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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 01 Aralık 2020 - 09:45 | 

Son dakika haberi | Maradona için olay protesto!

Dünya onu konuşuyor... "Ölüm tehditleri alıyorum"

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Futbol dünyası 25 Kasım'da hayatını kaybeden Diego Armando Maradona'nın yasını tutmaya devam ediyor.

2KIZI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
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KIZI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

60 yaşındaki futbolcunun kızı Dalma, geçtiğimiz gün Boca Juniors maçını ilk kez babası yanında olmadan tribünden izlemiş ve gözyaşlarına boğulmuştu.

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Messi ve Cristiano Ronaldo da dahil olmak üzere tüm futbolcular, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olarak gösterilen Maradona'yı anmışlardı.

4DÜNYANIN GÜNDEMİNE OTURDU
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DÜNYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Tüm liglerde efsane Maradona'nın ölümü sebebiyle maç öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuluyordu.

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Ancak İspanya'da bir kadın futbolcu, maç öncesi yapılan saygı duruşuna katılmayarak dünyanın gündemine oturdu.

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İspanya 3. Ligi'nde Viajes Interrías FF takımının formasını giyen Paula Dapena, Maradona'yı saygı duruşu sırasında yere oturarak protesto etti.

7BİR İSTİSMARCI İÇİN SAYGI DURUŞUNA GEÇMEYE NİYETİM YOK
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"BİR İSTİSMARCI İÇİN SAYGI DURUŞUNA GEÇMEYE NİYETİM YOK"

24 yaşındaki Dapena, dünyanın gündemine oturan protestosunu maç sonrası şu şekilde açıkladı:

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"Takım arkadaşlarım bana bakıp güldüler, çünkü saygı duruşunda bulunmayacağımı biliyorlardı. Birkaç gün önce Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde böyle bir şey yapılmadı.

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Eğer kurbanlar için saygı duruşunda durulmadıysa bir istismarcı için de durmaya niyetim yok. Bir tecavüzcü, pedofil ve istismarcı için saygı duruşunda bulunmayı reddettim.

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Futbolcu olmak için Maradona'nın sahip olduğunu bildiğimiz muhteşem yeteneklerin ötesinde değerleriniz olması gerekiyor."

11ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORUZ
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"ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORUZ"

Dapena bu protestosunun ardından kendisinin ve takım arkadaşlarının ölüm tehditleri aldığını da açıkladı.

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24 yaşındaki futbolcu, "Sosyal medyada ben ve takım arkadaşlarım taciz ediliyoruz...

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Ayrıca ölüm tehditleri ve 'Ev adresinizi bulup bacaklarınızı kıracağız' şeklinde mesajlar da aldık" ifadelerini kullandı.

14AİLE İÇİ ŞİDDETLE SUÇLANMIŞTI
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AİLE İÇİ ŞİDDETLE SUÇLANMIŞTI

Maradona'nın 2014 yılında kız arkadaşıyla tartıştığı ve ona vurduğu izlenimi veren bir video ortaya çıkmış ve efsane oyuncu aile içi şiddet suçlamalarıyla karşılaşmıştı.

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Suçlamaları reddeden Maradona, "Telefonu aldım ama yemin ederim ki bir kadına hiç vurmadım" demişti.

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