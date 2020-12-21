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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 21 Aralık 2020 - 11:03 | 

Son dakika haberi | İngiltere'yi karıştıran pozlar! Diego Costa ve Gabriel Jesus...

Manchester City'nin yıldızı Gabriel Jesus ve Chelsea'nin eski golcüsü Diego Costa'nın aynı kadınla yatakta çekilen pozları İngiltere'de gündeme oturdu.

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Dünyaca ünlü iki yıldız futbolcunun aynı kadınla yatakta çekilen fotoğrafları İngiliz basınını karıştırdı.

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Londra'nın merkezindeki Marylebone'da ikinci el eşyaları toplayan bir hayır kurumu, ortaya çıkan fotoğraflarla gündeme oturdu.

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Genelde ikinci el kıyafet ve ayakkabı toplayan hayır kurumu, geçtiğimiz mayıs ayında iki tane çantayı bir hayırseverden teslim aldı.

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İspanyol ya da Latin olduğu belirtilen dövmeli bir kadın, arkadaşının İngiltere'den taşındığını ve fazla eşyalarından kurtulmak istediğini belirterek çantayı yetkililere verdi.

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Mayıs ayında alınan çantalar, geçtiğimiz günlerde yetkililer tarafından açıldı ve içinde bir İncil'in olduğu ortaya çıktı.

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İncil'in ara sayfalarında ise dünyaca ünlü iki futbolcu Diego Costa ve Gabriel Jesus'un aynı kadınla yatakta çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

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Kim olduğu belirlenemeyen kadın ile fotoğrafları ortaya çıkan futbolcular konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

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Gabriel Jesus 2017'den beri Manchester City forması giyiyor. 23 yaşındaki golcü oyuncu bu yılın başında sevgilisi Fernanda Queiroz'dan ayrılmıştı.

9DIEGO COSTA EŞİNİ ALDATTI MI
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DIEGO COSTA EŞİNİ ALDATTI MI?

Diego Costa ise 2014 yılından itibaren 3 yıl boyunca Londra ekibi Chelsea'de oynamıştı.

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Evli ve 2 çocuğu olan 32 yaşındaki Diego Costa'nın çekilen bu fotoğrafın ardından karısını aldatıp aldatmadığı merak ediliyor.

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Costa 2014 yılında Brezilyalı model kız arkadaşı Michele Zuanne'in kız kardeşiyle yatmaya çalışmış ve sevgilisi tarafından terk edilmişti.

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Diego Costa'nın ismi sık sık Süper Lig devleriyle anılmış ancak transferi bir türlü gerçekleşmemişti.

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