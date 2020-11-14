Son Dakika Haberi | Koronavirüse yakalanan Muhammed Salah'ın görüntüleri olay oldu!

Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs, milli arada yıldız futbolcuları da çok olumsuz etkiledi...Koronavirüse yakalanan futbolculardan birisi de Liverpool'ın Mısırlı yıldızı Muhammed Salah olmuştu.Mısır Futbol Federasyonu, milli ara nedeniyle Mısır'da bulunan Salah'ın son yapılan koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı.Hem Türkiye hem de dünyada milli arada artan koronavirüs vakaları dikkat çekmişti.Liverpool, Van Dijk, Alexander-Arnold, Gomez, Fabinho gibi futbolcuların sakatlığıyla boğuşurken bir şok da Salah'ın koronavirüs olmasıyla yaşadı.Ancak ortaya çıkan son görüntüler sadece Liverpool'u değil, tüm dünyada şok etkisi yarattı.Muhammed Salah'ın koronavirüs açıklanmasından iki gün önce Mısır'da kardeşi Nasr'ın düğününe katıldığı ortaya çıktı.Görüntülerde Salah'ın hiçbir sosyal mesafe ve maske olmadan kardeşi ile dans ettiği görüldü. Yıldız oyuncu, katıldığı bu düğünün iki gün ardından koronavirüse yakalandı. İngiliz basını ise Salah'ı 'sorumsuz' olmakla eleştirdi ve sert ifadeler kullandı.Sosyal medyada da Salah'ın hiçbir kurala uymadan dans etmesi oldukça ses getirdi.Öte yandan Salah'ın kardeşinin düğününe Aston Villa forması giyen Kasımpaşa'nın eski futbolcusu Trezeguet'in katıldığı da belirtiliyor.Salah'ın 14 günlük karantinaya gireceği belirtilmişti. Yıldız futbolcu, bu süreçte takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.Oldukça kalabalık olan düğünden fotoğraflar dış basında büyük ses getirirken henüz Salah cephesinden bir açıklama gelmedi.