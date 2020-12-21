Son dakika haberi | İngiltere'yi karıştıran pozlar! Diego Costa ve Gabriel Jesus...

Dünyaca ünlü iki yıldız futbolcunun aynı kadınla yatakta çekilen fotoğrafları İngiliz basınını karıştırdı.Londra'nın merkezindeki Marylebone'da ikinci el eşyaları toplayan bir hayır kurumu, ortaya çıkan fotoğraflarla gündeme oturdu.Genelde ikinci el kıyafet ve ayakkabı toplayan hayır kurumu, geçtiğimiz mayıs ayında iki tane çantayı bir hayırseverden teslim aldı.İspanyol ya da Latin olduğu belirtilen dövmeli bir kadın, arkadaşının İngiltere'den taşındığını ve fazla eşyalarından kurtulmak istediğini belirterek çantayı yetkililere verdi.Mayıs ayında alınan çantalar, geçtiğimiz günlerde yetkililer tarafından açıldı ve içinde bir İncil'in olduğu ortaya çıktı.İncil'in ara sayfalarında ise dünyaca ünlü iki futbolcu Diego Costa ve Gabriel Jesus'un aynı kadınla yatakta çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.Kim olduğu belirlenemeyen kadın ile fotoğrafları ortaya çıkan futbolcular konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.Gabriel Jesus 2017'den beri Manchester City forması giyiyor. 23 yaşındaki golcü oyuncu bu yılın başında sevgilisi Fernanda Queiroz'dan ayrılmıştı.Diego Costa ise 2014 yılından itibaren 3 yıl boyunca Londra ekibi Chelsea'de oynamıştı.Evli ve 2 çocuğu olan 32 yaşındaki Diego Costa'nın çekilen bu fotoğrafın ardından karısını aldatıp aldatmadığı merak ediliyor.Costa 2014 yılında Brezilyalı model kız arkadaşı Michele Zuanne'in kız kardeşiyle yatmaya çalışmış ve sevgilisi tarafından terk edilmişti.Diego Costa'nın ismi sık sık Süper Lig devleriyle anılmış ancak transferi bir türlü gerçekleşmemişti.