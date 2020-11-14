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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Koronavirüse yakalanan Muhammed Salah'ın görüntüleri olay oldu!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 14 Kasım 2020 - 13:14 | 

Son Dakika Haberi | Koronavirüse yakalanan Muhammed Salah'ın görüntüleri olay oldu!

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın koronavirüs olduğu açıklanmıştı. Ortaya çıkan görüntüler şok etti...

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Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs, milli arada yıldız futbolcuları da çok olumsuz etkiledi...

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Koronavirüse yakalanan futbolculardan birisi de Liverpool'ın Mısırlı yıldızı Muhammed Salah olmuştu.

3MISIRDAYDI, VİRÜSE YAKALANDI
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MISIR'DAYDI, VİRÜSE YAKALANDI

Mısır Futbol Federasyonu, milli ara nedeniyle Mısır'da bulunan Salah'ın son yapılan koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı.

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Hem Türkiye hem de dünyada milli arada artan koronavirüs vakaları dikkat çekmişti.

5SALAH ŞOKU
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SALAH ŞOKU!

Liverpool, Van Dijk, Alexander-Arnold, Gomez, Fabinho gibi futbolcuların sakatlığıyla boğuşurken bir şok da Salah'ın koronavirüs olmasıyla yaşadı.

6TÜM DÜNYAYI ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜLER
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TÜM DÜNYAYI ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜLER

Ancak ortaya çıkan son görüntüler sadece Liverpool'u değil, tüm dünyada şok etkisi yarattı.

72 GÜN ÖNCE DÜĞÜN...
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2 GÜN ÖNCE DÜĞÜN...

Muhammed Salah'ın koronavirüs açıklanmasından iki gün önce Mısır'da kardeşi Nasr'ın düğününe katıldığı ortaya çıktı.

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Görüntülerde Salah'ın hiçbir sosyal mesafe ve maske olmadan kardeşi ile dans ettiği görüldü.

9SORUMSUZ SALAH
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'SORUMSUZ SALAH'

Yıldız oyuncu, katıldığı bu düğünün iki gün ardından koronavirüse yakalandı. İngiliz basını ise Salah'ı 'sorumsuz' olmakla eleştirdi ve sert ifadeler kullandı.

10MASKE YOK, SOSYAL MESAFE YOK
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MASKE YOK, SOSYAL MESAFE YOK!

Sosyal medyada da Salah'ın hiçbir kurala uymadan dans etmesi oldukça ses getirdi.

11SÜPER LİGİN ESKİ YILDIZI DA ORADAYDI
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SÜPER LİG'İN ESKİ YILDIZI DA ORADAYDI

Öte yandan Salah'ın kardeşinin düğününe Aston Villa forması giyen Kasımpaşa'nın eski futbolcusu Trezeguet'in katıldığı da belirtiliyor.

12KARANTİNAYA GİRECEK
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KARANTİNAYA GİRECEK

Salah'ın 14 günlük karantinaya gireceği belirtilmişti. Yıldız futbolcu, bu süreçte takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

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Oldukça kalabalık olan düğünden fotoğraflar dış basında büyük ses getirirken henüz Salah cephesinden bir açıklama gelmedi.

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