere oturarak protesto etti.24 yaşındaki Dapena, dünyanın gündemine oturan protestosunu maç sonrası şu şekilde açıkladı: Takım arkadaşlarım bana bakıp güldüler, çünkü saygı duruşunda bulunmayacağımı biliyorlardı. Birkaç gün önce Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde böyle bir şey yapılmadı.Eğer kurbanlar için saygı duruşunda durulmadıysa bir istismarcı için de durmaya niyetim yok. Bir tecavüzcü, pedofil ve istismarcı için saygı duruşunda bulunmayı reddettim. Futbolcu olmak için Maradona'nın sahip olduğunu bildiğimiz muhteşem yeteneklerin ötesinde değerleriniz olması gerekiyor.Dapena bu protestosunun ardından kendisinin ve takım arkadaşlarının ölüm tehditleri aldığını da açıkladı.24 yaşındaki futbolcu, Sosyal medyada ben ve takım arkadaşlarım taciz ediliyoruz...Ayrıca ölüm tehditleri ve 'Ev adresinizi bulup bacaklarınızı kıracağız' şeklinde mesajlar da aldık ifadelerini kullandı.Maradona'nın 2014 yılında kız arkadaşıyla tartıştığı ve ona vurduğu izlenimi veren bir video ortaya çıkmış ve efsane oyuncu aile içi şiddet suçlamalarıyla karşılaşmıştı.Suçlamaları reddeden Maradona, Telefonu aldım ama yemin ederim ki bir kadına hiç vurmadım demişti.